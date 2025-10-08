Devátý ročník legendárního kaprařského závodu Stairs2Hell 2025

Autor:
  13:14
Praha 8. října 2025 (PROTEXT) - Na březích Novomlýnských nádrží právě probíhá devátý ročník legendárního kaprařského závodu Stairs2Hell 2025, který je považován za jednu z nejtěžších výzev evropské kaprařiny. Závod odstartoval v neděli 5. října 2025 ve 14:00 a už od prvních hodin přináší napínavé souboje, silné příběhy i nezapomenutelné momenty.

Jsem neuvěřitelně hrdý na to, že se nám podařilo dovést Stairs2Hell už do devátého ročníku. Když jsme s tímto závodem začínali, šlo především o splněný sen několika nadšenců. Dnes vidím, jak obrovsky vyrostl, nejen samotný závod, ale i celý tým a všichni závodníci, kteří do něj vkládají své srdce. Jsme nesmírně vděční za podporu institucí, bez nichž by to nebylo možné, zejména Moravskému rybářskému svazu, Povodí Moravy a obcím, které s námi sdílejí nadšení pro tento jedinečný projekt,“ uvedl Jakub Vágner, zakladatel závodu Stairs2Hell.

Po čtyřech dnech nepřetržitého lovu evidují pořadatelé již 120 ulovených ryb o celkové váze 1 718 kg. Průběžně největší rybu závodu, kapra o hmotnosti 26,07 kg, se podařilo zdolat týmu CARPSTAR II. Aktuálně se na prvním místě tabulky drží tým CARPSTAR II s celkovou hmotností 3 nejtěžších ryb v součtu 58,09 kg.

Závod Stairs2Hell je známý svou mimořádnou náročností. Lovci zde čelí nejen silným rybám a rozlehlé vodní ploše, ale také proměnlivému počasí a náročnému terénu pod hladinou. Každý ulovený kapr může znamenat zásadní obrat v pořadí, neboť o vítězi rozhoduje součet tří největších ryb každého týmu.

Letos se na březích Pálavy odehrály i dva výjimečné momenty. Belgický tým musel z vážných rodinných důvodů předčasně odjet, a Jakub Vágner se proto rozhodl udělit divokou kartu novému týmu, zcela bezplatně. Jedinou podmínkou bylo, aby tým potvrdil svou účast do jedné hodiny a dorazil co nejdříve. Nový tým nakonec svou účast potvrdil pouhé dvě hodiny před začátkem závodu, což je vzhledem k jeho náročnosti úctyhodný výkon. Většina týmů se totiž na Stairs2Hell připravuje i několik týdnů předem.

Druhým okamžikem, který do atmosféry závodu vnesl radost a emoce, byla žádost o ruku jednoho ze závodníků. Jeho partnerka mu navíc prozradila, že je v očekávání potomka.
Tento dojemný moment se okamžitě zařadil mezi nejsilnější zážitky letošního ročníku a připomněl, že Stairs2Hell není jen o rybách a soutěžení, ale také o přátelství, rodině a společných příbězích, které propojují lidi napříč týmy i zeměmi.

Napětí na březích Pálavy roste každou hodinou. Kombinace adrenalinu, strategie a vytrvalosti dělá z letošního Stairs2Hell 2025 závod, který si právem udržuje status jedné z nejprestižnějších kaprařských soutěží světa.

 

Poděkování partnerům a podpora regionu 

Závod se koná za podpory klíčových partnerů, mezi které patří Moravský rybářský svaz, Povodí Moravy a místním obcí Strachotín, Šakvice, Nové Mlýny, Milovice, Pavlov, Dolní Věstonice. Generálním partnerem letošního ročníku je společnost Sonik, které patří velké poděkování. Jednotlivé sektory závodu podporují firmy jako jsou Grunty.cz, Mivardi, Moonfin.pl, Fishmax, Greyfish.cz a Ekobaits.

Partnery jednotlivých cen se letos staly společnosti A Baits, Mikbaits, Giants Fishing, Carpson Baits, Squat Carp, Kaprařina.cz, Lowrance, Delphin a Chyť a pusť.

Sponzory vážení úlovků a online soutěže jsou Greyfish a Bookingfish.

Mezi další významné partnery letošního ročníku patří Veolia, Ford, Bushman Nautig, Key Style, Kolby, Bílovčáci, TH Fishing, Starbaits, Oni System, Can-Am, Vinařství Vajbar, Obytňáky Vysočina, Holdcarp, Goody 77, VAGNER, Katlov Lakes a Katlov Homes.

Mediálními a produkčními partnery jsou Aster Production, Rybářství a Inrybář.

 

 

Zdroj: European Carp Fishing Association

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

ANKETA: Tramvaj Škoda 15T slaví 15 let. Který polep jí sluší nejvíc? Hlasujte!

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

Pražská tramvaj 52T zachraňovala vzácnou havarovanou „tétrojku“. Bezchybný odtah se však nekonal

V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

Policie na Děčínsku pátrá po ozbrojeném muži. Je podezřelý z loupežného přepadení

Policisté pátrají v okolí České Kamenice na Děčínsku po ozbrojeném mladíkovi. Teprve šestnáctiletý hoch je podezřelý z loupežného přepadení, ke kterému došlo v dopoledních hodinách v Děčíně.

8. října 2025  13:42,  aktualizováno  14:16

K. Vary nabídnou 90 parkovacích míst v lázeňské zóně k pronájmu formou licitace

Karlovy Vary nabídnou parkovací místa v lázeňské zóně formou licitace. Zájemci budou moci soutěžit o parkovací místo, pokud chtějí mít více než jedno. V první...

8. října 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Na Českolipsku hořel památkově chráněný dům, často ho obývali bezdomovci

Devět hasičských jednotek ve středu likvidovalo požár domu v Janovicích u Kravař na Českolipsku, který je součástí památkově chráněné zóny. Oheň se šířil v půdních prostorách a na střeše, podle...

8. října 2025  14:12,  aktualizováno  14:12

Tron: Ares trpí kvůli skandálu. Prolomí kultovní temná disneyovka finanční prokletí?

Co se stane, když se fyzicky ocitnete uvnitř počítače? Touhle otázkou se před více než čtyřiceti lety zabýval snímek Tron. V době svého vzniku naprosto originální a převratný film s Jeffem Bridgesem...

7. října 2025  19:48,  aktualizováno  8.10 14:05

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Moravské divadlo uvede komedii Martina McDonagha Kati v režii Davida Vyhnánka

Moravské divadlo Olomouc uvede tento pátek první činoherní premiéru nové sezony, půjde o černou komedii Kati dramatika irského původu Martina McDonagha,...

8. října 2025  12:28,  aktualizováno  12:28

Orlová otevřela nové venkovní sportoviště a dvě modernizované tělocvičny

Orlová na Karvinsku má u Základní školy Ke Studánce nové venkovní sportoviště a dvě modernizované tělocvičny. Vybudování sportovišť stálo 14,3 milionu korun....

8. října 2025  12:28,  aktualizováno  12:28

Kuba: Pokud chce ODS uspět, musí se zásadně změnit a nabízet konkrétní řešení

Pokud chce ODS získat na svou stranu nové voliče, musí se podle jihočeského hejtmana Martina Kuby zásadně změnit. Transformace strany je pro úspěch důležitější...

8. října 2025  12:21,  aktualizováno  12:21

Ústecký hejtman Brabec z ANO se vzdá poslaneckého mandátu

Hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec (ANO) se rozhodl vzdát poslaneckého mandátu. Serveru iDNES.cz řekl, že si váží důvěry voličů, ale práce pro kraj je pro...

8. října 2025  12:05,  aktualizováno  12:28

V Hlubočkách staví koupaliště s unikátním čištěním vody pomocí vápence

Výstavba přírodního koupaliště v Hlubočkách na Olomoucku je za polovinou. Areál s jedinečnou technologií čištění vody pomocí vápence vzniká ve spolupráci tří obcí v údolí řeky Bystřice nedaleko...

8. října 2025  13:42,  aktualizováno  13:42

Pozor na medvěda u Pelhřimova, nabádá policie. Prověřuje hlášení myslivce

Policie na Vysočině prověřuje dopolední oznámení myslivce, který v katastru obce Senožaty na Pelhřimovsku údajně spatřil medvěda. Patrně šlo o asi osmdesátikilogramové mládě. „Po přijetí oznámení...

8. října 2025  13:02,  aktualizováno  13:36

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Vlče se v Beskydech skutálelo do hluboké strže. Na záchranu zbývaly ochranářům hodiny

O vlčí mládě se starali ochránci přírody ze Záchranné stanice v Bartošovicích na Novojičínsku. Asi měsíc staré vlče zůstalo v horách samo a bartošovickým pracovníkům se mladou šelmu podařilo...

8. října 2025  13:32,  aktualizováno  13:32

Plzeň čeká unikátní operace. Nad muzeum se vznese třicetitunový tank Sherman

V Plzni na Klatovské třídě se v sobotu odehraje mimořádná akce. Speciální jeřáb přemístí přes střechu třípodlažní budovy, ze které vzniká muzeum osvobození, třicetitunový tak Sherman. Náročná operace...

8. října 2025  13:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.