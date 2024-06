Developer GARTAL mění vizuální podobu značky, kterou pomáhala vytvářet agentura Solar Digital

"Máme velké rozvojové plány, kdy se posouváme od stavby domů k výstavbě celých městských celků. Spolu s tím je nezbytné rozvíjet i vizuální styl, aby vyjadřoval naše hodnoty a odrážel, na čem stavíme a k čemu směřujeme," říká spolumajitel skupiny GARTAL Rostislav Petchenko. Zdůrazňuje přitom, že společnost s více než dvacetiletou úspěšnou historií na českém trhu stojí na pevných základech a klíčová je pro ni kvalita a důvěra ve vztahu s klienty.

Nový vizuální styl skupiny GARTAL je celkově založen na jednoduchosti, lehkosti a flexibilitě. Z loga firmy zmizel obrázek domu, jeho písmena jsou nyní dotažena a stěžejním komunikačním prvkem se stalo počáteční G. "Novou podobou písmen chceme vyjádřit, že vše, do čeho se pustíme, dotáhneme do konce. V našem G je pak zakomponována jednička, protože hodláme vyrůst mezi největší rezidenční developery v Praze," vysvětluje marketingový ředitel skupiny GARTAL Petr Fiala. Společnost chce být do budoucna rozpoznatelná hlavně podle svého G, které tak bude již nyní v některých formách vizuální prezentace hrát samostatnou roli.

Vizuální identita developerské skupiny GARTAL bude také mnohem barevnější. Místo dosavadních dvou bude developer používat hned osm barev. "Když pořizujete byt, kupujete si domov, a to je záležitost hodně spojená s emocemi. Chtěli jsme, aby i náš vizuální styl byl emocionálnější. Každá z našich barev je spojena s nějakou emocí a takto je i budeme využívat pro jednotlivé projekty a produkty," říká Petr Fiala.

Například reklamní bannery se tak budou objevovat v různých barvách, ale budou celkově jednodušší. S důrazem na jednoduchost skupina změnila také své internetové stránky, které primárně vyprávějí příběh každého projektu a středem pozornosti je klient. Veškeré formy komunikace se zaměřují na rozpoznatelnost značky a jasnost a srozumitelnost sdělení.

Developerská skupina GARTAL si pro komplexní rebranding zvolila za partnera ukrajinskou společnost Solar Digital. Šlo o výsledek výběru mezi více než stovkou alternativ z Evropy i zámoří. Ukrajinská firma zvítězila nejen pro své nasazení a pokročilost v oboru, ale i díky netradičnímu přístupu ke kreativě. Nový vizuální styl vznikal kompletně na dálku pomocí on-line propojení všech aktérů.

O developerské skupině GARTAL

GARTAL je developerská a investiční skupina, která pod společnou obchodní značkou zahrnuje GARTAL Development, GARTAL Stavební, GARTAL Fond a GARTAL Nadaci. GARTAL se zabývá zejména rezidenční výstavbou bytových domů v Praze a jejím blízkém okolí a na realitním trhu působí již od roku 2002. Má za sebou 24 úspěšně realizovaných projektů s téměř 600 bytovými jednotkami. Aktuálně realizuje 4 developerské projekty s více než 230 jednotkami. V přípravě jsou již projekty v Praze s téměř 2 000 byty v několika projektech v celkovém finančním objemu přes 13 mld. Kč.

Kontakt:

GARTAL Corporate Group

p.f@gartal.cz

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.