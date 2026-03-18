Digitální podpisy rychle rostou. Software602 loni provedl 134 milionů transakcí

Praha 18. března 2026 (PROTEXT) - Společnost Software602 a.s., kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru podle evropského nařízení eIDAS, zveřejnila výsledky digitálních transakcí za rok 2025. Data ukazují pokračující růst využívání elektronických podpisů, pečetí i dalších důvěryhodných služeb, které firmy a instituce využívají při digitalizaci dokumentů a procesů.

Největší nárůst zaznamenaly služby spojené s elektronickým podepisováním dokumentů. V roce 2025 vzniklo více než 8,3 milionu vzdálených elektronických podpisů, což představuje meziroční růst o 48 procent.

Rychlý růst zaznamenaly také elektronické pečeti. Organizace jich prostřednictvím technologií Software602® v roce 2025 vytvořily více než 63 milionů, což představuje meziroční nárůst o 85 procent. Elektronické pečeti se využívají zejména při automatizovaném zpracování dokumentů organizacemi nebo při hromadném zpracování dokumentů.

Kvalifikované služby společnosti zároveň provedly 27 milionů ověření platnosti elektronického podpisu s nárůstem 28 procent a archivaci více než 3,8 milionu certifikátů elektronických podpisů a pečetí s růstem 35 procent.

Čísla za rok 2025 ukazují, že digitalizace dokumentů rychle roste. Firmy dnes digitalizují celé procesy – od vytvoření dokumentu přes jeho podepsání až po dlouhodobou archivaci. Elektronický podpis, pečeť nebo časové razítko jsou už běžnou součástí péče o dokumenty,“ říká Martin Plevka, ředitel divize Produkty a služby ve společnosti Software602.

Celkem v roce 2025 Software602® eviduje více než 134 milionů důvěryhodných eIDAS transakcí s meziročním růstem 59%. Rostoucí objemy digitálních transakcí potvrzují trend, kdy firmy i veřejná správa postupně nahrazují papírové dokumenty a procesy plně digitálními řešeními.

Měníme způsob, jak lidé pracují s dokumenty

Od roku 1991 vyvíjíme software, který firmám a úřadům pomáhá zbavit se papírů, zrychlit administrativu a myslet digitálně. Stáli jsme u změny paradigmatu v elektronickém doporučeném doručování s datovými schránkami. Nyní měníme paradigma pro elektronický podpis v cloudu s Microsoft 365 a AI v automatizaci řízení procesů a správy podepsaných dokumentů s jejich dlouhodobou archivací. 

Jsme tvůrci legendárního textového editoru T602, první české elektronické pošty s archivací zásilek, prvních formulářů s elektronickým podpisem ve formátu XML a prvního transakčního jádra pro zpracování datových zpráv v EU, které doručilo přes miliardu právně závazných digitálních dokumentů. 

Jsme kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na EU Trusted Lists s řadou dalších ISO certifikací. Jsme česká akciová společnost, ročně alokujeme na investice do výzkumu a vývoje desítky milionů Kč a máme spoustu energie přinášet na trh další inovace.

Více na https://www.602.cz/o-602.

 

Zdroj: Software602

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi Zlíchovem a Podolím bude na západním břehu ozdobeno lampami z celého světa. Projekt Light Removes...

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Kdy bude hotovo?

Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?

Největší ubytovací zařízení pro studující v Evropě se změní na moderní kampus.

Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v příštích letech zásadní proměna. Vedení Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze chce z...

Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba

Velikonoční trhy se vrátí na Staroměstské náměstí i letos.

Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a Václavském náměstí se uskuteční od soboty 21. března do neděle 12. dubna. Letošní ročník nabídne výrazně...

Turnov zavede od konce března zónový systém parkování, zdraží dlouhodobé stání

ilustrační snímek

Turnov na Semilsku zavede od konce března nový systém parkování na městských placených parkovištích. V současnosti má každé vlastní ceník, nově bude 16...

18. března 2026  10:30,  aktualizováno  10:30

Střední průmyslová škola Zlín otevřela zrekonstruovanou sportovní halu

Střední průmyslová škola Zlín otevřela zrekonstruovanou sportovní halu

Střední průmyslová škola Zlín dnes otevřela zrekonstruovanou sportovní halu. Hala slouží více než 50 let a rekonstrukce byla nutná, rozdělená byla do čtyř...

18. března 2026  10:25,  aktualizováno  10:25

V Kopřivnici se v pátek uskuteční divadelní festival pro děti Za zrcadlem

ilustrační snímek

Ve výstavním pavilonu na Novém náměstí v Kopřivnici na Novojičínsku se v pátek uskuteční divadelní festival pro děti Za zrcadlem. Uvidí tam tři představení....

18. března 2026  10:23,  aktualizováno  10:23

MetLife je opět na seznamu nejobdivovanějších společností Fortune World 2026

18. března 2026

Zatoulaný nákupní vozík ve Strašnicích

vydáno 18. března 2026  11:58

České Budějovice chystají opravu jedné z největších mateřských škol ve městě

ilustrační snímek

České Budějovice zahájí v létě opravu jedné z největších mateřských škol ve městě v Nerudově ulici. Předpokládané náklady na modernizaci se blíží 100 milionům...

18. března 2026  10:07,  aktualizováno  10:07

Šest zraněných při srážce auta a sanitky. Jeden z převážených pacientů pak zemřel

U Lékařovy Lhoty na Českobudějovicku se ráno srazila dvě auta, šest lidí se...

U Lékařovy Lhoty na Českobudějovicku se dnes brzy ráno ranní srazilo osobní auto s převozovou sanitou. Jeden z transportovaných pacientů nehodu nepřežil, dalších pět lidí utrpělo zranění. Jednu ženu...

18. března 2026  8:22,  aktualizováno  11:45

České firmy stále nevyužívají data z výroby naplno. Better Industry má řešení

18. března 2026  11:44

Pardubice znovu projednají územní plán. Po 15 letech se možná dočkají schválení

ilustrační snímek

Příprava nového územního plánu Pardubic trvá už více než patnáct let a stále není u konce. Ve středu v 16 hodin radnice pořádá snad poslední veřejnou diskusi. Radnice věří, že dokument stihne...

18. března 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Bybit EU spojuje síly s PayPalem pro jednodušší vklady a výběry kryptoměn

18. března 2026  11:41

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Za jednu jízdu tři pokuty. Tah mezi Opavou a Bruntálem hlídají nové radary

Řidič volkswagenu dostane za jednu jízdu mezi Bruntálem a Opavou tři oznámení o...

Tisíce aut denně a jen málo z nich dodržuje rychlost. Situace ve Velkých a Malých Heralticích, jež leží na silnici I/11 mezi Opavou a Bruntálem, už je pro místní tak neudržitelná, že tam rovnou na...

18. března 2026  6:22,  aktualizováno  11:38

Výstava Psychiatrie: pomoc nebo hrozba? - problémy v péči o duševní zdraví

18. března 2026  11:35

