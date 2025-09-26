Děti z Mateřské školy Vejvanovského slaví zlatý hattrick! Potřetí za sebou jasně ovládly soutěž Pražských služeb ve sběru papíru

Autor:
  8:20
Praha 26. září 2025 (PROTEXT) - Ani po 15. ročníku soutěže Pražských služeb ve sběru papíru se nemění fakt, že žáčci z Mateřské školy Vejvanovského inspirují celé město k třídění. Ovlivňují tím pozitivně nejen své okolí, ale i chování dalších rodin, což má zásadní význam pro formování ekologického myšlení budoucích generací. Se začátkem nového školního roku odstartoval další ročník tohoto populárního edukativního klání s dlouholetou tradicí.

Třídit papír se vyplácí! Své o tom vědí děti z Mateřské školy Vejvanovského, které potřetí v řadě ovládly soutěž Pražských služeb ve sběru papíru. Cílem této aktivity je podpořit zájem předškoláků a školáků o třídění odpadu, ochranu životního prostředí a environmentální výchovu. „Díky naší soutěži se daří budovat vztah k ekologii napříč generacemi zábavnou a srozumitelnou formou. Letos se konal v pořadí patnáctý ročník, do něhož se zapojilo více než pět desítek subjektů,“ přibližuje tiskový mluvčí Pražských služeb Alexandr Komarnický.

Děti jako ambasadoři ekologie

Vedení mládeže k odpovědnému nakládání s odpadem a třídění má skutečně pozitivní efekt. Podobná klání jsou jednou z cest, jak zvýšit povědomí o recyklaci a správném nakládání s odpadem mezi nejmenšími. „Sběr starého papíru pořádáme už několik let a po celou dobu úzce spolupracujeme s Pražskými službami. Finanční prostředky, které naše mateřská škola v soutěži získala, pravidelně využíváme na nákup didaktických pomůcek nebo na financování oblíbeného výletu,“ doplňuje ředitelka Dita Balcarová.

Z popelnice zpátky na stůl

Druhou šanci na nový život dostává jen správně vytříděný papír. Popelářská auta ho odvezou na třídicí linku, kde probíhá takzvané dotřiďování. Z hromad použitelného materiálu vznikají balíky s různým typem papíru, které následně putují ke zpracování. Z recyklovaného papíru se pak vyrábějí třeba sešity, obálky, poznámkové bloky, krabice, tašky, knihy, noviny a časopisy, ubrousky nebo tepelné izolace a podobně.

Důležité je při třídění nechybovat

Do modrých popelnic a kontejnerů patří pouze neznečištěný papír, noviny, letáky, časopisy, nařezané, natrhané či rozložené kartonové krabice, plata od vajíček nebo ruličky od toaletního papíru a tak dále. Napoví shodné recyklační symboly na obalech i na odpadních nádobách, podle nichž se člověk hravě zorientuje. Konkrétně zkratka „PAP“ bývá doprovázená čísly 20, 21 nebo 22 uvnitř trojúhelníku ze šipek. Naopak mokrý, mastný a jinak znehodnocený papír, účtenky, použité kapesníčky, pleny i hygienické potřeby by měli lidé správně vyhazovat do směsného odpadu.

Se začátkem nového školního roku naplno odstartoval další ročník soutěže Pražských služeb ve sběru papíru, která probíhá už od roku 2011. Bližší informace k podmínkám, registraci, objednání odvozu, platbám za dodané množství sběrového papíru a další detaily najdou zájemci na webových stránkách společnosti. V průměru se účastní více než 50 základních škol, mateřských školek i jiných vzdělávacích institucí.

 

Kompletní výsledky soutěže Pražských služeb ve sběru papíru:

https://www.psas.cz/sber-papiru-vysledky?rok=2024

 

Zdroj: Pražské služby

 

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic

Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

Pilsner Fest se letos vrací do centra Plzně na náměstí a do Šafaříkových sadů

Plzeňské oslavy piva Pilsner Fest se letos vrátí do centra města, na náměstí Republiky a do Šafaříkových sadů. Festival, který se v minulých letech konala v...

Děti z Mateřské školy Vejvanovského slaví zlatý hattrick! Potřetí za sebou jasně ovládly soutěž Pražských služeb ve sběru papíru

26. září 2025  8:20

Na místě kostela u Blšan na Lounsku vzniklo poutní místo z chmelových sloupů

Na místě zaniklého kostela sv. Václava v Blšanech u Podbořan na Lounsku vzniklo poutní místo z chmelových sloupů. Jejich vztyčení předcházel podrobný...

26. září 2025  6:25,  aktualizováno  6:25

Víkend láká na oslavy svatého Václava, do přírody či na Feldküche Fest s polními kuchyněmi

Poslední týden v září láká na svatováclavské oslavy, zajít si ale můžete také do přírody, na zámek, anebo se něco dozvědět o vojenských polních kuchyních.

26. září 2025

Za vínem a burčákem do Velkých Žernosek

Tradiční oslavu sklizně vinné révy spojenou s ochutnávkou vín a burčáku hostí v sobotu 27. září Velké Žernoseky u Litoměřic.

26. září 2025  6:59

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jezeří ozdobí květy

Zámek Jezeří na Mostecku se o víkendu 27. a 28. září představí v netradiční podobě.

26. září 2025  6:59

Antikoncepce. Ženy mají desítky různých možností, muži však jenom dvě

Právě dnes, 26. září, si připomínáme Světový den antikoncepce. Má upozornit nejen na širokou škálu možností ochrany před neplánovaným těhotenstvím, ale i na význam otevřené debaty o partnerské...

26. září 2025

Kadaň zve na Svatováclavské vinobraní

Ochutnat burčák, vinný mošt i víno vypěstované na vinici obnovené roku 1998, aby znovu oživila proslulost zdejšího vinařství z dob Karla IV., můžete v sobotu 27. září od 10 do 17 hodin na...

26. září 2025  5:59

Lidí s HIV stále přibývá, někteří o tom roky nevědí. Před infekcí ochrání i pilulka

Funguje teprve necelých devět měsíců, přesto už lékaři od ledna otevřeného HIV centra ve Fakultní nemocnici Olomouc (FNOL) diagnostikovali 13 nových případů této velmi nebezpečné nákazy. V péči nyní...

26. září 2025  5:02,  aktualizováno  5:02

V Plzni začíná 38. ročník festivalu českých filmů Finále, promítne stovku snímků

V Plzni začíná 38. ročník festivalu českých filmů Finále. Během šesti dnů promítne stovku celovečerních snímků, dokumentů a televizních a internetových...

26. září 2025,  aktualizováno 

Hasiči v Prostějově bojují s požárem ve spalovně odpadu, dva lidé zraněni

Dva zaměstnanci se dnes vpodvečer zranili při požáru vzduchotechniky ve spalovně odpadu v průmyslové zóně v Prostějově. Na místě zasahuje devět jednotek, které...

25. září 2025  20:01,  aktualizováno  20:17

Vyšší hladina ve Slapské přehradě o víkendu usnadní zimování lodí

Majitelé plavidel na Slapské přehradě budou moci o nadcházejícím víkendu využít zvýšené hladiny pro zazimování svých lodí. Voda v přehradě bude nad úrovní 270...

25. září 2025  19:28,  aktualizováno  19:28

V galerii českobudějovického Domu umění vznikl dům v domě, začala nová výstava

Dům umění v Českých Budějovicích ode dneška hostí výstavu Dům v domě Ateliéru Malý Chmel. Název odkazuje k tomu, že v galerii vznikl nový prostor a zároveň...

25. září 2025  19:25,  aktualizováno  19:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.