Devět srdcí jednorožce. Zpověď miliardáře Kováře vychází knižně

Vizionář a tvůrce digitálního vesmíru Unicorn Universe odmítl miliardy od rizikového kapitálu a vydal se riskantní cestou budování společnosti, která je již 35 let nejúspěšnější softwarovou firmou v Česku.
Kovář, jehož filozofii formuje matematika a jaderná fyzika, se ve své klíčové výpovědi v knize vyznává ke svému životnímu dílu: „Dnes se slovo jednorožec skloňuje v každém startupovém hubu, znamená to rychlé peníze a miliardovou hodnotu. Pro mě je Unicorn srdcová záležitost. Je to můj dům, který jsem vystavěl z nuly. Vlastně z nuly a jedničky,“ dodává s úsměvem v knize. Z epilogu knihy pak vyznívá jeho klíčová filozofie: „Úspěch se neměří ve financích, ale v neustálém zlepšování se na cestě k poznání. Celý život mě to táhlo k tomu být volnomyšlenkářským bohémem. Ale vždycky jsem to dokázal ustát. Zodpovědnost měla navrch.“
Kniha začíná havárií vrtulníku
Autor knihy Kamil Miketa následně vysvětlil, proč tuto knihu napsal: „Je to příběh o vizionáři, který přinesl do českého byznysu myšlenku ekosystému, kde jeho software není cílem, ale nástrojem pro úplně všechno. Kovář je možná i prvním digitálním nomádem v Česku, řídící své firmy již mnoho let z deseti různých kanceláří. Prostě všude tam, kde, jeho slovy, ‘je internet a dobrá káva‘.“
Kniha nepopisuje jen cestu od rebela s kytarou k fenoménu high-techového vizionáře. Je především o životní filozofii člověka, budujícího svou firmu „na staletí“, který vytvořil digitální svět Unicorn Universe.
Jeho příběh je okořeněný i Kovářovými vášněmi plavce, lyžaře, kapitána plachetnice, farmáře, pilota a milovníka knih. Začíná dramatickými okamžiky, kdy Kovář čelí hrozbě smrti po nedávné havárii svého vrtulníku, což dává jeho životnímu postoji nečekanou naléhavost.
O tom, proč vychází kniha Devět srdcí jednorožce, promluvil na jejím křtu i ředitel nakladatelství EEZY Publishing Ing. Tomáš Černý: „Tuto knihu vydáváme proto, že příběh Vladimíra Kováře představuje výjimečnou kombinaci vizionářství, lidskosti a odvahy nést důsledky vlastních rozhodnutí. Není to jen portrét úspěšného podnikatele, ale především podnětná výpověď o tom, jak se dá budovat svět, který má smysl. Věříme, že právě tato autenticita a schopnost inspirovat dělají z knihy dílo, které si zaslouží pozornost široké veřejnosti.”
Slavnostním křtem, který obohatilo Malé hudební entrée v podání Petra Nouzovského (violoncello) a Ladislava Horáka (akordeon), provázel Vladimír Kroc, moderátor Českého rozhlasu – Radiožurnálu. Knihu pokřtili čtyři kmotři: hraběnka Adrienne von Korff-Kerssenbrock, moudrá a noblesní osobnost, se kterou Vladimíra pojí obnova a podpora Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách; Ing. Ladislav Kröbl, dlouholetý Vladimírův kamarád a spolužák z ČVUT, vynikající odborník z automotive a leteckého průmyslu s kompatibilním světonázorem; Ing. Cyril Svozil, zakladatel a majitel Fenix Group: je EY Podnikatelem roku 2013, průkopníkem v oblasti sálavého elektrického vytápění a evropským lídrem, jehož vizionářské a vytrvalé podnikání podporuje inovace a udržitelnost, s autorem knihy ho pojí dlouhé přátelství a Ing. Arch. Hynek Gloser, Ph.D., majitel Consilia Futura Europa, architekt s globální vizí, který se aktivně věnuje snižování rizika sucha a obnově krajiny, a je autorem futuristických projektů například ve Spojeným arabských emirátech, s Kamilem Miketou jsou již léta přátelé.
Součástí křtu bylo i představení Knižního fondu EEZY EXCELLENT EDITION, který má pomáhat při vzniku jedinečných publikací o výjimečných osobnostech České republiky.
Zdroj: Unicorn