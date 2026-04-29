Díky akčním letákům ušetří Češi stovky až tisíce korun měsíčně za nákupy

Autor:
  13:54
Praha 29. dubna 2026 (PROTEXT) - Tři čtvrtiny Čechů vnímají sledování tištěných akčních letáků jako účinný způsob, jak dlouhodobě šetřit rodinný rozpočet. Každá třetí domácnost považuje tyto úspory dokonce za výrazné. Díky letákům ušetří většina Čechů za pravidelné větší nákupy stovky korun až tisícikorunu měsíčně, především za mléčné výrobky, maso a uzeniny nebo ovoce a zeleninu. Letáky také většinu Čechů motivují k alespoň občasným neplánovaným nákupům či nákupům do zásoby. Časová náročnost jejich sledování je relativně nízká, Češi letákům věnují zpravidla kolem deseti minut pozornosti týdně. Vyplývá to z dubnového průzkumu agentury MNForce pro Českou distribuční, největšího distributora tištěných letáků v České republice a součást skupiny VLTAVA LABE MEDIA.

Češi jsou při nákupech velmi racionální a pragmatičtí. Slevy nevnímají jako pouhý marketingový trik, ale jako reálný způsob, jak pravidelně šetřit a udržet náklady na běžný provoz domácnosti pod kontrolou. A právě tento efekt je motivuje k pravidelnému sledování nabídek a návštěvám prodejen. Hlavním zdrojem informací o slevách a výhodných nabídkách přitom pro Čechy nadále zůstávají klasické tištěné letáky, které považují za přehledný, důvěryhodný a dlouhodobě osvědčený nástroj,“ komentuje výsledky průzkumu Jan Senohrábek, manažer geomarketingu a datový specialista České distribuční.

Tištěné letáky jsou běžnou součástí domácností napříč generacemi

Tištěné akční letáky jsou stále běžnou součástí českých domácností, do poštovní schránky je dostává 82 % populace. Zároveň 84 % respondentů uvádí, že tištěné letáky alespoň občas čte nebo je využívá při plánování nákupu, zatímco jen 16 % Čechů po nich nesáhne ani příležitostně. Čtení letáků jsou nejvíce nakloněni lidé ve věku 60 a více let (88 %), hojně je však využívají i mladší generace ve věku 18-29 let (73 %) či 30-39 let (83 %).

Úspory v řádu stovek korun měsíčně, nejvíc na základních potravinách

Tři čtvrtiny Čechů deklarují, že sledování akčních letáků jim dlouhodobě pomáhá šetřit peníze, přičemž třetina respondentů mluví dokonce o výrazné úspoře. Tento názor častěji zastávají lidé ve středním věku a rodiny s dětmi ve věku 30–49 let, které mají vyšší objem pravidelných nákupů. Pouze 12 % dotázaných nevnímá pozitivní efekt nakupování v akcích na rodinný rozpočet.

Třetina Čechů uvádí, že při pravidelných větších nákupech ušetří díky akčním letákům měsíčně do 500 Kč, dalších 25 % respondentů do 1000 Kč. Desetina domácností dokonce uvádí pravidelnou úsporu vyšší než 1000 Kč měsíčně. Vyšší měsíční úspory jsou častější u domácností s více členy a u lidí z menších měst a obcí, kteří intenzivněji plánují nákupy.

Největší úspory díky slevám z letáků jsou patrné u základních potravin, které Češi nakupují pravidelně. Na prvním místě jsou mléčné výrobky (mléko, sýry, jogurty apod.), které zmiňuje přes 60 % respondentů. Druhé místo patří masu a uzeninám (55 %), třetí ovoci a zelenině (51 %), tedy položkám, jež tvoří významnou součást rodinného jídelníčku.

Letáky motivují i k neplánovaným nákupům i nákupům do zásoby

Akční letáky na jednu stranu pomáhají šetřit, ale zároveň motivují k neplánovaným nákupům, pokud zákazník vnímá nabídku jako dostatečně atraktivní. Až 53 % respondentů přiznává, že akční nabídka v tištěných letácích je alespoň občas přiměje k neplánovanému nákupu zboží, přičemž pětině Čechů se to stává často. K takovým nákupům jsou náchylnější zejména mladší věkové skupiny do 39 let, které častěji reagují na lákavé krátkodobé akce.

Podobně je tomu u nákupů potravin do zásoby. Polovina Čechů nakupuje v akcích potraviny do zásoby alespoň občas, čtvrtina dokonce často. Dělají to především rodiny ve věku 30–49 let a obyvatelé menších obcí, kde je běžné využít výhodnou cenu a doplnit zásoby na delší období.

Stačí přibližně deset minut pozornosti týdně

Přestože letáky výrazně ovlivňují výši útraty, časová náročnost jejich sledování je relativně nízká. Největší skupina respondentů (39 %) uvádí, že tištěným letákům a akčním nabídkám věnuje přibližně 10 minut týdně. Pětina Čechů studuje letáky 10 až 20 minut týdně a 14 % dotazovaných zhruba 5 minut týdně.

„Investice zhruba deseti minut týdně do sledování akčních letáků přináší domácnostem měsíční úsporu v řádu stovek až tisíců korun. To je velmi efektivní způsob ochrany rodinného rozpočtu. Zejména v době rostoucích nákladů na pohonné hmoty, kdy lidé pečlivě zvažují dojížďku do obchodů, jim letáky umožňují naplánovat nákupy tak, aby jediná cesta přinesla maximální úsporu. Tato efektivita je významná pro obě strany – zákazníci získávají reálné úspory s relativně nízkou časovou náročností, zatímco obchodníci stabilní návštěvnost prodejen motivovanými zákazníky,“ uzavírá Senohrábek.

Shrnutí v číslech

  • 82 % Čechů dostává tištěné letáky do schránky, 84 % je alespoň občas čte či podle nich nakupuje.
  • 75 % lidí říká, že sledování akčních nabídek jim dlouhodobě pomáhá šetřit peníze.
  • Více než polovina domácností díky letákům ušetří až 1000 Kč měsíčně, dalších 10 % Čechů uvádí ještě vyšší částky.
  • Největší úspory jsou u mléčných výrobků, masa a uzenin či ovoce a zeleniny.
  • 77 % Čechů si kvůli výhodné nabídce alespoň občas nakoupí větší množství produktu do zásoby.
  • Více než polovina domácností věnuje letákům přibližně 10 minut pozornosti týdně.

Kvantitativní průzkum o postoji Čechů k tištěným letákům a nákupním chování realizovala agentura MNForce v dubnu 2026, metodou online dotazování (CAWI). Průzkumu se zúčastnilo 500 respondentů, kteří představují reprezentativní vzorek populace České republiky podle věku, pohlaví, vzdělání, regionu a velikosti místa bydliště.

 

Zdroj: Česká distribuční

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové...

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery....

Ostravská galerie Plato slaví 10 let, chystá výstavu a přespání v zahradě

ilustrační snímek

Ostravská městská galerie současného umění Plato oslaví desáté výročí existence výstavou Půda a přátelé. Expozice představí díla tří desítek umělců z Česka a...

29. dubna 2026  12:25,  aktualizováno  12:25

Galerie Benedikta Rejta v Lounech připravuje výstavu děl v ulicích města

ilustrační snímek

Galerie Benedikta Rejta v Lounech (GBR) připravuje výstavu ArtDvorky, která představí práce návštěvníků a členů ArtClubů v ulicích města. Práci místních...

29. dubna 2026  12:17,  aktualizováno  12:17

Evakuace a zásah policie. Muž v Jablonci vyhrožuje napadením, může být ozbrojený

Policisté zasahují ve Smetanově ulici v Jablonci nad Nisou, kde muž vyhrožuje...

Policisté zasahují ve Smetanově ulici v Jablonci nad Nisou, kde muž vyhrožuje fyzickým napadením. Podle sdělení policie může být ozbrojen. Na místě jsou i další záchranářské složky. Probíhá evakuace...

29. dubna 2026  13:32,  aktualizováno  13:59

Padající listí krásně odbarvuje chodník v Šafaříkově ulici na Praze 2

vydáno 29. dubna 2026  13:56

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Včera deník Metro informoval, že ve středu s cestujícími společně oslaví 1.máj-lásky čas a to prostřednictvím PID zastávky Anděl v ulici Nádražní v Praze 5 označené jako Zamilovaná, což se dnes také...

vydáno 29. dubna 2026  13:54

Zamilovaná zastávka na Andělu lákala davy, lidé tu psali vzkazy

Zamilovaná zastávka Anděl (29. dubna 2026)

Pražská integrovaná doprava ve středu proměnila tramvajovou zastávku na Andělu v „Zamilovanou“. Cestující tu mohli zanechat vzkaz a za odměnu dostali drobný dárek. Akce přilákala stovky lidí a podle...

29. dubna 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

Dopravní omezení u Dobroměřic, řidiče čeká kyvadlový provoz a objízdné trasy

29. dubna 2026  13:52

Začala stavba šestnácti kilometrů D35 na Jičínsku. Hotovo má být za tři roky

Vpravo ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) při zahájení stavby dálnice D35...

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dnes zahájilo stavbu úseku dálnice D35 mezi Hořicemi a Úlibicemi na Jičínsku. Dálnice o délce 16,3 kilometru by měla být hotová v březnu 2029. Stát za ni zaplatí 4,3...

29. dubna 2026  13:52

Dělníka přimáčkl těžký stroj, vážně zraněného jej transportoval vrtulník

Záchranáři a hasiči připravují k transportu dvaačtyřicetiletého muže, kterého v...

Dvaačtyřicetiletý dělník utrpěl v úterý v třinecké průmyslové zóně těžká zranění v horní polovině těla. Po přimáčknutí robustním strojem ho záchranáři uvedli do umělého spánku a letecky...

29. dubna 2026  12:42,  aktualizováno  13:50

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

V Benešově zavalila dělníka až po krk zemina, je v kritickém stavu

ilustrační snímek

V Benešově dnes dopoledne zavalila dělníka ve výkopu zemina, zůstal uvězněn až po krk. Vyprostili ho hasiči, vrtulník ho v kritickém stavu přepravil do jednoho...

29. dubna 2026  12:13,  aktualizováno  12:13

Lehce, rychle a s chutí: Čtyři jarní recepty pro každý den

29. dubna 2026  13:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.