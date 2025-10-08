Devátý ročník legendárního kaprařského závodu Stairs2Hell 2025

“Jsem neuvěřitelně hrdý na to, že se nám podařilo dovést Stairs2Hell už do devátého ročníku. Když jsme s tímto závodem začínali, šlo především o splněný sen několika nadšenců. Dnes vidím, jak obrovsky vyrostl, nejen samotný závod, ale i celý tým a všichni závodníci, kteří do něj vkládají své srdce. Jsme nesmírně vděční za podporu institucí, bez nichž by to nebylo možné, zejména Moravskému rybářskému svazu, Povodí Moravy a obcím, které s námi sdílejí nadšení pro tento jedinečný projekt,“ uvedl Jakub Vágner, zakladatel závodu Stairs2Hell.
Po čtyřech dnech nepřetržitého lovu evidují pořadatelé již 120 ulovených ryb o celkové váze 1 718 kg. Průběžně největší rybu závodu, kapra o hmotnosti 26,07 kg, se podařilo zdolat týmu CARPSTAR II. Aktuálně se na prvním místě tabulky drží tým CARPSTAR II s celkovou hmotností 3 nejtěžších ryb v součtu 58,09 kg.
Závod Stairs2Hell je známý svou mimořádnou náročností. Lovci zde čelí nejen silným rybám a rozlehlé vodní ploše, ale také proměnlivému počasí a náročnému terénu pod hladinou. Každý ulovený kapr může znamenat zásadní obrat v pořadí, neboť o vítězi rozhoduje součet tří největších ryb každého týmu.
Letos se na březích Pálavy odehrály i dva výjimečné momenty. Belgický tým musel z vážných rodinných důvodů předčasně odjet, a Jakub Vágner se proto rozhodl udělit divokou kartu novému týmu, zcela bezplatně. Jedinou podmínkou bylo, aby tým potvrdil svou účast do jedné hodiny a dorazil co nejdříve. Nový tým nakonec svou účast potvrdil pouhé dvě hodiny před začátkem závodu, což je vzhledem k jeho náročnosti úctyhodný výkon. Většina týmů se totiž na Stairs2Hell připravuje i několik týdnů předem.
Druhým okamžikem, který do atmosféry závodu vnesl radost a emoce, byla žádost o ruku jednoho ze závodníků. Jeho partnerka mu navíc prozradila, že je v očekávání potomka.
Tento dojemný moment se okamžitě zařadil mezi nejsilnější zážitky letošního ročníku a připomněl, že Stairs2Hell není jen o rybách a soutěžení, ale také o přátelství, rodině a společných příbězích, které propojují lidi napříč týmy i zeměmi.
Napětí na březích Pálavy roste každou hodinou. Kombinace adrenalinu, strategie a vytrvalosti dělá z letošního Stairs2Hell 2025 závod, který si právem udržuje status jedné z nejprestižnějších kaprařských soutěží světa.
Poděkování partnerům a podpora regionu
Závod se koná za podpory klíčových partnerů, mezi které patří Moravský rybářský svaz, Povodí Moravy a místním obcí Strachotín, Šakvice, Nové Mlýny, Milovice, Pavlov, Dolní Věstonice. Generálním partnerem letošního ročníku je společnost Sonik, které patří velké poděkování. Jednotlivé sektory závodu podporují firmy jako jsou Grunty.cz, Mivardi, Moonfin.pl, Fishmax, Greyfish.cz a Ekobaits.
Partnery jednotlivých cen se letos staly společnosti A Baits, Mikbaits, Giants Fishing, Carpson Baits, Squat Carp, Kaprařina.cz, Lowrance, Delphin a Chyť a pusť.
Sponzory vážení úlovků a online soutěže jsou Greyfish a Bookingfish.
Mezi další významné partnery letošního ročníku patří Veolia, Ford, Bushman Nautig, Key Style, Kolby, Bílovčáci, TH Fishing, Starbaits, Oni System, Can-Am, Vinařství Vajbar, Obytňáky Vysočina, Holdcarp, Goody 77, VAGNER, Katlov Lakes a Katlov Homes.
Mediálními a produkčními partnery jsou Aster Production, Rybářství a Inrybář.
Zdroj: European Carp Fishing Association