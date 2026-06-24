Děti ukázaly, jak vidí bezpečnost na železnici. Soutěž zná své vítěze

Po krajských kolech, do nichž se zapojilo nejméně přes 3,5 tisíc dětí z celé České republiky, se v pondělí 22. června 2026 uskutečnilo slavnostní vyhlášení republikového kola. Ocenění si převzalo celkem 25 nejlepších autorů v pěti soutěžních kategoriích. Odborná porota složená ze zástupců Policie ČR, Týmu silniční bezpečnosti, Správy železnic a dalších odborníků vybírala z vítězných prací krajských kol, které zaujaly nejen výtvarným či literárním zpracováním, ale především silným bezpečnostním poselstvím.
„Letošní téma ukázalo, že děti velmi dobře vnímají rizika spojená s pohybem na železnici. Ve svých dílech připomínaly, jak důležité je respektovat výstražná zařízení na železničních přejezdech, nevstupovat do kolejiště, věnovat pozornost okolí na nástupištích nebo se vyvarovat nebezpečného chování v blízkosti tratí. Velmi nás těší, že právě prostřednictvím vlastní tvorby děti o těchto situacích přemýšlejí a dokážou je předat svým vrstevníkům i dospělým,“ říká Markéta Novotná, metodička dopravní výchovy Týmu silniční bezpečnosti.
Vedle pěti soutěžních kategorií porota letos udělila také mimořádné speciální ocenění za inspirativní dílo nevidomé dívky, která navzdory svému handicapu vytvořila výjimečnou práci s hlubokým poselstvím a básní v Braillově písmu. Její odhodlání, kreativita i osobní pohled na bezpečnost v dopravě si získaly obdiv všech členů poroty i přítomných hostů.
„Bezpečnost na železnici je tématem, které se dotýká každého z nás. Děti jsou jednou z nejzranitelnějších skupin účastníků dopravy, a proto je důležité, aby si již od útlého věku osvojily správné návyky. Děkujeme všem dětem, pedagogům i rodičům, kteří se do letošního ročníku zapojili,“ uvedla plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová, vedoucí odboru prevence Policejního prezidia České republiky.
Soutěž je dlouhodobou součástí projektu Markétina dopravní výchova, jehož cílem je rozvíjet znalosti a odpovědné chování dětí v silničním i železničním provozu. Každoročně otevírá aktuální témata bezpečnosti dopravy a prostřednictvím výtvarné a literární tvorby vede děti k zamyšlení nad situacemi, se kterými se mohou v běžném životě setkat.
Dopravní nehody na železničních přejezdech i v jejich bezprostředním okolí mívají často velmi závažné následky. „Přestože jsou přejezdy vybaveny světelnou signalizací nebo závorami, stále se setkáváme s případy, kdy řidiči i chodci podceňují riziko a nerespektují dopravní značení či výstražná zařízení. Každá preventivní aktivita, která děti učí správnému a bezpečnému chování v okolí železnice, má proto velký význam,“ říká Jan Straka z Ředitelství služby dopravní policie ČR.
Slavnostní vyhlášení republikového kola a předávání cen se uskutečnilo v prostorách Království železnic v Praze, největšího modelového kolejiště v České republice. „Jsme rádi, že jsme mohli přivítat vítěze letošního ročníku opět u nás. Železnice fascinuje děti i dospělé a věříme, že propojení jejího kouzla s tématem bezpečnosti je jedním z nejlepších způsobů, jak si správné návyky osvojit. Výherci měli po slavnostním aktu volný vstup do expozice, kterou si jistě užili,“ říká Ondřej Mazáč, ředitel Království železnic.
Všem oceněným gratulujeme a děkujeme všem školám, pedagogům i rodičům, kteří děti v jejich tvorbě podporují. Právě společným působením rodiny, školy a odborníků na dopravní výchovu lze přispět k tomu, aby byly děti v dopravě bezpečnější.
Zdroj: Tým silniční bezpečnosti
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