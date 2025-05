Díky iniciativě Procter & Gamble a Albert bude zrekonstruované hygienické centrum v Azylovém domě v Kladně. Celkově se na rekonstrukci vybralo téměř 400 tisíc Kč

„V průběhu let se kapacita našeho azylového domu téměř zdvojnásobila a naše sociální služby se rozrostly také o možnost praní prádla pro osoby, které nejsou klienty azylového domu. Celková rekonstrukce prostor hygienického centra je v plánu již dlouho, ale vzhledem k nedostatku finančních prostředků až dosud zůstávala upozaděna. Nyní se tak do ní budeme konečně moci pustit,“ vysvětluje stávající situaci Ing. Jan Protivinský, ředitel Úřadu OS ČČK Kladno.

Procter & Gamble a Albert spojili síly se svými zákazníky a od 22. ledna do konce února uspořádali společnou iniciativu Nakupujte srdcem. Spočívala v tom, že část z ceny produktů Procter & Gamble zakoupených v Albertu zamířila na účely rekonstrukce prostor Azylového domu Českého červeného kříže v Kladně. Do projektu byly zahrnuté značky Always, Ambi Pur, Ariel, Aussie, Blend-a-med, Blend-a-dent, Discreet, Gillette, Gillette Venus, Head & Shoulders, Herbal Essences, Jar, Lenor, Mr. Propper, Naturella, Old Spice, Oral-B, Pampers, Pantene, Swiffer nebo Tampax.

„Téma hygienické podpory je pro nás klíčové. P&G se tomuto tématu věnuje dlouhodobě i ve spolupráci s Českým červeným křížem, a proto jsme rádi, že můžeme pokračovat v této důležité práci. Spolupráce s Albertem nám umožňuje rozšířit naše úsilí a dosáhnout většího dopadu v naší komunitě. Společně můžeme vytvořit komunitu, která se stará o své členy a která je připravena pomoci tam, kde je to nejvíce potřeba,“ říká Elena Lifanteva, Senior Marketing Manager.

O společnosti Procter & Gamble

O Českém červeném kříži

