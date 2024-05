Dítě Česka 2024: Nominace se otevřou již 1. června

Praha, 29. května 2024 – Český výbor pro UNICEF vyhlašuje nový ročník ankety Dítě Česka věnované talentovaným žákům a studentům z celého Česka. Nominace budou spuštěny u příležitosti Mezinárodního dne dětí 1. června v rámci Zlín Film Festivalu ve 20:00. Z přihlášených účastníků bude nominováno 20 finalistů a porota složená z významných českých osobností následně vybere dva vítěze – jednoho v kategorii „školák“, druhého v kategorii „středoškolák“.

„Každá nominace je zároveň i formou ocenění a poděkování všem dětem a mladým lidem, kteří se aktivně zapojují do dění kolem sebe a jsou inspirací pro ostatní. Je potřeba, aby se o nich vědělo. Už toto je důvod, proč nominaci zaslat,“ domnívá se výkonná ředitelka UNICEF ČR Pavla Gomba.

Jak se zapojit?

nominovat mohou instituce, školy i soukromé osoby, například učitelé či ředitelé škol, vedoucí kroužků, spolužáci a samozřejmě také rodiče nebo prarodiče

nominace probíhá prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webu www.diteceska.cz do 30. září 2024 (přihlášku je nutné odeslat spolu se souhlasem zákonného zástupce)

Kdo může být nominován?

Všechny děti nebo mladí lidé, kteří splňují tato kritéria:

věk do 17 let (v době vyhlášení výsledků ankety – 17. 11. 2024)

české občanství, trvalý pobyt nebo dočasná ochrana v ČR

Anketa vyhledává výjimečné jedince, kteří prokázali své vůdčí schopnosti, inovativní myšlení a odhodlání k pozitivní změně. UNICEF Česká republika se snaží ocenit ty, jejichž úsilí inspirovalo ostatní a přispělo k lepší budoucnosti, ať už prostřednictvím sociálních iniciativ, ekologického aktivismu, prosazování práv dětí nebo jakékoli jiné aktivity společenského významu. Nejde přitom o jednorázové mimořádné činy, ale o dlouhodobou aktivitu a konkrétní výsledky. Vítězové ankety budou vyhlášeni 17. listopadu 2024, v návaznosti na Světový den dětí, který připadá na 20. listopadu.

Co čeká vítěze?

finanční cena v hodnotě 15 000,- Kč na realizaci a podporu veřejně prospěšného projektu či aktivity iniciované vítězem ankety

osobní setkání a interakce s porotci

vlastní blog a prostor na webu a profilech UNICEF ČR pro své názory a pohledy

propojení v rámci mezinárodní sítě UNICEF

Mezi porotci, kteří budou rozhodovat o vítězích, nebude chybět youtuber a influencer Karel (Kovy) Kovář; vyslankyně dobré vůle UNICEF, herečka Jitka Čvančarová; ředitel televizní stanice ČT – Déčko Petr Koliha, školský ombudsman Slávek Hrzal, rektorka UK Milena Králíčková nebo předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová.

Vítězové na Hradě

Vítězi loňské ankety Dítě Česka se stali Matěj Pavliš a Kristýna Kedrová. Kristýna tvoří výukové hry pro děti ve hře Minecraft. Matěj doučuje své vrstevníky skrze projekt Studenti studentům a závodně hraje šachy, které také propagoval skrze projekt Šachy do škol.

V minulém roce se k oslavám Světového dne dětí historicky poprvé připojil rovněž prezident České republiky. Petr Pavel přijal vítěze ankety Dítě Česka na Pražském hradě a zapojil je do svého programu. „Výsledky průzkumu „Česko – země přátelská k dětem“, které mi vítězové ankety Dítě Česka předali, jsou pro mě informačně hodnotné. Budu rád, když je v příštím roce dostanu do rukou znovu a když k nim dostanu komentář od těch nejpovolanějších – od dětí.“ řekl při příležitosti historicky prvního Kids Takeover na Pražském hradě Petr Pavel, prezident České republiky.

Výjimečné setkání s prezidentem ČR zhodnotila vítězka Kristýna Kedrová takto: „Bylo to neuvěřitelně obohacující, pořád jsem si v duchu říkala, jakou mám čest nahlédnout do zákulisí dění na Hradě, to je v našich očích něco obrovského.“

UNICEF dlouhodobě usiluje o to, aby se děti a mládež nebály zapojovat do dění ve své komunitě a cítily při realizaci vlastních projektů podporu veřejnosti i svého okolí. I proto UNICEF ČR s finalisty ankety nadále pracuje, jednou z forem této spolupráce je účast na různých domácích či mezinárodních projektech a akcích, ať už se jedná například o možnost debatovat s ministrem školství nebo se účastnit panelů na Czech & Slovak Sustainability Summit.

„Oceňuje se každá zkušenost a každá organizace, do které se zapojíte. Rozhodně bych se nebál ukázat ostatním, že to, co člověk dělá pro dobrou věc, má smysl a velký dopad, ač na první pohled to může působit jako drobnost,“ uvedl k dotazu, proč by se měly děti do ankety přihlásit, vítěz ankety Dítě Česka Matěj Pavliš.

Práce UNICEF je založena na Úmluvě o právech dítěte, která každému dítěti zaručuje stejná práva bez ohledu na pohlaví, rasu, náboženské přesvědčení, příjem rodiny, fyzické vlastnosti, místo narození nebo zeměpisné umístění. UNICEF věří, že všechny děti mají právo žít, rozvíjet se a plně využít svůj potenciál bez překážek, diskriminace, zaujatosti nebo zvýhodňování.

UNICEF (Dětský fond OSN) pracuje ve 193 zemích světa, kde dětem zajišťuje zdravotní péči, výživu, pitnou vodu a hygienu, základní vzdělání pro všechny chlapce i dívky a ochranu před násilím a zneužíváním. UNICEF je jediná organizace OSN, jejíž činnost je financována výhradně z dobrovolných příspěvků. Na programy pomoci dětem jde 93,2 % všech získaných prostředků.

Zdroj: UNICEF

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.