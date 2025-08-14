Díky zákazníkům McDonald's zamíří na stavbu nového Domu Ronalda McDonalda v Olomouci téměř 7 milionů korun

Praha 14. srpna 2025 (PROTEXT) - Více než 6,7 milionu korun věnovali koupí ručiček zákazníci McDonald's nadačnímu fondu Dům Ronalda McDonalda. Ten poskytuje bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Celý letošní výtěžek půjde na stavbu druhého Domu, který se připravuje v Olomouci.

Samolepky ručiček symbolizují pomocnou ruku rodinám, které se starají o dlouhodobě hospitalizované děti. Díky štědrosti zákazníků tak mohou v mnohdy těžkých chvílích být spolu a stále fungovat jako rodina. Restaurace prodaly v rámci tradiční fundraisingové kampaně celkem 269.000 nálepek za 6,7 milionu korun.

Celý výtěžek poputuje na konto nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda a bude využit na stavbu druhého Domu u nemocnice v Olomouci. Ředitelka fondu Ivana Švingrová Pešatová dodává: „Velmi si vážíme podpory všech zákazníků McDonald's, kteří nákupem ručičky přispěli. Stavba druhého Domu je teprve v počátcích a čeká nás hodně práce. Každá koruna, kterou lidé přespějí, nám pomáhá posouvat se vpřed.“

První Dům Ronalda McDonalda funguje v areálu pražského Motola již téměř tři roky. Za tu dobu poskytl zdarma zázemí více než 480 rodinám z celé České republiky. Jeho kapacity však nestačí, a druhý Dům tak nabídne možnost další pomoci.

McDonald's, jako zakladatel a generální partner nadačního fondu, pořádá podobné kampaně několikrát do roka. Lucia Polačeková, manažerka komunikace pro Česko a Slovensko, považuje tu poslední za mimořádně úspěšnou: „Velmi mě těší, že naši zákazníci chtějí spolu s námi podporovat dobrou věc. Práce nadačního fondu představuje skutečnou pomoc rodinám, které ji potřebují, a jsem velmi ráda, že se nám povedlo posunout otevření Domu na Moravě zase o kousek blíže.“ 

Pomoci mohou lidé také v průběhu celého roku. Všechny informace o činnosti nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda najdete na www.drmcd.cz.

 

