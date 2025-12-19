Dětská kniha pokřtěná vodou z Jeseníků zaplnila hotel Petrovy Kameny

Stěžejní část programu patřila křtu nové knihy „Jak Jakub poznával přírodu“, která je již čtvrtým dílem oblíbené dětské knižní série, jež dlouhodobě přibližuje dětem přírodu hravou a srozumitelnou formou. Nová kniha byla symbolicky pokřtěna pramenitou vodou z nitra Jeseníků, čímž byla zdůrazněna její hlavní myšlenka, úcta k přírodě a potřeba její ochrany.
Kmotrem knihy se stal pan Zdeněk Kovařík, provozovatel hotelu Petrovy Kameny, který společně s Jakubem Vágnerem knihu slavnostně pokřtil za velkého zájmu publika a bouřlivého potlesku zaplněného sálu.
Součástí večera byla také přednáška na téma Amazonie, jež nabídla poutavé vyprávění i osobní zkušenosti z cest do jedné z nejdivočejších oblastí světa. Program tak přirozeně propojil vzdělávání, inspiraci a literaturu pro děti.
Akce se setkala s mimořádným ohlasem. Sál byl zcela zaplněn a večer se nesl ve velmi příjemné a přátelské atmosféře.
Výjimečné prostředí i silné téma vytvořily zážitek, na který budou návštěvníci dlouho vzpomínat.
Hotel Petrovy Kameny se tak stal místem, kde se propojují příroda, kultura a vzdělávání, a kde vznikají události s přesahem a pozitivním dopadem.
Autor: Jakub Vágner
Ilustrátor: Eva Rémišová
Vydavatel: Vágner Corporation, s.r.o.
Kniha byla k dostání na místě a poté na e-shopu:
eshop.vagnerfishing.com
Více informací na:
JAKUB VÁGNER (*24. prosince 1981, Praha) patří mezi nejuznávanější odborníky na lov sladkovodních ryb na světě. Rybaří od svých pěti let a dnes je držitelem několika světových rekordů. Od patnácti let publikuje do odborných rybářských časopisů doma i v zahraničí. V sedmnácti letech natočil svůj první film o lovu sumců a v osmnácti spolu moderoval pořad „Jak na to“ na České televizi.
Mezinárodní uznání získal především díky rybářským seriálům „Fish Warrior“ na National Geographic a „Big Fish Man“ na Discovery Channel. Pro české diváky natočil dokumentární cyklus „Rybí legendy“. Věnuje se také autorské tvorbě, produkci a natáčení filmů s rybářskou tématikou a přednáší pro děti a mládež.
V roce 2022 byl oceněn prezidentem České republiky medailí Za zásluhy I. stupně.
Zdroj: Vágner Corporation
