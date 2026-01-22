Digitální páteř Evropy: Proč je bezpečná konektivita klíčovým pilířem obrany

Konektivita je nezbytná pro fungování klíčových národních služeb – od nemocnic přes energetické sítě a dopravu až po logistiku a finanční trhy. Stejně tak je dnes kritická pro systémy velení a řízení ozbrojených sil. Pokud je tato infrastruktura narušena nebo ohrožena, mohou mít následky dalekosáhlý dopad napříč celou ekonomikou i obranou.
Zpráva upozorňuje, že politici často vnímají konektivitu pouze jako běžnou komoditu, nikoli jako základní pilíř evropské bezpečnosti a odolnosti. Investice do kritické infrastruktury jsou stále opožďované nebo nedostačující a krizová koordinace zůstává ad-hoc, s roztříštěnou odpovědností mezi civilními a vojenskými institucemi.
Joakim Reiter, Chief Corporate & External Affairs Officer skupiny Vodafone, říká: "Bezpečnost Evropy je dnes neoddělitelná od bezpečnosti její konektivity. Pokud ji však budeme dál chápat jen jako levnou utilitu, vystavíme občany, instituce i spojence rostoucím rizikům. K řešení těchto výzev je nutný prorozvojový a proinovační přístup postavený na soudržné a konzistentní politice. Evropa ale může dát konektivitě prioritu jako klíčové součásti své bezpečnosti a posílit tak jednu ze svých nejdůležitějších linií obrany proti moderním hrozbám."
Dr. Antonios Nestoras, zakladatel a ředitel European Policy Innovation Council (EPIC), dodává: "Bez bezpečné kritické infrastruktury bude Evropa čelit trvalému strategickému deficitu. Naše bezpečnostní politiky musí brát v potaz rizika vůči podmořským i pozemním sítím plynoucí z hybridních hrozeb, ale i důsledky koncentrace síťové moci v rukou několika zahraničních společností."
Válka na Ukrajině ukazuje, jak zásadně může být konektivita zatížena vojenskými operacemi. Pokud odolá, může výrazně posílit schopnost státu vzdorovat. Konflikt jasně ukázal, že digitální sítě jsou strategickým aktivem – nejen podporují bezpečnost, ale také hrají zásadní roli v boji proti hybridním a elektronickým útokům.
Vodafone proto představuje pět klíčových doporučení, jak posílit roli telekomunikační infrastruktury v evropské bezpečnosti a prosperitě:
1. Uznat bezpečnou konektivitu jako strategické bezpečnostní aktivum a promítnout ji do národních strategií, plánování EU a NATO a budování obranných kapacit.
2. Zřídit trvalé a spolehlivé mechanismy spolupráce mezi vládami, operátory a spojenci pro koordinaci krizové reakce, sdílení zpravodajství a ochranu podmořských, satelitních a kybernetických systémů a pro posílení přeshraniční odolnosti v rámci celé Evropy.
3. Dohnat investiční deficit v kritické digitální infrastruktuře tam, kde trh sám nezajistí potřebnou odolnost a redundanci. Evropa musí využívat cílené pobídky a harmonizované politiky – mimo jiné v rámci připravovaného Digital Networks Act.
4. Prosazovat strategickou otevřenost prostřednictvím partnerství s důvěryhodnými spojenci, jako je Spojené království, a společně vyvíjet klíčové technologie a standardy posilující evropskou bezpečnost a technologickou suverenitu.
5. Investovat do digitální inkluze a gramotnosti, aby občané dokázali rozpoznat dezinformace a zachovali důvěru v demokratické instituce, čímž se posílí celková společenská odolnost.
Tento přístup umožní Evropě využít její robustní a hustou síťovou infrastrukturu jako strategickou výhodu – k odrazování protivníků, podpoře spojenců a zajištění bezpečnosti i prosperity obyvatel.
Znění celé zprávy naleznete na stránkách vodafone.cz.
Zdroj: Vodafone ČR