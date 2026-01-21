Development pomohl k růstu skupiny BICZ v roce 2025. Aktuálně staví více než 250 bytů.

Praha 21. ledna 2026 (PROTEXT) - Minulý rok byl pro development skupiny BICZ klíčový. Zahájila a úspěšně pokračovala ve výstavbě rezidenčních projektů ve vysoce atraktivních lokalitách po celé České republice a zároveň představila spolupráci ve formě joint ventures se zkušeným developerem. Skupina má aktuálně rozestavěno více než 250 bytových jednotek v celkové hodnotě investice přesahující dvě miliardy korun.

BICZ staví v lokalitách s vysokým potenciálem zhodnocení

Skupina BICZ má ve výstavbě aktuálně čtyři rezidenční projekty. Jedná se o lokality s vysokým potenciálem v Praze, Brně, Harrachově a Hradci Králové. Budoucím majitelům zaručí kvalitní bydlení a investorům skupiny BICZ zajímavé zhodnocení. Při přípravě projektů BICZ spolupracuje s renomovanými architektonickými studii a volí taková řešení, která vkusně zapadají do každé z lokalit. V portfoliu skupiny BICZ tak nalezete široké spektrum projektů, od butikových rezidencí U Myslivny v Hradci Králové a Michelské údolí v Praze, až po velké bytové domy, jako například Na promenádě v Brně, či horské apartmánové domy Zora v Harrachově. Dispozice a vybavení domů odpovídají aktuálním požadavkům trhu a majitelům poskytují nejmodernější komfort.

Rok 2026 bude pro BICZ opět ve znamení developmentu

V letošním roce bude skupina pokračovat v aktuálně probíhajících projektech a zároveň aktivně vyhledávat nové akvizice. „Chceme tak naplno využít příležitostí, které přináší pro developery obecně dlouhodobě pozitivní vývoj realitního trhu“, říká Kamil Dunaj, ředitel developmentu BICZ. Skupina také plánuje zahájit realizaci několika nových projektů, na jejichž přípravě již pracuje.

Důležitou součástí strategického plánu na letošní rok je také akvizice dalších atraktivních developerských projektů. „Z tohoto důvodu BICZ zahájila proces prodeje bytového domu v Teplicích, díky kterému získá prostředky na výstavbu dalšího rezidenčního projektu pro nájemní bydlení“, vysvětluje Kamil Dunaj. „Cenné zkušenosti, které jsme získali realizací projektu v Teplicích, zahrnovaly jak náročnou rekonstrukci, tak správu domu určeného k nájemnímu bydlení. Tyto poznatky plánujeme zužitkovat právě v nově chystaném projektu“, dodává Dunaj.

BICZ dlouhodobě pomáhá a podporuje své okolí

Skupina bude, stejně tak jako v minulosti, i v letošním roce pomáhat a podporovat společensky odpovědné projekty, které dávají smyl. Jedná se například o Nadaci Šerm dětem olympionika Jiřího Berana anebo dostihový sport v Pardubicích, kde již sedmým rokem zastává roli významného partnera Dostihového spolku. Nezapomíná ani na děti se speciálními potřebami. Těm pomáhá prostřednictvím nákupu terapeutických pomůcek pro jejich rozvoj v rámci speciální Mateřské školy v Chrudimi.

 

Zdroj: BICZ

 

