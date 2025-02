Digitalizace napájení – první digitální rozvodna v Uzbekistánu úspěšně dokončena

Digitální rozvodnu Zafarabád 220kV, první svého druhu v Uzbekistánu, postavila společnost Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727). Ta ji úspěšně dokončila a uvedla do provozu. Tato moderní rozvodna se nachází v provincii Džizách, má rozlohu přibližně 75.000 metrů čtverečních a očekává se, že významně zlepší dodávky elektrické energie ve východním Uzbekistánu.

Již více než dvě desetiletí se Uzbekistán potýká s neustálým nedostatkem zemního plynu a elektřiny. To nutí značnou část obyvatelstva spoléhat se na tradiční kamna a improvizované způsoby vytápění, aby přečkali kruté zimní měsíce. Po dokončení bude digitální rozvodna v Zafarabádu hrát klíčovou roli při posilování elektrické sítě v regionu a zlepšování distribuce energie v Uzbekistánu. S kapacitou 400 megawattů nové zařízení účinně zdvojnásobí dodávky elektrické energie do džizášské oblasti a zajistí stabilitu dodávek elektřiny do blízkých průmyslových podniků a obytných oblastí.

Pokročilá technologie pro optimální výkon

Rozvodna je vybavena dvěma autotransformátory o výkonu 250 MVA, vyvinutými a vyrobenými společností Shanghai Electric, které budou snižovat napětí z úrovně 220 kV vyšší rozvodné sítě na 110 kV pro místní distribuci. To zajistí spolehlivou a vysoce kvalitní elektřinu pro provincii Džizách a uspokojí rostoucí poptávku po elektřině v tomto rychle se rozvíjejícím regionu.

Klíčovou inovací v projektu Zafarabád je zavedení plně digitalizovaného systému, který výrazně zvýší efektivitu a bezpečnost provozu rozvodny. Ta je vybavena pokročilými systémy monitorování a sběru dat, které snižují potřebu pracovníků údržby na místě a zvyšují bezpečnost provozu. V případě mimořádné události mohou monitorovací funkce systému v reálném čase rychle lokalizovat poruchy a upravit zatížení napájení, aby se zabránilo přerušení provozu.

Svědectví o schopnostech společnosti Shanghai Electric

V říjnu 2021 získala společnost Shanghai Electric zakázku na klíč od Národní elektrické sítě Uzbekistánu. U první digitální rozvodny v Uzbekistánu vyřešil projektový tým Shanghai Electric řadu výzev, včetně spolupráce mezi více stranami, jazykových bariér a technického ladění. Tým nejen optimalizoval konfigurace projektu, ale také poskytl důkladné školení. Během výstavby koordinoval úsilí čínských a uzbeckých týmů, zajistil včasné dokončení hlavní infrastruktury projektu a zároveň dosáhl pozoruhodných tří let provozu bez nehod.

Další informace naleznete na adrese: www.shanghai-electric.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2346204/Shanghai_Electric_logo.jpg

KONTAKT: Jin Shen, shenjin@shanghai-electric.com