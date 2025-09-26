Děti z Mateřské školy Vejvanovského slaví zlatý hattrick! Potřetí za sebou jasně ovládly soutěž Pražských služeb ve sběru papíru

Třídit papír se vyplácí! Své o tom vědí děti z Mateřské školy Vejvanovského, které potřetí v řadě ovládly soutěž Pražských služeb ve sběru papíru. Cílem této aktivity je podpořit zájem předškoláků a školáků o třídění odpadu, ochranu životního prostředí a environmentální výchovu. „Díky naší soutěži se daří budovat vztah k ekologii napříč generacemi zábavnou a srozumitelnou formou. Letos se konal v pořadí patnáctý ročník, do něhož se zapojilo více než pět desítek subjektů,“ přibližuje tiskový mluvčí Pražských služeb Alexandr Komarnický.
Děti jako ambasadoři ekologie
Vedení mládeže k odpovědnému nakládání s odpadem a třídění má skutečně pozitivní efekt. Podobná klání jsou jednou z cest, jak zvýšit povědomí o recyklaci a správném nakládání s odpadem mezi nejmenšími. „Sběr starého papíru pořádáme už několik let a po celou dobu úzce spolupracujeme s Pražskými službami. Finanční prostředky, které naše mateřská škola v soutěži získala, pravidelně využíváme na nákup didaktických pomůcek nebo na financování oblíbeného výletu,“ doplňuje ředitelka Dita Balcarová.
Z popelnice zpátky na stůl
Druhou šanci na nový život dostává jen správně vytříděný papír. Popelářská auta ho odvezou na třídicí linku, kde probíhá takzvané dotřiďování. Z hromad použitelného materiálu vznikají balíky s různým typem papíru, které následně putují ke zpracování. Z recyklovaného papíru se pak vyrábějí třeba sešity, obálky, poznámkové bloky, krabice, tašky, knihy, noviny a časopisy, ubrousky nebo tepelné izolace a podobně.
Důležité je při třídění nechybovat
Do modrých popelnic a kontejnerů patří pouze neznečištěný papír, noviny, letáky, časopisy, nařezané, natrhané či rozložené kartonové krabice, plata od vajíček nebo ruličky od toaletního papíru a tak dále. Napoví shodné recyklační symboly na obalech i na odpadních nádobách, podle nichž se člověk hravě zorientuje. Konkrétně zkratka „PAP“ bývá doprovázená čísly 20, 21 nebo 22 uvnitř trojúhelníku ze šipek. Naopak mokrý, mastný a jinak znehodnocený papír, účtenky, použité kapesníčky, pleny i hygienické potřeby by měli lidé správně vyhazovat do směsného odpadu.
Se začátkem nového školního roku naplno odstartoval další ročník soutěže Pražských služeb ve sběru papíru, která probíhá už od roku 2011. Bližší informace k podmínkám, registraci, objednání odvozu, platbám za dodané množství sběrového papíru a další detaily najdou zájemci na webových stránkách společnosti. V průměru se účastní více než 50 základních škol, mateřských školek i jiných vzdělávacích institucí.
Kompletní výsledky soutěže Pražských služeb ve sběru papíru:
https://www.psas.cz/sber-papiru-vysledky?rok=2024
Zdroj: Pražské služby