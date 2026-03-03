Digitalizace školství v praxi: jak atestovaná spisová služba usnadní řízení škol

Autor:
  10:00
Praha 2. března 2026 (PROTEXT) - Digitalizace administrativy se stává i ve školství nevyhnutelnou realitou. Do 1. ledna 2027 musí všechny základní a střední školy v České republice vést elektronicky svou spisovou službu. Pro školy to znamená nejen splnění nové povinnosti, ale i zásadní změnu v práci s dokumenty, rozhodnutími a osobními údaji žáků a jejich rodičů i zaměstnanců.

Na rozdíl od úřadů sice školy nemají povinnost používat atestovanou elektronickou spisovou službu, přesto však musí jejich řešení splňovat požadavky zákona o archivnictví, prováděcí vyhlášky i Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby (NSESSS). Právě zde vyvstává otázka, která je pro ředitele klíčová: zda zvolit minimální řešení „pro splnění povinnosti“, nebo systém, který školu dlouhodobě ochrání a usnadní její řízení.

Co atestace znamená pro školu

Atestace elektronické spisové služby je oficiálním potvrzením, že systém splňuje všechny legislativní, technické a bezpečnostní požadavky stanovené zákonem. Nejde o formální razítko, ale o prověření reálného provozu daného systému – tedy způsobu práce s dokumenty, jejich evidence, podepisování, archivace, skartačního řízení, ale i úroveň zabezpečení systému a dat v něm.

Pro školu taková atestace znamená jistotu, že rozhodnutí o přijetí či nepřijetí žáků, správní akty, personální dokumentace nebo smlouvy obstojí při kontrole zřizovatele, auditu nebo případném sporu s rodiči. Atestovaná spisová služba zajišťuje autenticitu a neměnnost dokumentů a poskytuje úplnou auditní stopu, která je v prostředí školy stále důležitější.

Školy nejsou úřady, odpovědnost ale mají stejnou

Legislativa dává školám výjimku – nemusí používat atestovaný systém. To však neznamená, že by se na ně nevztahovaly povinnosti spojené s ochranou osobních údajů, archivací dokumentů nebo dohledatelností rozhodnutí. Každé nahlédnutí do dokumentu obsahujícího osobní údaje žáka je zpracováním podle GDPR a musí být prokazatelné.

V praxi se tak školy mohou dostat do složité situace, kdy použitý systém sice deklaruje soulad s legislativou, ale jeho funkčnost nebyla nezávisle ověřena. Ředitel pak nese odpovědnost za případná pochybení, aniž by měl jistotu, že mu použitý software skutečně poskytuje potřebnou ochranu.

Digitalizace přijímacího řízení jako zátěž i příležitost

Jedním z největších impulzů ke změně je digitalizace přijímacího řízení. Systémy jako DIPSY předávají školám elektronické dokumenty, které je nutné správně zaevidovat, zkontrolovat jejich podpisy, bezpečně uložit a po stanovené době skartovat. To vše v prostředí, kde se pracuje s citlivými údaji žáků a jejich zákonných zástupců. Bez elektronické spisové služby se tato agenda tříští mezi e-maily, úložiště a školní informační systémy. Atestovaná eSSL naopak umožní celý proces zvládnout přehledně, jednotně a v souladu s předpisy - bez zbytečných ručních zásahů a improvizací.

Když školní informační systém nestačí

Školní informační systémy, jako jsou Bakaláři nebo Edookit, jsou pro pedagogickou agendu nepostradatelné. Nejsou však navrženy jako nástroje pro vedení spisové služby podle zákona o archivnictví. Dokumenty vzniklé ve škole tak často zůstávají mimo oficiální evidenci, což zvyšuje riziko chyb i ztráty kontroly nad dokumentací.

Řešením je propojení školních informačních systémů s elektronickou spisovou službou. Například GINIS SSD Education od společnosti Gordic umožňuje automatický přenos dokumentů ze školních systémů přímo do spisové služby, kde jsou správně zaevidovány, opatřeny metadaty a bezpečně uloženy. Škola tak získává jednotné místo pro správu všech důležitých dokumentů.

Nástroj pro vedení školy

Elektronická spisová služba není jen administrativní nutnost pro sekretariát. Je to řídicí nástroj, který poskytuje vedení školy přehled o klíčových procesech. Ředitel v něm má kdykoli k dispozici informace o stavu správních řízení, podepsaných dokumentech i plnění povinností školy. Automatizace rutinních kroků, elektronické schvalování a jednoznačně stanovená odpovědnost za jednotlivé úkony, které elektronická spisová služba poskytuje, šetří čas nejen administrativě, ale i vedení školy. V prostředí, kde se ředitelé potýkají s nedostatkem kapacit, je to praktický přínos, nikoli teoretická výhoda.

Dlouhodobá digitální strategie školy

Zavedení elektronické spisové služby by nemělo být izolovaným krokem. Moderní škola potřebuje propojení administrativních, ekonomických a personálních systémů do funkčního celku. Stejně důležitá je i podpora dodavatele v podobě metodické pomoci, školení zaměstnanců a garance dlouhodobého rozvoje systému. Ředitelé školy by tam měli mít na paměti, že nevybírají jen software, ale partnera, který mu pomůže zvládnout digitalizaci bez zbytečných rizik a výpadků provozu.

Atestovaná jistota pro školu

Prvním řešením pro školy, které získalo atestaci na soulad s požadavky archivního zákona a Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby (NSESSS), je spisová služba GINIS SSD Education. Toto řešení společnosti Gordic, českého dodavatele informačních systémů, vychází z osvědčené platformy GINIS, která je dlouhodobým standardem české veřejné správy. Díky certifikaci na úroveň bezpečnosti BÚ3 v Katalogu služeb cloud computingu navíc GINIS splňuje i nejvyšší požadavky na ochranu dat.

Volba GINIS SSD Education pro školu znamená jistotu, že řešení je nejen v souladu s aktuální legislativou, ale také připravené na další etapy digitalizace školství. A pro ředitele především klid, že administrativní zázemí školy stojí na pevných a ověřených základech. Více informací najdete na stránkách gordic.cz.

 

Zdroj: Gordic

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete navštívit bez vstupného. Podívejte se, kam vyrazit za kulturou, historií i hudbou. Přehledný program...

Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?

Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě...

Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového týdne odstraněny všechny lavičky, které tam dosud sloužily, ehm, veřejnosti. Místní veřejné...

Záhadné schody v Kunratický les mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.

3. března 2026

Na území městské části Čakovice se nachází
kostel sv. Remigia. Další křížek (boží muka)
je umístěn nedaleko čakovického koupaliště.

vydáno 3. března 2026  9:41

Sídliště Solidarita

Sídliště Solidarita

Mlha na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích.

vydáno 3. března 2026  9:39

Jaro 2026 začne o fous dřív. Proč nepřijde 21. a jak souvisí rovnodennost s časem?

Podzimní rovnodennost

Astronomické jaro v roce 2026 nezačne tradičně 21. března, ale už 20. března. Rozhoduje o tom přesný okamžik jarní rovnodennosti, kdy Slunce překročí nebeský rovník. Přinášíme přehled klíčových dat...

3. března 2026  9:39

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na Hradecku likvidují další chov s ptačí chřipkou, utraceno bude sedm tisíc kachen

Kvůli ptačí chřipce hasiči likvidovali 6800 kachen v chovu v obci Kosičky –...

V obci Nové Město na Hradecku začala před devátou hodinou likvidace chovu kachen s ptačí chřipkou. Utraceno bude přes 7000 ptáků. Likvidaci chovu, který je ve třech halách, by hasiči měli zvládnout...

3. března 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Žena udeřila policistu do obličeje, trestu ujde. Měla pochopitelný důvod, míní soudy

ilustrační snímek

Žena, která v úleku a ze strachu udeřila v Plzni policistu, za to s konečnou platností nebude potrestaná. Nejvyšší soud odmítl dovolání nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčové, a potvrdil tak...

3. března 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Česko stále neléčí obezitu jako chronickou nemoc

3. března 2026  9:30

Kvalita ovzduší v nejbližší zástavbě v okolí heřmanické haldy je nadále vyhovující

3. března 2026  9:23

Problémy s dopravou ve Zlíně se vyřeší, když tam lidé nezaparkují, říká expert

Vizualizace nové výpravní budovy vlakového nádraží ve Zlíně (duben 2025)

Dopravní expert Karel Říha mluvil na přednášce ve Zlíně o chystaném dopravním terminálu i budoucnosti dopravy ve městě. Bývalý šéf radničního odboru dopravy je dnes spolupracovníkem Správy železnic,...

3. března 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

Půl století starou knihovnu čeká oprava, dříve to bylo muzeum dělnického hnutí

Stará a nová. Větší budova vlevo sloužila původně jako muzeum a čeká ji...

Nejdříve to bylo Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, po sametové revoluci ale začalo sloužit jako největší sídlo Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích. Teď stavení čeká...

3. března 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Situace se žloutenkou je na jižní Moravě velmi nepříznivá, šest lidí zemřelo

ilustrační snímek

Situace se žloutenkou v Jihomoravském kraji se podle krajské hygienické stanice letos vyvíjí velmi nepříznivě. Za leden eviduje 115 nakažených, za únor 87....

3. března 2026  7:27,  aktualizováno  7:27

Dva a půl milionu korun na inovace v udržitelném bydlení. Buřinka spouští granty

3. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.