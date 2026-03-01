Deutsche Telekom je první klimaticky neutrální telekomunikační značka světa

Praha 1. března 2026 (PROTEXT) - Skupina Deutsche Telekom ke konci loňského roku dosáhla uhlíkové neutrality z vlastního provozu, a to jako první nadnárodní poskytovatel telekomunikačních služeb na světě. T-Mobile ke skupinové misi přispívá mimo jiné úsporou až 30 GWh energie ročně. Od roku 2017 snížila skupina objem emisí CO2 o více než 94 % – asi 28 mil. tun – a to stovkami dílčích projektů na národní i nadnárodní úrovni, včetně kompletního přechodu na energii z obnovitelných zdrojů na všech trzích. Pokračuje tak v dlouhodobé misi, spojovat technologický i ekonomický růst se zodpovědností vůči životnímu prostředí.

Deutsche Telekom využívá energeticky efektivní opatření, elektromobily i energeticky úsporné budovy. Ekologická ambice skupiny ale posledním milníkem nekončí – do roku 2040 hodlá Deutsche Telekom dosáhnout uhlíkové neutrality i v celém dodavatelském řetězci.

„S hrdostí oznamujeme, že se nám v rámci činnosti celé skupiny podařilo dosáhnout uhlíkové neutrality. Od roku 2017 jsme snížili emise o více než 94 % – tedy o 4 % více oproti stanovenému cíli. Zbývající emise neutralizujeme projekty zaměřenými na odstraňování CO2 – díky tomu jsme součástí první telekomunikační skupiny, která je ve svých operacích skutečně uhlíkově neutrální,“ říká Melinda Szabó, generální ředitelka T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom. „T-Mobile k tomuto skupinovému cílí přispěl využíváním 100% zelené elektrické energie již od roku 2021, projekty zaměřenými na její zajišťování a produkci i optimalizaci jejího využívání.“

Všechny aktivity T-Mobile, zaměřené na šetření energií za poslední roky, v součtu zajistily úsporu 30 GWh energie ročně. Jen v rámci transformace celé sítě T-Mobile v Česku operátor v průběhu 7 let vypnul přibližně 13 000 síťových prvků, v důsledku čehož každoročně ušetří přibližně 16 GWh energie. Právě úspora energie se projevuje jako klíčový mechanismus pro dlouhodobé snižování emisí – nejzelenější energie je ta nespotřebovaná. Prostřednictvím AI nástroje TUPL T-Mobile v reálném čase realizuje úsporu energie přímo v sítí. Nástroj na základě historických dat analyzuje intenzitu využití kapacitních vrstev v různých dnech a hodinách a podle toho v reálném čase vrstvy vypíná nebo zapíná – lze tak snížit energetickou náročnost sítě, a to bez dopadu na zákaznickou zkušenost. Energetickou efektivitu nepřímo podporuje např. i budování optické sítě.

Vedle zásahů přímo v běžném provozu T-Mobile svou dlouhodobou vizi udržitelnosti promítl také do datového centra DC7. Datové centrum s celkovým výkonem až 8 MW využívá inovativní systém chlazení na principu nepřímého freecoolingu s adiabatickým dochlazováním dešťovou vodou a pracuje s rekuperací odpadního tepla (stejnou technologii využívá T-Mobile i v data centrech v Hradci Králové a v Plzni), které slouží k vytápění kancelářských prostor i předehřevu dieselových agregátů. Díky těmto opatřením dosahuje průměrné roční hodnoty PUE 1,3. V datovém centru byla v loňském roce instalována fotovoltaická elektrárna. Ta s výkonem 230 kWp bude moci ročně vyrobit až 250 MWh elektřiny – díky tomu zamezí vzniku až 112 tun CO2 ročně. Operátor ale přispívá i celou řadou dalších opatření, byť drobnějších, která ale ve svém důsledku přinášejí zajímavá čísla - např. v budovách nechybí LED osvětlení nebo tisícům zaměstnanců se automaticky vypínají stolní počítače a monitory po delší době nečinnosti. Zároveň stále roste podíl elektromobilů ve vozovém parku.

„Naším cílem je spojovat – klienty naší sítě a partnery korporátní odpovědností. Chceme vystupovat jako vzor v odvětví i v regionu a inspirovat i další velké hráče. I proto tři firmy z Deutsche Telekom – T-Mobile Czech Republic, Slovak Telekom a CE Colo Czech Republic, podepsaly smlouvy o přeshraničním virtuálním nákupu elektřiny (vPPA) se společností Rezolv Energy, výrobcem energie z obnovitelných zdrojů. Závazek nakupovat 100 GWh energie po dobou 12 let tak významně podpořil výstavbu větrné elektrárny. Ta na trh doručí až 700 GWh zelené energie ročně,“ říká Pavel Hadrbolec, ředitel finanční divize T-Mobile Czech Republic.

 

Slunečné počasí a nezvyklé teplo přilákalo na Slavnosti uzeného tisíce lidí

Přestavba dominikánského kláštera v Chebu začíná, potrvá dva roky

