Devátý ročník Stairs2Hell s Jakubem Vágnerem: Nové Mlýny zažily rekordní kapry i napínavý boj do poslední chvíle

Autor:
  17:12
Praha 20. října 2025 (PROTEXT) - Na vodní nádrži Nové Mlýny se uskutečnil devátý ročník prestižního mezinárodního kaprařského šampionátu Stairs2Hell 2025. Tento závod, který si dlouhodobě drží pověst nejnáročnější kaprařské soutěže v Evropě, opět nabídl mimořádné výkony, silné emoce i napínavé finále až do posledních hodin.

Po 138 hodinách rybolovu se z vítězství radoval tým EKO BAITS TEAM POLAND, který s celkovou hmotností tří nejtěžších bodovaných kaprů 67,95 kg ovládl soutěž už podruhé v historii. Polský tým vše rozhodl až v samém závěru, všechny tři bodované ryby totiž ulovil během posledních 17 hodin závodu.

Na druhém místě se umístil tým Carpstar II, jehož úlovky dosáhly celkové hmotnosti 65,86 kg. Tento tým si navíc připsal cenu za nejtěžší rybu závodu, kapra o hmotnosti 26,07 kg. Třetí příčku obsadil další polský tým, Paproch Team Poland, s celkovým součtem 63,95 kg.

Vítězný tým získal titul European Carp Champions 2025, putovní pohár, poháry a medaile pro vítěze, finanční odměnu 20.000 EUR a další ceny od partnerů závodu. Na pódiu si ocenění převzaly také nejúspěšnější týmy v jednotlivých sektorech. 

Letošní ročník se zapsal do historie i díky mimořádným úlovkům. Celkem bylo uloveno sedm kaprů přes 25 kilogramů, mezi nimiž vynikly týmy FishMax (25,60 kg), Mikbaits & Garda (25,40 kg) a GiantsFishing (25,82 kg). V doprovodné kategorii „Těžba“, která hodnotí celkový součet všech bodovaných ryb, zvítězil tým 3Fish / Pirkobaits s úctyhodnou hmotností 211,11 kg.

V průběhu závodu byly také udělovány dílčí ceny za první bodovanou rybu závodu, prvního chyceného kapra nad 20 kg, za nejúspěšnější tým daného dne nebo největší rybu dne. Novinkou letošního ročníku byla cena za tzv. FULL HOUSE, tedy cena pro tým, který jako první uloví 3 bodované ryby.

Během celého závodního týdne mohli závodníci poměřovat svoje síly s několikanásobnou mistryní světa v Casting sportu Katkou Markovou nebo nejznámější světovou rybářkou Claudií Darga. Obě dámy se totiž ujaly role moderátorek a provázely diváky online přenosem na sociálních sítích.

“Rád bych poděkoval všem závodníkům za to, jak skvěle se dokázali poprat s náročnými podmínkami letošního ročníku. Zatímco v minulých letech nám počasí docela přálo, tentokrát závod zpestřil silný vítr, déšť a vysoké vlny, které skutečně prověřily připravenost i odhodlání všech týmů. Novomlýnská nádrž nám navíc znovu ukázala, že tu neexistují vyloženě špatná lovná místa. Z každého sektoru se podařilo vytěžit maximum. Závodníci zdolávali nádherné kapry přesahující dvacet, a dokonce i pětadvacet kilogramů. Už teď se těším, co přinese příští, jubilejní desátý ročník,“ hodnotí letošní dění ředitel závodu Stairs2Hell Vítek Černý.

“Letošní ročník byl opravdu náročný a závodníci si často museli sáhnout až na samotné dno svých sil. Na druhou stranu jsme měli možnost vidět tolik krásný lysců jako dosud nikdy za celou historii Stairs2Hell. Tento trend je pro nás velkým očekáváním do jubilejního 10. ročníku. Velice oceňuji nasazení všech ve dne i v noci a za jakéhokoliv počasí. Pro takový skvělým tým je radost závod Stairs2Hell pořádat,” těmito slovy zhodnotil průběh devátého ročníku druhý ředitel závodu Petr Šurek.

Registrace do dalšího ročníku Stairs2Hell 2026 bude spuštěna 1. listopadu 2025 v 11:11. Půjde o desáté výročí soutěže, které symbolicky uzavře první dekádu jednoho z nejvýznamnějších kaprařských závodů v Evropě.

Poděkování partnerům a podpora regionu Závod se koná za podpory klíčových partnerů, mezi které patří Moravský rybářský svaz, Povodí Moravy a místním obcí Strachotín, Šakvice, Nové Mlýny, Milovice, Pavlov, Dolní Věstonice. Generálním partnerem letošního ročníku je společnost Sonik, které patří velké poděkování. Jednotlivé sektory závodu podporují firmy jako jsou Grunty.cz, Mivardi, Moonfin.pl, Fishmax, Greyfish.cz a Ekobaits.

Partnery jednotlivých cen se letos staly společnosti A Baits, Mikbaits, Giants Fishing, Carpson Baits, Squat Carp, Kaprařina.cz, Lowrance, Delphin a Chyť a pusť.

Sponzory vážení úlovků a online soutěže jsou Greyfish a Bookingfish.

Mezi další významné partnery letošního ročníku patří Veolia, Ford, Bushman Nautig, Key Style, Kolby, Bílovčáci, TH Fishing, Starbaits, Oni System, Can-Am, Vinařství Vajbar, Obytňáky Vysočina, Holdcarp, Goody 77, VAGNER, Katlov Lakes a Katlov Homes.

Mediálními a produkčními partnery jsou Aster Production, Rybářství a Inrybář.

 

STAIRS2HELL

European Carp Fishing Association s.r.o. (ECFA) je společnost sdružující sportovní rybáře, pořadatele a značky z celé Evropy, kteří společně podporují etický lov kapra, férovou soutěž a rozvoj moderního rybolovu. Cílem ECFY je propojit rybářskou komunitu napříč zeměmi, sdílet zkušenosti a posouvat hranice tohoto sportu prostřednictvím prestižních závodů, vzdělávacích projektů a podpory ochrany přírody.

 

Zdroj: European Carp Fishing Association

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Znáte slavné hlášky z oblíbených pohádek? Otestujte se

Bylo, nebylo... Na světě se objevil malý kvíz. Otestujte své znalosti hlášek z oblíbených pohádek a zjistěte, jestli jste moudrým rádcem, nebo jen obyčejným tovaryšem. Kvíz vás provede největšími...

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

KVÍZ: Černý most, nebo Barrandov? Které sídliště vzniklo dřív?

Praha je jako živý organismus, neustále se vyvíjí a proměňuje. Právě proto se její podoba během stovek let změnila k nepoznání. Událostí, které k tomu přispěly, je nespočet – požáry, asanace,...

Letní filmová škola získá od Uherského Hradiště příští rok 4,5 milionu korun

Uherské Hradiště přispěje na pořádání Letní filmové školy v příštím roce 4,5 milionu korun. V každém dalším roce festivalu, který se ve městě koná o letních...

20. října 2025  16:33,  aktualizováno  16:33

Část metra B stojí, na Palmovce skočila před soupravu žena

Provoz metra na lince B je v úseku Florenc – Černý Most aktuálně přerušen. Ve stanici Palmovka skočila do kolejiště před projíždějící soupravu žena. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného...

20. října 2025  18:02,  aktualizováno  18:03

Na azylový dům pro matky s dětmi v Havlíčkově Brodě přispěje město, kraj i EU

Na vybudování azylového domu pro matky s dětmi v jiných prostorách v Havlíčkově Brodě přispěje charitě město i kraj. Samosprávy o tom rozhodovaly dnes. Na...

20. října 2025  16:25,  aktualizováno  16:25

České Budějovice připravují rekonstrukci krematoria na hřbitově Svaté Otýlie

České Budějovice připravují rekonstrukci krematoria na hřbitově Svaté Otýlie. Modernizace by se týkala především vnitřních prostorů smuteční síně. Rozhodli o...

20. října 2025  16:16,  aktualizováno  16:16

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vlaky ve Studénce si málem vjely do cesty. Událost omezila provoz na koridoru

Ve Studénce na Novojičínsku byl odpoledne přerušen provoz na hlavním železničním koridoru z Ostravy na Prahu a na Brno. Posunovaný vlak a vlak Českých drah si odpoledne ve stanici vzájemně ohrozily...

20. října 2025  17:32,  aktualizováno 

Pardubická policie končí v Holicích a H. Jelení, Holice zakládají vlastní sbor

Městská policie Pardubice nebude od prosince sloužit v Holicích a Horním Jelení na Pardubicku. Strážníci budou mít víc času na potřeby krajského města....

20. října 2025  16:05,  aktualizováno  16:05

Pod kamionem na Jindřichohradecku se dnes odpoledne utrhla krajnice vozovky

Na silnici mezi Jindřichovým Hradcem a Kunžakem se dnes odpoledne utrhla pod kamionem krajnice. Nákladní vůz, jenž přepravoval náklad o váze 40 tun, zčásti...

20. října 2025  15:51,  aktualizováno  15:51

Pekařské řemeslo se mění, zůstává ale náročné. Oboru pomáhají moderní technologie

Pekařské řemeslo patří k nejstarším, ale i k nejnáročnějším. Moderní technologie už zvládnou část práce, přesto se bez lidské ruky neobejdou. Zatímco se provozy modernizují, pekaři upozorňují, že...

20. října 2025  17:22

Oprava mostu v Roudnici nad Labem se prodraží o necelých 40 milionů korun

Oprava mostu v Roudnici nad Labem na Litoměřicku bude o téměř 40 milionů korun dražší než původně předpokládaných zhruba 120 milionů korun. Technický průzkum...

20. října 2025  15:43,  aktualizováno  15:43

Devátý ročník Stairs2Hell s Jakubem Vágnerem: Nové Mlýny zažily rekordní kapry i napínavý boj do poslední chvíle

20. října 2025  17:12

Pražskou zoo dočasně povede šéf odboru ochrany prostředí Kyjovský

Řízením pražské zoologické zahrady byl od 1. do 30. listopadu pověřen šéf magistrátního odboru ochrany prostředí Štěpán Kyjovský. Rozhodli o tom dnes radní města. Od 1. prosince by se vedení...

20. října 2025  13:22,  aktualizováno  17:11

Nenápadně skvělý sládek v Audienci. Thálii může získat herec z divadla v Mostě

Herec Marcel Rošetzký z Městského divadla v Mostě je v užší nominaci na prestižní divadelní ocenění Cena Thálie. Porotu zaujal způsob, jakým ztvárnil roli sládka v ikonické hře Audience, již napsal...

20. října 2025  17:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.