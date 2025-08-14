Díky zákazníkům McDonald's zamíří na stavbu nového Domu Ronalda McDonalda v Olomouci téměř 7 milionů korun

Samolepky ručiček symbolizují pomocnou ruku rodinám, které se starají o dlouhodobě hospitalizované děti. Díky štědrosti zákazníků tak mohou v mnohdy těžkých chvílích být spolu a stále fungovat jako rodina. Restaurace prodaly v rámci tradiční fundraisingové kampaně celkem 269.000 nálepek za 6,7 milionu korun.
Celý výtěžek poputuje na konto nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda a bude využit na stavbu druhého Domu u nemocnice v Olomouci. Ředitelka fondu Ivana Švingrová Pešatová dodává: „Velmi si vážíme podpory všech zákazníků McDonald's, kteří nákupem ručičky přispěli. Stavba druhého Domu je teprve v počátcích a čeká nás hodně práce. Každá koruna, kterou lidé přespějí, nám pomáhá posouvat se vpřed.“
První Dům Ronalda McDonalda funguje v areálu pražského Motola již téměř tři roky. Za tu dobu poskytl zdarma zázemí více než 480 rodinám z celé České republiky. Jeho kapacity však nestačí, a druhý Dům tak nabídne možnost další pomoci.
McDonald's, jako zakladatel a generální partner nadačního fondu, pořádá podobné kampaně několikrát do roka. Lucia Polačeková, manažerka komunikace pro Česko a Slovensko, považuje tu poslední za mimořádně úspěšnou: „Velmi mě těší, že naši zákazníci chtějí spolu s námi podporovat dobrou věc. Práce nadačního fondu představuje skutečnou pomoc rodinám, které ji potřebují, a jsem velmi ráda, že se nám povedlo posunout otevření Domu na Moravě zase o kousek blíže.“
Pomoci mohou lidé také v průběhu celého roku. Všechny informace o činnosti nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda najdete na www.drmcd.cz.
Zdroj: McDonald's
