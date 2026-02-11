Digitální přehled nákupů i motivace k aktivitě. Traficon spustil věrnostní program

  14:55
Praha 11. února 2026 (PROTEXT) - Společnost Traficon rozšiřuje svoji zákaznickou strategii o věrnostní program Traficon Club, který přináší věrným zákazníkům přehled o nákupech a možnost získávat atraktivní odměny.

Po přihlášení získávají členové Traficon Clubu kompletní přehled o svých nákupech. Součástí programu je také motivační mechanismus založený na hodnocení nákupního zážitku. Zákazníci, kteří každý měsíc ohodnotí alespoň tři své nákupy, se automaticky zařazují do slosování o atraktivní ceny. Platí přitom jednoduché pravidlo: čím více hodnocení, tím vyšší šance na výhru.

Traficon Club jsme navrhli jako moderní věrnostní program, který nejde po slevách, ale po dlouhodobém vztahu se zákazníkem. Díky digitálnímu přehledu nákupů a jejich hodnocení získáváme cennou zpětnou vazbu, zatímco zákazník má reálný přínos a motivaci zůstat aktivní. Zásadní roli pro nás hraje také společenská odpovědnost, proto je vstup do programu podmíněný ověřením věku prostřednictvím online ověření věku Adulto.cz,“ říká David Zeman, ředitel marketingu společnosti Traficon.

Adulto jsme spustili v roce 2023 jako první český elektronický systém pro ověřování věku. Do dnešního dne jsme ověřili více než 750 000 zákazníků při více než 5 milionech objednávek. Náš systém umožňuje snadnou integraci do e-shopů i zákaznických systémů a ověřujeme věk prostřednictvím bankovní identity, mojeID nebo automatizovaným zpracováním dokladů totožnosti. Letos jsme navíc spustili mobilní aplikaci Adulto, která přináší ověření věku „do kapsy“ a zákazník se tak může ověřit při registraci, nákupu i převzetí zboží,“ doplňuje Miroslav Prosecký, zakladatel Adulto.

Bonusy od partnerů přímo v klientské zóně

Mezi odměny věrnostního programu patří například hodnotné ceny či vouchery od partnerů nebo předplatné společenských magazínů. Program tak propojuje práci s daty, zpětnou vazbu od zákazníků a dlouhodobou motivaci k opakovaným nákupům.

V klientské zóně Traficon Clubu mají zákazníci k dispozici také bonusové šeky, které mohou využít jako benefit k nákupu v e-shopu Traficonu a osobnímu vyvedení zboží na prodejně. Program tak rozšiřuje klasický model věrnostních schémat o partnerské výhody a personalizovanější práci se zákazníkem.

Kampaň „Zůstaň v obraze. STAY ON“

Při spuštění věrnostního programu odstartovala kampaň na jeho podporu s jednotným komunikačním claimem „Zůstaň v obraze. STAY ON“.

Kampaň je časově neomezená a probíhá především v online prostředí prostřednictvím placených formátů. Doplňují ji PR v tradičních médiích a využití vlastních komunikačních kanálů značky.

Komunikace je realizována na webových stránkách Traficonu, na sociálních sítích Facebook a Instagram a podporována také interními kanály včetně proma přímo v jednotlivých prodejnách. Cílení kampaně směřuje na dospělé zákazníky 18+.

Věrnostní klub představuje pro Traficon další krok v rozvoji moderního digitálního retailu, který staví na kombinaci technologií, zákaznické zkušenosti a odpovědného přístupu.

Více informací o programu je k dispozici na www.traficon.cz/club.

Zdroj: Traficon

