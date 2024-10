Děti z asistované reprodukce se setkaly v oblíbeném Majalandu

Díky asistované reprodukci přijde v Česku každý rok na svět kolem pěti tisíc dětí. Klinika ISCARE takhle pomohla více než 12 tisícům dětí a každoročně pro tyto rodiny pořádá setkání s bohatým programem. Po setkáních na Džbáně, v pražské ZOO nebo třeba v parku Krtkův svět se organizátoři tentokrát rozhodli pro zábavní park Majaland, kde je bohaté vyžití i při špatném počasí. Na místě, které je inspirované oblíbenou pohádkou o včelce Máje, se sešlo na 1300 účastníků. Ti mladší měli pod dohledem svých rodičů možnost vyřádit se na skluzavkách, kolotočích a dalších zábavných prvcích. Děti si užily taky pěvecká vystoupení, divadýlko a vědomostní soutěže o ceny.

„Pro všechny z nás je obrovským zadostiučiněním vidět čistou radost v očích „našich“ dětí a také to, jak rostou. Pevně věříme, že si všichni přítomní Majaland naplno užili,“ řekl k akci MUDr. Jan Lacheta, primář Reprodukční medicíny ISCARE.

Neplodnost českých párů je čím dál častějším společenským problémem. Starosti s početím řeší v současnosti každý pátý pár, a to především kvůli odkládání těhotenství do pozdějšího věku. Jako „neplodný“ je pár definovaný po roce neúspěšných pokusů o početí dítěte. Žena by si měla nechat vyšetřit hormonální profil a podstoupit ultrazvukové vyšetření. U mužů je potřeba udělat spermiogram a zjistit kvalitu a počet pohyblivých spermií. Vyšetření je bezbolestné. Klinika ISCARE nabízí párům krátké objednací lhůty na první konzultaci a možnost přijít se o plánování rodiny poradit takřka okamžitě. Čas hraje oři plánování rodiny klíčovou roli a nevyplácí se léčbu odkládat na později. Další informace najdete na www.iscare.cz/crm.

Zdroj: ISCARE

