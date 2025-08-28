DFSK jmenována technickým sponzorem mistrovství světa ICF v kanoistickém sprintu a parakanoistice 2025 – podpora globálních akcí díky inteligentní mobilitě

Spolehlivý vynikající výkon v globálních partnerstvích při pořádání akcí
Čtyři modely E5, vyvinuté podle přísných standardů kvality skupiny SERES a s využitím pokročilých technologií v oblasti nových energií, byly nasazeny k zajištění spolehlivých dopravních služeb. Model E5 se pyšní výjimečným zážitkem z jízdy, doplněným pohodlným a flexibilním interiérem a doporučením od 76 % zákazníků, což podtrhuje jeho spolehlivost při podpoře hladkého průběhu této významné akce.
Inteligentní mobilita se snoubí se sportovní přesností a vytrvalostí
V kanoistickém sprintu spočívá úspěch v přesném ovládání trasy, stabilní vytrvalosti a koordinovaném nasazení síly. DFSK E5 také ztělesňuje stejné vlastnosti přesnosti, vytrvalosti a špičkového výkonu.
E5 využívá superelektrický hybridní systém SERES s maximálním výkonem motoru 130 kW a maximálním točivým momentem 330 newtonmetrů, který zajišťuje tichý a plynulý čistě elektrický pohon. Jako středně velké SUV je vybaveno předním zavěšením MacPherson a nezávislým zadním zavěšením Multi-link, což umožňuje obratné manévrování, které je ideální pro městský provoz a logistiku akcí. E5 se také může pochlubit kombinovaným dojezdem až 1000 km, baterií o kapacitě 17,5 kWh a dojezdem na elektrický pohon 87 km. Díky svému vysokému výkonu, flexibilitě a pohodlí zajišťuje E5 efektivní a spolehlivé kyvadlové služby po celou dobu šampionátu.
Od soutěže ke každodennímu životu: snaha o pokrok
DFSK se jako průkopník v oblasti inteligentní elektromobility řídí heslem Jízdou za lepší život a zavazuje se k tomu, že budou špičkové technologie praktické a dostupné pro různé životní styly. Podobně i mistrovství ICF v kanoistickém sprintu oslavuje vytrvalost a globální inkluzivitu a propaguje sport a udržitelnost jako síly pro společný pokrok. Na vodě sportovci posouvají hranice každým záběrem; mimo závodní dráhu DFSK inovuje, aby nově stanovila mobilitu. Spojeni společným étosem neúnavného pokroku, jak toto mistrovství, tak DSFK vedou jednotlivce kupředu s důvěrou, odhodláním a bez kompromisů.
Sponzorováním této prestižní akce prokazuje společnost DFSK své odhodlání podporovat ekologické iniciativy a inkluzivní vynikající výkon, poskytovat profesionální, efektivní a spolehlivou dopravu a zároveň inspirovat k udržitelné budoucnosti pro všechny.
