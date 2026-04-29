Díky akčním letákům ušetří Češi stovky až tisíce korun měsíčně za nákupy

„Češi jsou při nákupech velmi racionální a pragmatičtí. Slevy nevnímají jako pouhý marketingový trik, ale jako reálný způsob, jak pravidelně šetřit a udržet náklady na běžný provoz domácnosti pod kontrolou. A právě tento efekt je motivuje k pravidelnému sledování nabídek a návštěvám prodejen. Hlavním zdrojem informací o slevách a výhodných nabídkách přitom pro Čechy nadále zůstávají klasické tištěné letáky, které považují za přehledný, důvěryhodný a dlouhodobě osvědčený nástroj,“ komentuje výsledky průzkumu Jan Senohrábek, manažer geomarketingu a datový specialista České distribuční.
Tištěné letáky jsou běžnou součástí domácností napříč generacemi
Tištěné akční letáky jsou stále běžnou součástí českých domácností, do poštovní schránky je dostává 82 % populace. Zároveň 84 % respondentů uvádí, že tištěné letáky alespoň občas čte nebo je využívá při plánování nákupu, zatímco jen 16 % Čechů po nich nesáhne ani příležitostně. Čtení letáků jsou nejvíce nakloněni lidé ve věku 60 a více let (88 %), hojně je však využívají i mladší generace ve věku 18-29 let (73 %) či 30-39 let (83 %).
Úspory v řádu stovek korun měsíčně, nejvíc na základních potravinách
Tři čtvrtiny Čechů deklarují, že sledování akčních letáků jim dlouhodobě pomáhá šetřit peníze, přičemž třetina respondentů mluví dokonce o výrazné úspoře. Tento názor častěji zastávají lidé ve středním věku a rodiny s dětmi ve věku 30–49 let, které mají vyšší objem pravidelných nákupů. Pouze 12 % dotázaných nevnímá pozitivní efekt nakupování v akcích na rodinný rozpočet.
Třetina Čechů uvádí, že při pravidelných větších nákupech ušetří díky akčním letákům měsíčně do 500 Kč, dalších 25 % respondentů do 1000 Kč. Desetina domácností dokonce uvádí pravidelnou úsporu vyšší než 1000 Kč měsíčně. Vyšší měsíční úspory jsou častější u domácností s více členy a u lidí z menších měst a obcí, kteří intenzivněji plánují nákupy.
Největší úspory díky slevám z letáků jsou patrné u základních potravin, které Češi nakupují pravidelně. Na prvním místě jsou mléčné výrobky (mléko, sýry, jogurty apod.), které zmiňuje přes 60 % respondentů. Druhé místo patří masu a uzeninám (55 %), třetí ovoci a zelenině (51 %), tedy položkám, jež tvoří významnou součást rodinného jídelníčku.
Letáky motivují i k neplánovaným nákupům i nákupům do zásoby
Akční letáky na jednu stranu pomáhají šetřit, ale zároveň motivují k neplánovaným nákupům, pokud zákazník vnímá nabídku jako dostatečně atraktivní. Až 53 % respondentů přiznává, že akční nabídka v tištěných letácích je alespoň občas přiměje k neplánovanému nákupu zboží, přičemž pětině Čechů se to stává často. K takovým nákupům jsou náchylnější zejména mladší věkové skupiny do 39 let, které častěji reagují na lákavé krátkodobé akce.
Podobně je tomu u nákupů potravin do zásoby. Polovina Čechů nakupuje v akcích potraviny do zásoby alespoň občas, čtvrtina dokonce často. Dělají to především rodiny ve věku 30–49 let a obyvatelé menších obcí, kde je běžné využít výhodnou cenu a doplnit zásoby na delší období.
Stačí přibližně deset minut pozornosti týdně
Přestože letáky výrazně ovlivňují výši útraty, časová náročnost jejich sledování je relativně nízká. Největší skupina respondentů (39 %) uvádí, že tištěným letákům a akčním nabídkám věnuje přibližně 10 minut týdně. Pětina Čechů studuje letáky 10 až 20 minut týdně a 14 % dotazovaných zhruba 5 minut týdně.
„Investice zhruba deseti minut týdně do sledování akčních letáků přináší domácnostem měsíční úsporu v řádu stovek až tisíců korun. To je velmi efektivní způsob ochrany rodinného rozpočtu. Zejména v době rostoucích nákladů na pohonné hmoty, kdy lidé pečlivě zvažují dojížďku do obchodů, jim letáky umožňují naplánovat nákupy tak, aby jediná cesta přinesla maximální úsporu. Tato efektivita je významná pro obě strany – zákazníci získávají reálné úspory s relativně nízkou časovou náročností, zatímco obchodníci stabilní návštěvnost prodejen motivovanými zákazníky,“ uzavírá Senohrábek.
Shrnutí v číslech
- 82 % Čechů dostává tištěné letáky do schránky, 84 % je alespoň občas čte či podle nich nakupuje.
- 75 % lidí říká, že sledování akčních nabídek jim dlouhodobě pomáhá šetřit peníze.
- Více než polovina domácností díky letákům ušetří až 1000 Kč měsíčně, dalších 10 % Čechů uvádí ještě vyšší částky.
- Největší úspory jsou u mléčných výrobků, masa a uzenin či ovoce a zeleniny.
- 77 % Čechů si kvůli výhodné nabídce alespoň občas nakoupí větší množství produktu do zásoby.
- Více než polovina domácností věnuje letákům přibližně 10 minut pozornosti týdně.
Kvantitativní průzkum o postoji Čechů k tištěným letákům a nákupním chování realizovala agentura MNForce v dubnu 2026, metodou online dotazování (CAWI). Průzkumu se zúčastnilo 500 respondentů, kteří představují reprezentativní vzorek populace České republiky podle věku, pohlaví, vzdělání, regionu a velikosti místa bydliště.
Zdroj: Česká distribuční