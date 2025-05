Digitální technologie mezi investory sílí, roli poradců ale dál vnímají jako klíčovou ukázal průzkum Amundi

Tři čtvrtiny retailových investorů (73 %) hledají informace o investování a odborné poradenství online.

77 % využívá digitální investiční platformy – v průměru v nich drží 50 % svého portfolia.

Úroveň využívání digitálních investičních platforem je vysoká ve všech věkových skupinách – u osob 51-60 let je to více než dvě třetiny.

Nejvyšší prioritou pro drobné investory je finanční zajištění na stáří, ale pouze každý čtvrtý (23 %) je na dobré cestě k dosažení tohoto cíle.

Společnost Amundi, přední evropský správce aktiv, zjišovala, jak drobní investoři přistupují k investování online – od využívání online platforem až po to, kde hledají informace a s kým se radí. Průzkumu se zúčastnilo 11 000 retailových investorů z různých demografických skupin a z 25 zemí světa.

Digitální investování není výsadou pouze mladších investorů; naopak, stále více lidí napříč různými věkovými skupinami se zapojuje do této formy investování. Více než tři čtvrtiny respondentů (77%) investují alespoň část svého portfolia prostřednictvím digitálních platforem nebo aplikací, přičemž téměř třetina z nich investuje výhradně online.

Mezi jednotlivými zeměmi ale existují výrazné rozdíly: například investoři ve Finsku (95%), Brazílii (89%), Švédsku (89%) a Jižní Koreji (89%) využívají digitální nástroje více než ti v Thajsku (46%), Japonsku (64%) nebo Francii (65%). V Česku zatím investoři digitální platformy využívají méně, jejich obliba ale stoupá. Podle průzkumu agentury STEM/MARK, který pro Amundi uskutečnila před koncem loňského roku, investuje téměř třetina Čechů (31,5%) přes bankovní nebo nebankovní investiční aplikaci.

Průzkum Amundi také potvrzuje, že digitální investice se neomezují pouze na mladší populaci - 68% osob starších 50 let investuje digitálně. Toto číslo je vyšší u mladších investorů, takže lze předpokládat, že s jejich přibývajícím věkem bude podíl digitálních investic dál narůstat.

Široká škála digitálních zdrojů informací

Téměř tři čtvrtiny drobných investorů (73%) dnes získávají informace nebo rady ohledně investování prostřednictvím digitálních kanálů. V Evropě je tento podíl mírně nižší (69%), naopak v Asii dosahuje 76 %. Zajímavé je i to, odkud lidé čerpají: 38% respondentů se obrací na influencery, které znají z televize, rádia, podcastů, blogů nebo sociálních sítí. Naopak 31% dává přednost oficiálním webovým stránkám poskytovatelů investičních služeb.

Z konkrétních platforem má mezi drobnými investory největší vliv YouTube, který sleduje 72 % z nich. Následuje Instagram (49%) a Facebook (46%). Evropští investoři se na influencery obracejí méně často – obzvl᚝ ve věkové skupině 51 až 60 let.

V Česku podle průzkumu STEM/MARK čerpá informace a rady z online kanálů více než 80% respondentů. Nejčastěji sahají po webových stránkách bank, investičních společností nebo specializovaných finančních portálech. Méně častým zdrojem jsou internetové diskuse (11%) nebo influenceři na YouTube (13,5%). Třetina dotázaných (32,6%) se obrací na investičního poradce.

Hybridní model poradenství posiluje finanční plánování a investiční jistotu

Z průzkumu vyplývá, že více než polovina investorů (54%) nemá sestavený dlouhodobý plán. Ti, kteří ho mají, však čtyřikrát častěji uvádějí, že si věří ve schopnost dosáhnout finančního zajištění na stáří – ve srovnání s těmi, kteří plán nemají. Výrazný rozdíl se ukazuje i u investorů, kteří využívají profesionální poradenství, a už osobní, nebo digitální. Ti mají téměř třikrát častěji sestavený investiční plán než ostatní, což podtrhuje význam odborného vedení při plánování budoucnosti. V České republice je zájem o poradenství relativně vysoký. Podle dat agentury STEM/MARK konzultuje své investice alespoň občas 65,5 % drobných investorů s finančním poradcem.

Naopak investoři, kteří spoléhají výhradně na digitální technologie (19%), obvykle profesionální poradenství nevyužívají. Právě u této skupiny se častěji objevují pochybnosti o vlastních rozhodnutích (62% oproti 69%) a menší jistota ohledně dosažení investičních cílů.

Celosvětový průzkum Amundi zároveň ukazuje, že investoři oceňují lidský přístup, zejména pokud jde o dlouhodobé finanční plánování. Rostoucí zájem o digitální nástroje ale ukazuje, že budoucnost patří hybridnímu modelu poradenství, který dokáže propojit to nejlepší z obou světů a lépe odpovídat na různorodé potřeby drobných investorů.

Důchod jako hlavní investiční cíl, ale stále nedostatečně zohledněný v alokacích

Na otázku, co investory ve světě nejčastěji vede k investování, respondenti nejčastěji uváděli snahu zajistit si pohodlný důchod (41%). Hned za tím následovala motivace dosáhnout co nejvyššího výnosu (39%). Čeští investoři vnímají priority trochu jinak – hlavním důvodem je snaha ochránit úspory před znehodnocením (51,8%), zatímco zajištění na stáří je až na druhém místě (41,6%), ukázal průzkum STEM/MARK.

Zajímavé také je, že ačkoliv si dvě třetiny investorů (66%) věří, že dělají správná rozhodnutí, výrazně méně z nich (26%) je skutečně na cestě k dosažení příjmů, které by jim zajistily komfortní důchod. Jedním z důvodů může být i to, že více než polovina respondentů (54%) nemá sestavený dlouhodobý finanční plán, který by jejich rozhodování podpořil a dal mu strukturu.

Fannie Wurtzová, Head of Distribution & Wealth Division, uvedla: „Druhé vydání naší studie Decoding Digital Investment přináší řadu postřehů pro každého, kdo se snaží lépe pochopit měnící se chování a očekávání investorů. Výsledky zároveň potvrzují zásadní roli profesionálního poradenství – investiční plán má téměř třikrát více těch, kteří využívají podporu odborníka, a už osobně, nebo digitální formou. Digitální kanály se nadále rozvíjejí po celém světě, ale právě kombinace lidského přístupu a technologií, tedy hybridní model poradenství, je klíčem k tomu, jak efektivně naplňovat dlouhodobé investiční cíle.“

