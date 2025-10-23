DFSK slaví 20 let globální expanze s E5 PLUS, prvním strategickým modelem nové energie pro zahraniční trhy, jenž právě sjíždí z výrobní linky

Čchung-čching (Čína) 23. října 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Dne 22. října 2025 v závodě Chongqing SERES Shuangfu oficiálně sjelo z výrobní linky první zahraniční strategické vozidlo DFSK na novou energii, model E5 PLUS. Díky živému online přenosu byl tento milník sledován po celém světě. Jako vlajkový produkt, který symbolizuje přechod značky k nové energii a inteligentním technologiím, znamená sjetí modelu E5 PLUS z výrobní linky nejen nový začátek v dvacetileté zahraniční historii společnosti DFSK, ale také reakci na poptávku globálních uživatelů po ekologické mobilitě. Tento model bude brzy uveden na trh v Egyptě a Ekvádoru, kde budou oznámeny podrobnosti o jeho inteligentních funkcích, dostupných cenách a různých výhodách pro uživatele.

Jako značka patřící do skupiny SERES se DFSK již 20 let intenzivně angažuje na zahraničních trzích, rozšířila své působení do více než 70 zemí a regionů a dosáhla kumulativního vývozu přesahujícího 500 000 vozidel. Na mnoha trzích, včetně Jižní Ameriky a jihovýchodní Asie, zaujímá první místo mezi čínskými značkami v podílu na vývozu. DFSK vstoupila na zahraniční trh v roce 2005 s užitkovými vozidly a stala se spolehlivým nástrojem pro malé a střední podnikatele po celém světě. V roce 2016 expandovala do segmentu osobních vozidel a představila modely, které splňovaly náročné požadavky jihoamerických rodin na poměr cena/výkon. V roce 2018 se pustila do nového energetického trhu a důsledně vylepšovala produkty na základě požadavků uživatelů. Dnes, uprostřed zrychleného přechodu na novou energii a inteligentní technologie, se DFSK mění z „vývozce vozidel s tradičním pohonem" na „zelenou značku inteligentních automobilů". DFSK se zavázala vést zelenou transformaci prostřednictvím technologického pokroku a udržitelné budoucnosti a poskytovat globálním spotřebitelům každodenní řešení zelené mobility.

Jako středně velké SUV značky DFSK je zcela nový model E5 PLUS uváděn jako „spolehlivý životní partner SUV". Začleňuje gen „PLUS" do každého detailu produktu přesnou optimalizací přizpůsobenou každodenním scénářům uživatelů a nově stanovuje hodnotu nového rodinného SUV s pěti funkcemi „PLUS". Estetika PLUS: design interiéru a exteriéru se vyznačuje minimalistickým, ale prémiovým stylem, který zvyšuje jeho vizuální sofistikovanost. Prostor PLUS: pyšní se ultra vysokým poměrem obsazenosti 66,4 % a rozvorem 2785 mm a dosahuje efektivního vnitřního prostoru až 3162 mm. Nabízí flexibilní sezení pro jednoho až sedm cestujících a poskytuje luxusní a prostorný zážitek pro rodinné cestování. Výkon PLUS: je vybaven plug-in hybridním pohonem a super elektrickým hybridním systémem SERES a poskytuje silný výkon, rychlou akceleraci a stabilní, spolehlivý brzdný výkon. Bezpečnost PLUS: systém správy baterie (BMS) zajišťuje bezpečnost baterie v reálném čase. Při doplnění šesti airbagy, transparentním podvozkem o 540° a pěti aktivními bezpečnostními funkcemi poskytuje bezpečnost ve všech oblastech a zajišťuje aktivní i pasivní bezpečnostní ochranu pro každou cestu. Inteligence PLUS: je vybaven inteligentním infotainment systémem (kombinuje informace a zábavu pro řidiče a cestující) vlastní výroby, podporuje vícezónové rozpoznávání hlasu a umožňuje snadné interaktivní hlasové příkazy v celé kabině.

DFSK pomáhá běžným lidem stát se každodenními hrdiny díky dostupné chytré technologii. Od běžných kancelářských pracovníků, kteří chtějí zlepšit kvalitu svého dojíždění, po majitele malých podniků, kteří dbají na rozpočet, od vysoce postavených řídících pracovníků, kteří se snaží v životě postoupit, po živitele rodin oddané svým blízkým – model E5 PLUS splňuje potřeby různých úspěšných lidí díky své extrémně nízké spotřebě paliva, propracovanému designu a prostornému interiéru, který vyvažuje estetiku a praktičnost. Tito „každodenní hrdinové", kteří se neúnavně snaží vytvořit lepší život, byli vždy jádrem skupiny, kterou DFSK doprovází již 20 let. Jak uvedl Joe Zhou, viceprezident DFSK: „Dvacet let znamená nový začátek. V budoucnu zůstaneme věrni našemu původnímu závazku spolehlivé kvality a budeme doprovázet každého obyčejného člověka, který žije svůj život upřímně, dostupnou technologií a ekologickými produkty."

Od zaměření na palivo po nové energie a od snahy o trvanlivost po porozumění potřebám zákazníků – uvedení modelu E5 PLUS na trh nejenže znamená zrychlení přechodu společnosti DFSK na nové energie, ale také ztělesňuje vizi značky, že „DFSK se zavazuje, aby technologie přinášely prospěch všem a zlepšovaly život ekologickou mobilitou". S blížícím se uvedením na trh v Egyptě a Ekvádoru je společnost DFSK připravena dále posílit svou pozici na trzích v Jižní Americe a severní Africe a vnést nový impuls do globální ekologické mobility.

