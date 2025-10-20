Devátý ročník Stairs2Hell s Jakubem Vágnerem: Nové Mlýny zažily rekordní kapry i napínavý boj do poslední chvíle

Po 138 hodinách rybolovu se z vítězství radoval tým EKO BAITS TEAM POLAND, který s celkovou hmotností tří nejtěžších bodovaných kaprů 67,95 kg ovládl soutěž už podruhé v historii. Polský tým vše rozhodl až v samém závěru, všechny tři bodované ryby totiž ulovil během posledních 17 hodin závodu.
Na druhém místě se umístil tým Carpstar II, jehož úlovky dosáhly celkové hmotnosti 65,86 kg. Tento tým si navíc připsal cenu za nejtěžší rybu závodu, kapra o hmotnosti 26,07 kg. Třetí příčku obsadil další polský tým, Paproch Team Poland, s celkovým součtem 63,95 kg.
Vítězný tým získal titul European Carp Champions 2025, putovní pohár, poháry a medaile pro vítěze, finanční odměnu 20.000 EUR a další ceny od partnerů závodu. Na pódiu si ocenění převzaly také nejúspěšnější týmy v jednotlivých sektorech.
Letošní ročník se zapsal do historie i díky mimořádným úlovkům. Celkem bylo uloveno sedm kaprů přes 25 kilogramů, mezi nimiž vynikly týmy FishMax (25,60 kg), Mikbaits & Garda (25,40 kg) a GiantsFishing (25,82 kg). V doprovodné kategorii „Těžba“, která hodnotí celkový součet všech bodovaných ryb, zvítězil tým 3Fish / Pirkobaits s úctyhodnou hmotností 211,11 kg.
V průběhu závodu byly také udělovány dílčí ceny za první bodovanou rybu závodu, prvního chyceného kapra nad 20 kg, za nejúspěšnější tým daného dne nebo největší rybu dne. Novinkou letošního ročníku byla cena za tzv. FULL HOUSE, tedy cena pro tým, který jako první uloví 3 bodované ryby.
Během celého závodního týdne mohli závodníci poměřovat svoje síly s několikanásobnou mistryní světa v Casting sportu Katkou Markovou nebo nejznámější světovou rybářkou Claudií Darga. Obě dámy se totiž ujaly role moderátorek a provázely diváky online přenosem na sociálních sítích.
“Rád bych poděkoval všem závodníkům za to, jak skvěle se dokázali poprat s náročnými podmínkami letošního ročníku. Zatímco v minulých letech nám počasí docela přálo, tentokrát závod zpestřil silný vítr, déšť a vysoké vlny, které skutečně prověřily připravenost i odhodlání všech týmů. Novomlýnská nádrž nám navíc znovu ukázala, že tu neexistují vyloženě špatná lovná místa. Z každého sektoru se podařilo vytěžit maximum. Závodníci zdolávali nádherné kapry přesahující dvacet, a dokonce i pětadvacet kilogramů. Už teď se těším, co přinese příští, jubilejní desátý ročník,“ hodnotí letošní dění ředitel závodu Stairs2Hell Vítek Černý.
“Letošní ročník byl opravdu náročný a závodníci si často museli sáhnout až na samotné dno svých sil. Na druhou stranu jsme měli možnost vidět tolik krásný lysců jako dosud nikdy za celou historii Stairs2Hell. Tento trend je pro nás velkým očekáváním do jubilejního 10. ročníku. Velice oceňuji nasazení všech ve dne i v noci a za jakéhokoliv počasí. Pro takový skvělým tým je radost závod Stairs2Hell pořádat,” těmito slovy zhodnotil průběh devátého ročníku druhý ředitel závodu Petr Šurek.
Registrace do dalšího ročníku Stairs2Hell 2026 bude spuštěna 1. listopadu 2025 v 11:11. Půjde o desáté výročí soutěže, které symbolicky uzavře první dekádu jednoho z nejvýznamnějších kaprařských závodů v Evropě.
Poděkování partnerům a podpora regionu Závod se koná za podpory klíčových partnerů, mezi které patří Moravský rybářský svaz, Povodí Moravy a místním obcí Strachotín, Šakvice, Nové Mlýny, Milovice, Pavlov, Dolní Věstonice. Generálním partnerem letošního ročníku je společnost Sonik, které patří velké poděkování. Jednotlivé sektory závodu podporují firmy jako jsou Grunty.cz, Mivardi, Moonfin.pl, Fishmax, Greyfish.cz a Ekobaits.
Partnery jednotlivých cen se letos staly společnosti A Baits, Mikbaits, Giants Fishing, Carpson Baits, Squat Carp, Kaprařina.cz, Lowrance, Delphin a Chyť a pusť.
Sponzory vážení úlovků a online soutěže jsou Greyfish a Bookingfish.
Mezi další významné partnery letošního ročníku patří Veolia, Ford, Bushman Nautig, Key Style, Kolby, Bílovčáci, TH Fishing, Starbaits, Oni System, Can-Am, Vinařství Vajbar, Obytňáky Vysočina, Holdcarp, Goody 77, VAGNER, Katlov Lakes a Katlov Homes.
Mediálními a produkčními partnery jsou Aster Production, Rybářství a Inrybář.
STAIRS2HELL
European Carp Fishing Association s.r.o. (ECFA) je společnost sdružující sportovní rybáře, pořadatele a značky z celé Evropy, kteří společně podporují etický lov kapra, férovou soutěž a rozvoj moderního rybolovu. Cílem ECFY je propojit rybářskou komunitu napříč zeměmi, sdílet zkušenosti a posouvat hranice tohoto sportu prostřednictvím prestižních závodů, vzdělávacích projektů a podpory ochrany přírody.
Zdroj: European Carp Fishing Association
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.
PROTEXT