Děti z dětských domovů zažily odpoledne plné pohybu v Chuchle Areně Praha

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  15:27
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Praha 31. srpna 2026 (PROTEXT) - Koně a poníci zblízka, návštěva Mistrovství ČR v agility, pohybové výzvy, tanec i téma odvahy a mentální odolnosti. Sobotní Den plný zážitků v Chuchli, připravený především pro děti z dětských domovů, nabídl pestrý program plný pohybu, poznávání a společných zážitků. Akce se navíc uskutečnila v roce, kdy Chuchle Arena Praha slaví 120 let své existence. Areál, který je více než století spojen především s koňmi a dostihovým sportem, se tentokrát dětem otevřel i ze zákulisí a umožnil jim poznat místa a lidi, ke kterým se běžný návštěvník zpravidla nedostane.

Myšlenka pozvat děti do Chuchle Areny vznikla z iniciativy ředitelky areálu Zuzany Rambové, která jim nabídla možnost strávit zde společný den a poznat prostředí Chuchle opravdu zblízka. "Chtěli jsme dětem umožnit zažít Chuchle Arenu trochu jinak – nejen jako návštěvníci sportovní akce, ale také jim ukázat její zákulisí a dát jim možnost setkat se s koňmi i lidmi, kteří se o ně každý den starají. Když se na konci ptaly, kdy mohou přijet znovu, byla to pro nás ta nejlepší zpětná vazba," říká Zuzana Rambová, ředitelka Chuchle Areny Praha.

Letní počasí přálo celému programu. Děti se setkaly s koňmi a poníky, navštívily stáje a o každodenní péči o koně se dozvěděly přímo od Lucie Holické z týmu Chuchle Areny Praha. Jedním z vrcholů programu byla také možnost sledovat z bezprostřední blízkosti Mistrovství České republiky v agility, které se během víkendu v areálu konalo.

Překvapením se stal i samotný přesun mezi jednotlivými částmi rozlehlého areálu. Golfové vozíky, které měly původně čistě praktickou úlohu, se mezi dětmi rychle zařadily k nejoblíbenějším atrakcím dne.

Součástí odpoledne byl také společný pohybový program. Martin Svozil děti provedl tématem odvahy a odolnosti, Sharka Rao je rozhýbala tancem a Michaela Veselá prostřednictvím Veselé jógy připravila pohybové a balanční aktivity zaměřené na koordinaci, pozornost i spolupráci. Do programu se zapojily nejen děti, ale také jejich vychovatelé a další hosté akce.

Na závěr čekaly na účastníky drobné dárky od Chuchle Areny Praha a Veselé jógy. Ještě výraznější stopu ale zanechala atmosféra celého dne - společné zážitky, smích a nadšení, které vydrželo až do odjezdu.

"Asi nejhezčí zpětnou vazbou pro nás bylo, když se děti ptaly, kdy mohou přijet zase. V tu chvíli víte, že podobná akce má smysl. Velké poděkování patří Zuzce Rambové a celému týmu Chuchle Areny Praha. Díky jejich otevřenosti a péči jsme mohli připravit den, na který budou děti, doufám, rády vzpomínat," říká Michaela Veselá, organizátorka akce.

Den plný zážitků v Chuchli byl určen především dětem a mladým lidem z dětských domovů, část programu byla ale otevřena také široké veřejnosti. Vzniklo tak společné odpoledne, během kterého mohli účastníci sportovat, poznávat nové věci, setkávat se a především si společně užít prostředí Chuchle Areny Praha.

A podle otázky, která na konci zazněla hned několikrát - "Kdy můžeme přijet zase?" - by sobotní akce nemusela zůstat poslední.

Zdroj: Chuchle Arena Praha 
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

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