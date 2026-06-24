Děti ukázaly, jak vidí bezpečnost na železnici. Soutěž zná své vítěze

Autor:
  8:15
Sledovat Metro na Googlu

Praha 23. června 2026 (PROTEXT) - Jak děti vnímají bezpečnost na železnici? Co považují za rizikové situace na železničních přejezdech, nádražích, nástupištích nebo v blízkosti kolejí? Právě na tato témata hledala odpovědi celorepubliková výtvarná a literární soutěž Markétina dopravní výchova, kterou vyhlásil Tým silniční bezpečnosti ve spolupráci s Policií České republiky a Správou železnic již po třinácté.

Po krajských kolech, do nichž se zapojilo nejméně přes 3,5 tisíc dětí z celé České republiky, se v pondělí 22. června 2026 uskutečnilo slavnostní vyhlášení republikového kola. Ocenění si převzalo celkem 25 nejlepších autorů v pěti soutěžních kategoriích. Odborná porota složená ze zástupců Policie ČR, Týmu silniční bezpečnosti, Správy železnic a dalších odborníků vybírala z vítězných prací krajských kol, které zaujaly nejen výtvarným či literárním zpracováním, ale především silným bezpečnostním poselstvím.

„Letošní téma ukázalo, že děti velmi dobře vnímají rizika spojená s pohybem na železnici. Ve svých dílech připomínaly, jak důležité je respektovat výstražná zařízení na železničních přejezdech, nevstupovat do kolejiště, věnovat pozornost okolí na nástupištích nebo se vyvarovat nebezpečného chování v blízkosti tratí. Velmi nás těší, že právě prostřednictvím vlastní tvorby děti o těchto situacích přemýšlejí a dokážou je předat svým vrstevníkům i dospělým,“ říká Markéta Novotná, metodička dopravní výchovy Týmu silniční bezpečnosti.

Vedle pěti soutěžních kategorií porota letos udělila také mimořádné speciální ocenění za inspirativní dílo nevidomé dívky, která navzdory svému handicapu vytvořila výjimečnou práci s hlubokým poselstvím a básní v Braillově písmu. Její odhodlání, kreativita i osobní pohled na bezpečnost v dopravě si získaly obdiv všech členů poroty i přítomných hostů.

„Bezpečnost na železnici je tématem, které se dotýká každého z nás. Děti jsou jednou z nejzranitelnějších skupin účastníků dopravy, a proto je důležité, aby si již od útlého věku osvojily správné návyky. Děkujeme všem dětem, pedagogům i rodičům, kteří se do letošního ročníku zapojili,“ uvedla plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová, vedoucí odboru prevence Policejního prezidia České republiky.

Soutěž je dlouhodobou součástí projektu Markétina dopravní výchova, jehož cílem je rozvíjet znalosti a odpovědné chování dětí v silničním i železničním provozu. Každoročně otevírá aktuální témata bezpečnosti dopravy a prostřednictvím výtvarné a literární tvorby vede děti k zamyšlení nad situacemi, se kterými se mohou v běžném životě setkat.

Dopravní nehody na železničních přejezdech i v jejich bezprostředním okolí mívají často velmi závažné následky. „Přestože jsou přejezdy vybaveny světelnou signalizací nebo závorami, stále se setkáváme s případy, kdy řidiči i chodci podceňují riziko a nerespektují dopravní značení či výstražná zařízení. Každá preventivní aktivita, která děti učí správnému a bezpečnému chování v okolí železnice, má proto velký význam,“ říká Jan Straka z Ředitelství služby dopravní policie ČR.

Slavnostní vyhlášení republikového kola a předávání cen se uskutečnilo v prostorách Království železnic v Praze, největšího modelového kolejiště v České republice. „Jsme rádi, že jsme mohli přivítat vítěze letošního ročníku opět u nás. Železnice fascinuje děti i dospělé a věříme, že propojení jejího kouzla s tématem bezpečnosti je jedním z nejlepších způsobů, jak si správné návyky osvojit. Výherci měli po slavnostním aktu volný vstup do expozice, kterou si jistě užili,“ říká Ondřej Mazáč, ředitel Království železnic.

Všem oceněným gratulujeme a děkujeme všem školám, pedagogům i rodičům, kteří děti v jejich tvorbě podporují. Právě společným působením rodiny, školy a odborníků na dopravní výchovu lze přispět k tomu, aby byly děti v dopravě bezpečnější.

Zdroj: Tým silniční bezpečnosti 
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad

Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho novou podobu navrhl MCA atelier. Zatímco část Pražanů proměnu chválí, očekávání jiných zůstala...

Jiřák po dvou a půl letech otevírá. Podívejte se, co změnila velká rekonstrukce

Náměstí Jiřího z Poděbrad během slavnostního otevření po rekonstrukci (17....

Náměstí Jiřího z Poděbrad, které je jedním z nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších míst v Praze, prošlo významnou rekonstrukcí. Už zítra se slavnostně v novém kabátu otevře. Oprava vyvolávala mezi...

Příroda tu porazila člověka. Projděte se po zaniklé trati v Českém středohoří

Tady trať končí. Kousek dál se v roce 2013 utrhl svah.

Kde kdysi jezdily vlaky, dnes rostou stromy a běhají zajíci. Vyrazili jsme po stopách sesuvu půdy na dálnici D8 a prošli krajinou Českého středohoří, která dodnes nese jizvy po jedné z největších...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma

Koupací biotop Radotín

Blíží se tropické počasí a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to nejlepší přírodní koupání. Objevte s Metro.cz pět skvělých přírodních koupališť, kde si naplno užijete ten pravý...

GALERIE: Bizarní, barevná i historická. Tato auta budí v pražských ulicích pozornost

Otlapkovaný a onálepkovaný Trabant 601 kombi

Tohle nevyfotit by byl hřích! Také se vám někdy stane, že narazíte na neobvyklý automobil, který stojí za to sdílet na internetu? Nabízíme vám galerii barevně i tvarově zajímavých vozidel, na která...

Zažijte 30 krizových situací očima záchranáře. Kniha Už letím přináší příběhy i návody

Marek Dvořák a Martin Moravec se nad další společnou knihou sešli po třech...

Na pultech obchodů se objevila nová kniha publicisty Martina Moravce a lékaře Marka Dvořáka, který pracuje jak na letecké záchranné službě v Hradci Králové, tak na urgentním příjmu Fakultní nemocnice...

25. června 2026

Část metra B stála dvě hodiny, souprava narazila do spadlého kabelu

Linka metra B je obousměrně přerušena v úseku Smíchovské nádraží - Florenc....

Závada zastavila ve čtvrtek ráno provoz metra B v úseku Smíchovské nádraží - Florenc v obou směrech. Dopravce původně informoval o srážce metra s člověkem ve stanici Anděl, mluvčí pražského...

25. června 2026  6:12,  aktualizováno  7:35

Opravené náměstí Jiřího z Poděbrad jako výheň, lidé kritizují nedostatek stínu

Náměstí Jiřího z Poděbrad. Za poslední tři roky prošla plocha rozsáhlou...

Červnová vedra odhalila slabinu nově zrekonstruovaného náměstí Jiřího z Poděbrad na pražských Vinohradech. Prostranství se totiž v horku mění v nepříjemnou výheň, kde je jen málo stínu. Plocha před...

25. června 2026  7:02,  aktualizováno  7:02

Dovolená nemusí být jen o koupání. Středočeské léto láká na desítky kulturních akcí

Do Kutné Hory se chystají i akrobaté z Cirkusu La Putyka.

Opera pod širým nebem, divadlo v zámeckých parcích, letní kina i vzpomínání na Karla Gotta. Středočeské kulturní léto 2026 přinese desítky akcí, které spojí výlety za památkami s nevšedními...

25. června 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Top Estates jako první developer v Česku přináší AI bytového asistenta

25. června 2026

Jak příště zabránit povodni. Krnov chystá studii pro celé povodí Opavice

Trať u Chářovského parku po povodni a po opravě.

Krnovští zastupitelé schválili vznik odborné studie na protipovodňovou ochranu celého povodí řeky Opavice, která má za pomoci desítek různých opatření zpomalit odtok vody už v lesích a zabránit...

25. června 2026  6:22

Žádný kratom ani HHC u škol a hřišť. Přerov schválil novou vyhlášku

Kratom byl zařazen mezi psychomodulační látky, a jeho prodej je tak nově možný...

V Přerově vyhláškou zakázali psychoaktivní látky v místech, kde se vyskytují děti a mladiství. Platit začne od července. Cílem rázného kroku města je vytvořit bezpečnější prostředí pro nezletilé. Na...

25. června 2026  6:02

Metro do Horních Počernic? Starosta Jiří Zajac popisuje vizi budoucnosti i další plány Prahy 14

Na sochu s názvem Kameník se dívá starosta Prahy14 Jiří Zajac z okna úřadu.

Jiří Zajac (ODS), starosta městské části Praha 14, úřaduje v obýváku, asistentky má v předsíni. Sídlo radnice se totiž nachází v paneláku, byť rekonstruovaném. „Uměl bych si představit něco...

25. června 2026

Vlčí jezero u Děčínského Sněžníku projde obnovou

Vlčí jezero u Děčínského Sněžníku v chráněné krajinné oblasti Labské pískovce...

Vlčí jezero u Děčínského Sněžníku v chráněné krajinné oblasti Labské pískovce brzy prokoukne. Státní podnik Lesy ČR zahájil jeho obnovu, aby nadále zůstal přírodním zdrojem vody a významným biotopem...

25. června 2026  5:59

Litoměřickou Galerii na zdi ozdobil komiks

Litoměřickou Galerii na zdi nově zdobí komiksově laděné dílo místního mladého...

Litoměřickou Galerii na zdi nově zdobí komiksově laděné dílo místního mladého autora Davida Šárika.

25. června 2026  5:59

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

K jezeru Barbora jezdí z Teplic nová autobusová linka

Oldřichov u Duchcova

Mezi centrem Teplic a nedalekým jezerem Barbora začala jezdit nová autobusová linka s číslem 112.

25. června 2026  5:59

Ústecká radnice hledá nejkrásnější balkon ve městě

Fuchsie

Město Ústí nad Labem vyhlašuje 8. ročník soutěže o nejkrásnější balkonovou výzdobu. Jejím smyslem je ocenit pěstitelské snahy, chuť zvelebovat městská obydlí zelení a květinami.

25. června 2026  5:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.