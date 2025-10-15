Digitální Oskaři ocení projekty i osobnosti. Česká inovační platforma vyhlašuje třetí ročník Digital Future Awards

Praha 15. října 2025 (PROTEXT) - Digitální budoucnost Česka stojí na odvaze věci měnit. Soutěž Digital Future Awards, která se letos koná už potřetí, oceňuje firmy, veřejné instituce a osobnosti, které digitální technologie využívají jako klíč k růstu, efektivitě, odolnosti a lepším službám. Cílem soutěže pod taktovkou České inovační platformy je podpořit tempo digitalizace českých firem a institucí a inspirovat vznik dalších úspěšných projektů s byznysovým i společenským dopadem. Předchozí dva ročníky se konaly pod hlavičkou globální analytické společnosti IDC.

Soutěží se ve čtyřech kategoriích: Digital Leader, Inside Impact, Excellent Experience a Special Spark. První oceňuje osobnosti, které posouvají digitální hranice své organizace i oboru, další hledají nejlepší digitální projekty – takové, které přináší konkrétní výsledky: rychlejší a pohodlnější služby, chytřejší a efektivnější provoz nebo větší udržitelnost a konkurenceschopnost. 

Předchozí ročníky zviditelnily mnoho ambiciózních digitálních počinů i osobností, které se o ně zasadily. Ocenění získaly projekty od digitalizace státní správy, přes automatizaci výroby, až po inovace v zákaznické zkušenosti: například digitální komunikace Vojenské zdravotní pojišťovny s Českou správou sociálního zabezpečení, AI monitoring srdce Fakultní nemocnice Ostrava, automatická zpětná vazba v sériové výrobě ve společnosti Škoda Auto, projekt samoobslužných 24/7 prodejen COOP nebo mobilní aplikace Národní muzeum v kapse. Digitálním lídrem roku porota loni zvolila Alberta Soukupa, současného Head of Innovation ve společnosti Renomia. 

 

Dana Vaníčková | Česká inovační platforma, CEO

„Digital Future Awards oslavují digitální inovace a odvahu ke změnám. A to je přesně to, o co se s Českou inovační platformou snažíme: podporovat lidi a firmy, které byznys a společnost posouvají dál díky technologiím a otevřené spolupráci. EU data ukazují, že prostor pro zlepšení je velký – evropským cílem je, aby pokročilé technologie jako AI a cloudová řešení využívalo do roku 2030 alespoň 75 % firem. V Česku je to zatím jen okolo 43 %. Těším se, že se letos přihlásí ambiciózní projekty vzniklé v kooperaci s českými startupy. Chceme ukázat, jaký dopad může mít propojení čerstvých nápadů a odhodlání se zkušeností a silou velkých hráčů. To je kombinace, která dokáže měnit svět.“

Generálním partnerem Digital Future Awards je Vodafone Business, přední poskytovatel ICT služeb pro firmy. Dalšími partnery jsou onsemi, globální technologický hráč v oblasti polovodičů, a vývojářská firma MoroSystems, která dodává technologické inovace do bank a fintechů. Soutěž probíhá s podporou ČSOB, Direct People, IDC, České fintechové asociace, Středočeského inovačního centra a komunity Česko.digital. Komunikačním partnerem je AMI Communications a mediálními partnery jsou CNN Prima NEWS, Finmag a ČTK Connect.

 

Veronika Brázdilová  | Vodafone, Viceprezidentka pro firemní zákazníky 

„Digital Future Awards jsou pro nás klíčovou platformou pro podporu inovací a digitální transformace. Jako přední poskytovatel ICT řešení dlouhodobě pomáháme firmám všech velikostí růst a uspět v digitálním prostředí. Letos jsme generálním partnerem soutěže a chceme inspirovat ostatní firmy, aby sdílely své zkušenosti a ukázaly, jak jejich projekty reagují na nástup umělé inteligence a dalších trendů. Předchozí ročníky ukázaly, že tato platforma má skutečný dopad, pomáhá sdílet know-how a buduje komunitu inovátorů." 

Česká inovační platforma (ČIP) převzala štafetu pořádání soutěže od společnosti IDC, globálního poskytovatele dat a tržních analýz. ČIP propojuje startupy, zavedené firmy a veřejné instituce s cílem usnadnit jejich spolupráci na konkrétních inovačních řešeních. Mezi jejich hlavní aktivity patří strukturovaný matchmaking a tematická setkání technologií a byznysu. Platformu spoluzaložila Česká startupová asociace v květnu 2025 jako součást svých aktivit na podporu českého startupového ekosystému.

 

Veronika Žabot | Viceprezidentka IDC Events Europe

„Těší nás, že soutěž si na české scéně vybudovala silné jméno. Je skvělé, že její příběh a přínos bude pokračovat pod taktovkou České inovační platformy, která firmy, startupy a technologické lídry propojuje. Od začátku jsme věřili, že Digital Future Awards inspirují a zviditelní organizace, které se nebojí dělat digitální změny s reálným dopadem.“

 

Lukáš Němčík | Místopředseda představenstva Skupiny COOP
Vítěz soutěže 2024 a Porotce 2025

„Vítězství v Digital Future Awards nám pomohlo dostat projekt samoobslužných 24/7 prodejen do povědomí odborné i širší veřejnosti a ukázalo, jak se tradiční sektor může dostat na mapu inovací. Nejvíc si ale cením možnosti sdílet zkušenosti s týmy, které se také snaží dělat věci jinak. Letos se na soutěž podívám z druhé strany, jako porotce – těším se na projekty, které znovu ukážou, jak silný inovační potenciál v Česku máme.“

Inovátoři se do soutěže mohou přihlásit do konce letošního roku. Zároveň je možné projekty i osobnosti nominovat. Semifinálové kolo proběhne 19. února 2026 a slavnostní vyhlášení vítězů pak 18. března příštího roku.

 

Česká inovační platforma propojuje startupy, zavedené firmy a veřejné instituce s cílem usnadnit jejich spolupráci na konkrétních inovačních řešeních. Staví na strukturovaném matchmakingu a tematických setkáních a inspiruje se úspěšnými zahraničními modely, jako jsou Ignite Sweden, BIND Basque a Innovation Exchange Ireland. Platforma firmám pomáhá jasně definovat jejich inovační potřeby a efektivně vyhledává technologické partnery z řad startupů. Jejím cílem je přetavit potenciál spolupráce mezi ‘velkými’ a ‘malými’ v nové obchodní příležitosti, byznysový růst a lepší konkurenceschopnost české ekonomiky.

 

Více o soutěži najdete na webu digitalfutureawards.cz
Další informace o České inovační platformě jsou k dispozici na innovationczechia.cz.

 

 

Zdroj: Česká inovační platforma

 

 

