DFSK oficiálně vstupuje na egyptský trh se strategickou řadou vozidel

Autor:
  11:52
Káhira 22. prosince 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Uvedení na trh znamená pokračující přechod značky k inteligentní, nové energetické mobilitě

DFSK, značka inteligentních vozidel na novou energii, uspořádala v egyptské Káhiře akci k uvedení na trh, na které oficiálně představila svůj strategický model E5 PLUS spolu s dalšími dvěma novými produkty pro egyptský trh. V noci během akce ozářila světla siluetu pyramidy na pozadí pouště, hvězdné oblohy a panoramatu města, čímž vytvořila působivý dialog mezi moderní inteligentní technologií nové energie a starověkou civilizací. Tato akce znamená první oficiální vstup DFSK na egyptský trh a představuje významný milník ve dvacetiletém mezinárodním rozvoji značky, která urychluje plný přechod k elektrifikaci a inteligentní mobilitě.

20 let globální působnosti, značka se neustále vyvíjí

Jako trvalý symbol egyptské civilizace ztělesňují pyramidy hluboké historické dědictví, které rezonuje s dvacetiletou globální expanzí společnosti DFSK a jejími původními ambicemi. Od svého vstupu na zahraniční trhy v roce 2005 rozšířila společnost DFSK svou přítomnost do 70 zemí a regionů, získala důvěru 550 000 uživatelů a vybudovala síť více než 1 000 prodejních a servisních míst, čímž položila pevný základ pro svou pověst spolehlivosti. Na pozadí éry elektrifikace společnost DFSK nadále udržuje svou základní DNA spolehlivosti a zároveň se řídí přístupem zaměřeným na uživatele. Díky novým energetickým technologiím a inovacím přetváří tato značka zelenou a inteligentní mobilitu.

Na zahajovací akci prohlásil Vincent Zheng, viceprezident SERES Overseas BU: „Ve spolupráci s El Tarek Automotive Group představujeme egyptským spotřebitelům novou generaci vozidel, včetně modelu E5 PLUS. Do budoucna budeme i nadále zvyšovat investice do výzkumu a vývoje, prohlubovat integraci spolehlivosti a inteligence s cílem vyvíjet nová energetická vozidla světové třídy a zpřístupnit výhody pokročilých technologií ještě většímu počtu lidí po celém světě."

Mohamed Tarek Ismail, viceprezident společnosti El Tarek Automotive Group, distributora DFSK v Egyptě, řekl: „Naším cílem není rychlá expanze, ale spíše zdravý a udržitelný růst. Neprodáváme jen auta, ale budujeme také vztahy se svými zákazníky a snažíme se uspokojit jejich potřeby. Naše úroveň služeb je tajemstvím našeho trvalého úspěchu."

Řada tří vozidel: Inteligentní technologie podporuje diverzifikovanou mobilitu

V souladu s egyptskou vizí 2030 zažívá trh s elektrickými vozidly v této zemi rychlý růst, který je poháněn rostoucím povědomím o životním prostředí a vládními pobídkami, včetně politiky nulových cel. Tato měnící se situace na trhu představuje vynikající příležitost pro strategii DFSK v oblasti nové energie a inteligentní mobility.

Jako první strategický model uvedený na trh po obnově značky DFSK uplatňuje E5 PLUS pět klíčových předností – design, prostor, inteligenci, výkon a bezpečnost. Při zachování silné cenové konkurenceschopnosti zavádí pokročilé technologie, jako je inteligentní hlasová interakce, pohodlný a zábavný interiér a vysoce účinná řešení pro správu baterií, což umožňuje širšímu okruhu uživatelů využívat pohodlí inteligentní elektromobility.

Modely E5 PLUS a E5, poháněné novou energií, nabízejí praktickou a všestrannou elektrifikovanou mobilitu s hybridním systémem SERES Super Electric Hybrid System a dlouhým dojezdem. Současně bude představen také model 600 poháněný palivem. Díky pohodlnému a prostornému interiéru vhodnému pro všechny situace, mohutnému jízdnímu výkonu a komplexním bezpečnostním prvkům splňuje rozmanité potřeby uživatelů v různých situacích.

Budování ekosystému zaměřeného na partnery pro společný růst

Úspěšné uvedení DFSK na egyptský trh představuje klíčový krok v její globální strategii oživení značky. Kromě zavedení nových produktů odráží také dlouhodobý závazek společnosti budovat ekosystém zaměřený na uživatele, který roste společně s jejími partnery. Prostřednictvím globálně sdílené platformy DFSK aktivně naslouchá hlasům zákazníků a využívá poznatky o trhu k neustálému zdokonalování a vývoji produktů. Zároveň DFSK poskytuje digitální nástroje a systematickou podporu více než 1 000 prodejním místům po celém světě a spolupracuje s nimi na budování efektivní a profesionální servisní sítě. V budoucnu bude DFSK dále zvyšovat investice ve třech klíčových sférách – školení, digitální nástroje a regionální marketingová podpora – včetně pravidelných programů zaměřených na znalosti o nových energetických produktech a školení v oblasti poprodejního servisu, a bude spolupracovat na budování efektivní a profesionální servisní sítě.

Díky neustálým inovacím, stále spolehlivějším a chytřejším produktům a modelu partnerství založeném na větší spolupráci bude DFSK úzce spolupracovat s místními uživateli a partnery na utváření udržitelnější a chytřejší budoucnosti mobility.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2850135/DFSK_intelligent_energy_vehicle_brand_held_launch_event_Cairo_Egypt.jpg 

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2850136/Vincent_Zheng_Associate_President_SERES_Overseas_BU.jpg 

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2850137/E5_PLUS.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2758259/DFSK_Logo.jpg

KONTAKT: Xinyuan Zhao, xinyuan.zhao@seres.cn

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě

Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov)

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech vlaků. V Praze se stále častěji objevuje opačný trend. Dříve nevzhledná či zanedbaná místa se mění v...

KVÍZ: Jak dobře znáte vánoční filmy?

Z filmu Pelíšky

Vánoce jsou časem radosti, pohody a samozřejmě i nezapomenutelných filmů. Připravili jsme pro vás lehce poťouchlý kvíz, který prověří vaše znalosti o klasických i moderních, českých i zahraničních,...

Bílá tykadla nad Vltavou. Dvorecký most jde do finále, dopravou zamíchá v březnu

Dvorecký most (18. prosince 2025)

Stavba Dvoreckého mostu jde do finále. Objekt inspirovaný kubistickými prvky má už sloupy pro tramvajové vedení. Zářivě bílá „tykadla“ jsou připravena na zavěšení trolejí. První tramvaj s cestujícími...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Máte Lítačku v mobilu? Kvůli špatně zvolené fotce vám mohou revizoři v Praze znepříjemnit život

Aplikace PID lítačka

V příštím roce definitivně končí platnost části karet Lítačka, které už se dvakrát dočkaly prodloužení. Výměna se dotkne jen cestujících s kartami z roku 2016. Žádat jde osobně či on-line, nová karta...

Arktický vzduch se žene do Česka, výraznější sníh ale na Vánoce nečekejme

Zatímco horské oblasti hlásí slunečné počasí, Prahu přikryla hustá inverzní...

Do Vánoc si na výraznější sněhovou nadílku v Česku pravděpodobně počkáme marně. Podle meteorologů z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) bude počasí až do Štědrého dne většinou bez srážek a s...

Bez mobilů zůstali uvěznění v sauně, trojici zachránily moderní technologie

Sauna je jistou formou životabudiče! Stačí jen poznat její krásy, všechny...

Důvtip a moderní technologie pomohly z problémů trojici z Brněnska. Dvě ženy a muž zůstali kvůli závadě na dveřích uvězněni uvnitř sauny, z rozpálené pasti je vysvobodila vymoženost v podobě...

22. prosince 2025  13:32,  aktualizováno  13:32

Brněnské Židenice připravují odhalení vstupů do nedokončené podzemní továrny

ilustrační snímek

Vedení brněnských Židenic chce po zimě odhalit vstupy do podzemí, kde má být nedokončená továrna budovaná na konci druhé světové války nacisty. Komplex...

22. prosince 2025  11:52,  aktualizováno  11:52

Muž na Jesenicku napadl otce židlí, po zadržení nadýchal 3,5 promile

ilustrační snímek

Z těžkého ublížení na zdraví ve stadiu pokusu a také z vydírání obvinili kriminalisté dvaačtyřicetiletého muže, který v sobotu v noci v rodinném domě na...

22. prosince 2025  11:46,  aktualizováno  11:46

Praha

Praha

Jízda vánoční tramvají Škoda 15T na lince 10.Vůz evidenčního čísla 9401 byl vyroben v roce 2016.

vydáno 22. prosince 2025  13:21

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na Vysočině fungují čtyři sjezdovky, na Fajtově kopci bude vlek stát o svátcích

ilustrační snímek

Na Vysočině zatím zahájily sezonu čtyři sjezdovky. Lyžuje se na Čeřínku a Šacberku u Jihlavy a v Novém Jimramově a na Fajtově kopci na Žďársku. Fajtův kopec...

22. prosince 2025  11:40,  aktualizováno  11:40

Ohrada

Ohrada

Jízda vánoční tramvají Škoda 15T na lince 10.Vůz evidenčního čísla 9401 byl vyroben v roce 2016.Na Ohradě jsme potkali další vánočku Škoda 14T Porsche evidenčního čísla 9170 z roku 2008.

vydáno 22. prosince 2025  13:08

Sídliště Ďáblice

Sídliště Ďáblice

Vánoční tramvaj Škoda 15T v tramvajové smyčce Sídliště Ďáblice.Vůz evidenčního čísla 9401 byl vyroben v roce 2016.

vydáno 22. prosince 2025  13:07

Sídliště Skalka

Sídliště Skalka

Prodej kaprů na Sídlišti Skalka v Praze 10-Strašnicích.

vydáno 22. prosince 2025  13:07

Systém Huawei pro spolupráci více agentů založený na směsi modelů umožňuje přechod základních sítí na vysokou stabilitu L4

22. prosince 2025  13:05

Stavební úpravy školky v Benešově zkomplikoval azbest, otevře se po Novém roce

ilustrační snímek

Stavební úpravy školky Čtyřlístek v Bezručově ulici v Benešově zkomplikoval azbest. Původně měly být hotové do konce letních prázdnin, nakonec to bude až po...

22. prosince 2025  11:21,  aktualizováno  11:21

V Beskydech se lyžuje jen v Bílé, po Štědrém dni se rozjede Mezivodí

ilustrační snímek

V moravskoslezské části Beskyd se aktuálně lyžuje jen v Bílé na Frýdecko-Místecku. V omezeném provozu tam jsou dvě sjezdovky. Po Štědrém dni se otevře i...

22. prosince 2025  11:19,  aktualizováno  11:19

V Pardubickém kraji se pro nedostatek sněhu lyžuje jen v Dolní Moravě a Hlinsku

V PardubickĂ©m kraji se pro nedostatek snÄ›hu lyĹľuje jen v DolnĂ­ MoravÄ› a Hlinsku

Většina lyžařských středisek v Pardubickém kraji zatím nezahájila sezonu a čeká na sníh nebo mrazy potřebné k zasněžování. Na horách se lyžuje pouze v Dolní...

22. prosince 2025  11:17,  aktualizováno  11:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.