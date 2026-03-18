Digitální podpisy rychle rostou. Software602 loni provedl 134 milionů transakcí

Největší nárůst zaznamenaly služby spojené s elektronickým podepisováním dokumentů. V roce 2025 vzniklo více než 8,3 milionu vzdálených elektronických podpisů, což představuje meziroční růst o 48 procent.
Rychlý růst zaznamenaly také elektronické pečeti. Organizace jich prostřednictvím technologií Software602® v roce 2025 vytvořily více než 63 milionů, což představuje meziroční nárůst o 85 procent. Elektronické pečeti se využívají zejména při automatizovaném zpracování dokumentů organizacemi nebo při hromadném zpracování dokumentů.
Kvalifikované služby společnosti zároveň provedly 27 milionů ověření platnosti elektronického podpisu s nárůstem 28 procent a archivaci více než 3,8 milionu certifikátů elektronických podpisů a pečetí s růstem 35 procent.
„Čísla za rok 2025 ukazují, že digitalizace dokumentů rychle roste. Firmy dnes digitalizují celé procesy – od vytvoření dokumentu přes jeho podepsání až po dlouhodobou archivaci. Elektronický podpis, pečeť nebo časové razítko jsou už běžnou součástí péče o dokumenty,“ říká Martin Plevka, ředitel divize Produkty a služby ve společnosti Software602.
Celkem v roce 2025 Software602® eviduje více než 134 milionů důvěryhodných eIDAS transakcí s meziročním růstem 59%. Rostoucí objemy digitálních transakcí potvrzují trend, kdy firmy i veřejná správa postupně nahrazují papírové dokumenty a procesy plně digitálními řešeními.
Měníme způsob, jak lidé pracují s dokumenty
Od roku 1991 vyvíjíme software, který firmám a úřadům pomáhá zbavit se papírů, zrychlit administrativu a myslet digitálně. Stáli jsme u změny paradigmatu v elektronickém doporučeném doručování s datovými schránkami. Nyní měníme paradigma pro elektronický podpis v cloudu s Microsoft 365 a AI v automatizaci řízení procesů a správy podepsaných dokumentů s jejich dlouhodobou archivací.
Jsme tvůrci legendárního textového editoru T602, první české elektronické pošty s archivací zásilek, prvních formulářů s elektronickým podpisem ve formátu XML a prvního transakčního jádra pro zpracování datových zpráv v EU, které doručilo přes miliardu právně závazných digitálních dokumentů.
Jsme kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na EU Trusted Lists s řadou dalších ISO certifikací. Jsme česká akciová společnost, ročně alokujeme na investice do výzkumu a vývoje desítky milionů Kč a máme spoustu energie přinášet na trh další inovace.
Více na https://www.602.cz/o-602.
Zdroj: Software602