Devět logistických parametrů, které budují e-shopům reputaci

Pokud váš logistický partner nesplňuje následující standardy, riskujete, že i skvělý produkt zabije špatná zkušenost s doručením.
1. Doručení na první pokus jako priorita
Pro e-shop je klíčové, aby balík skončil v rukou zákazníka, ne v nejbližším výdejním boxu jen proto, že kurýr nestíhal. GLS se pyšní 99% úspěšností doručení. Pro vás to znamená méně dotazů na zákaznické lince a spokojenějšího klienta.
2. Transparentní trackování zásilek
E-shop musí mít o zásilce přehled stejně jako zákazník. Kvalitní dopravce informuje o každém kroku e-mailem, SMS nebo v aplikaci. Snižuje se tím informační zátěž vaší zákaznické podpory.
3. Opakované doručení domů jako standard
U některých dopravců po neúspěšném pokusu o doručení domů putuje balík automaticky na výdejní místo. Spolehlivý partner se musí pokusit o doručení znovu. GLS tuto službu nabízí automaticky, což pro e-shop znamená drastické snížení počtu zásilek, které se zbytečně vrací zpět jako nevyzvednuté.
4. Hustá a dostupná síť boxů
Zákazníci preferují čím dál častěji rychlé dodání do boxů. Zajímejte se tedy, jak hustou síť daný dopravce nabízí.
Sdílené boxy sice vypadají flexibilně, ale v sezóně jsou často zahlcené jako první. E-shopy by měly preferovat partnery s vlastní, robustní sítí, kde mají jistotu, že jejich zboží nebude čekat ve frontě. Například GLS každých 6 hodin vybuduje nový box.
5. Rychlost i po víkendu
V případě doručení do boxů očekávají zákazníci doručení spíše v řádu desítek hodin než dní. A to samozřejmě i u balíků, které si objednají v pátek nebo o víkendu. GLS proto na podnět e-shopů začala třídit balíky i v neděli, aby byly víkendové objednávky doručeny hned v pondělí. Zákazník tak nemusí na svůj balík čekat.
6. Garance místa i ve špičce
Skutečná kvalita se pozná v prosinci. Vyžadujte od dopravce garanci, že vaše balíky nebudou odkloněny na vzdálená depa nebo výdejní místa jen proto, že boxy v okolí zákazníka jsou plné. Spolehlivý partner plánuje kapacity tak, aby logistika e-shopu v nejdůležitějším období roku nezkolabovala. GLS jako jediný garantuje českým zákazníkům místo ve svých boxech.
7. Jednoduché vrácení zboží
Zákazník má právo do 14 dnů zboží zakoupené online vrátit bez udání důvodů. Spolehlivý dopravce vám v tom nehází klacky pod nohy. Pokud dopravce proces vracení komplikuje, zákazník si příště nákup u vás rozmyslí. Vrácení by mělo být stejně snadné jako vyzvednutí, ideálně přes boxy nebo síť výdejních míst.
8. Vlastní evropská síť bez prostředníků
Pokud odesíláte i zákazníkům v zahraničí, potřebujete partnera, který balík v půlce cesty nepředá neznámé firmě. GLS působí v 21 zemích Evropy. To pro vás znamená jednotné sledování po celou dobu cesty a rychlejší zákaznický servis v případě jakýchkoliv potíží.
9. Přesná doručovací okna
Každý z nás nesnáší SMS od dopravce: "Váš balík doručíme dnes mezi 08:00 a 20:00.” A co hůř, když ji dostanete až po deváté.
Společnosti DoDo a GLS společně spustily službu, kdy si zákazník může vybrat konkrétní dvouhodinové okno pro doručení, podobně jako u rozvozu potravin. Podobné detaily odlišují v očích zákazníků profesionální e-shop od amatérského. Zákazník, který ví, kdy balík dorazí, objednávku nezruší.
Kvalitní doprava by vám měla podnikání usnadňovat. Až budete vybírat partnera pro logistiku, projděte znovu tyto parametry a ptejte se, zda vám nabízené služby stačí.
Zdroj: Adison