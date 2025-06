Dítě Česka 2025: Nominace zahájeny

„Každá obec, každá škola má své zajímavé, aktivní a nadané děti. Obracíme se proto na učitele, vedoucí kroužků, rodiče a děti samotné, aby nominovaly své kandidáty a ukázali jim tím, že si cení toho, co dělají a jací jsou. Je potřeba, aby se vědělo o tom, kolik máme v Česku skvělých dětí a mladých lidí,“ uvedla ředitelka UNICEF ČR Pavla Gomba.

UNICEF ČR v anketě hledá inspirativní mladé osobnosti, které dlouhodobě a konkrétně přispívají ke zlepšení svého okolí – ať už v oblasti ekologie, práv dětí, sociální pomoci nebo jiných veřejně prospěšných aktivit. Nejde o jednorázové činy, ale o vytrvalost, inovace a odvahu měnit svět.

Vítězové ankety budou vyhlášeni v sobotu 15. listopadu 2025 na slavnostní akci ve Vlasteneckém sále Univerzity Karlovy, kterou bude streamovat Česká televize. Vyhlášení volně navazuje na Světový den dětí, který připadá na 20. listopadu.

Jak se zapojit?

Nominace probíhá prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webu www.diteceska.cz do 30. září 2025 (přihlášku je nutné odeslat spolu se souhlasem zákonného zástupce)

Kdo může být nominován?

Všechny děti nebo mladí lidé, kteří splňují tato kritéria:

věk do 17 let (v době vyhlášení výsledků ankety – 15. 11. 2025)

české občanství, trvalý pobyt nebo dočasná ochrana v ČR

Kdo může nominovat?

Návrh na ocenění může podat škola, instituce i soukromá osoba – například učitelé, vedoucí volnočasových aktivit, spolužáci, rodiče nebo prarodiče. Ale děti mají možnost nominovat i samy sebe nebo své spolužáky a kamarády.

Co čeká vítěze?

finanční cena v hodnotě 15 000,- Kč na realizaci a podporu veřejně prospěšného projektu či aktivity iniciované vítězem ankety

osobní setkání a interakce s porotci

vlastní blog a prostor na webu a profilech UNICEF ČR pro své názory a pohledy

propojení v rámci mezinárodní sítě UNICEF

Mezi porotce, kteří budou rozhodovat o vítězích, patří mj. rektorka UK Milena Králíčková, školský ombudsman Slávek Hrzal, ředitel televizní stanice ČT – Déčko Petr Koliha, youtuber a influencer Karel (Kovy) Kovář nebo vyslanci dobré vůle UNICEF: herečka Jitka Čvančarová, hokejová legenda Patrik Eliáš a režisér Václav Marhoul.

„Anketa Dítě Česka je velmi výjimečná, protože si nemyslím, že u nás existuje mnoho podobných projektů, které dětem dávají možnost představit to, na čem pracují. Pro některé z nich to možná bude první příležitost prezentovat svůj projekt, říct o sobě něco pozitivního a hezkého a obstát před porotou. To je zkušenost, která se jim může v životě velmi hodit,“ řekl o anketě Dítě Česka Karel (Kovy) Kovář, který je jejím porotcem od druhého ročníku soutěže.

Děti Česka 2024

Vítězi posledního ročníku se v mladší kategorii stala Nela Grundzová (15) z Ústí nad Labem a ve starší kategorii šestnáctiletý Václav Repáň (17) z Břidličné na Bruntálsku. Nela se zaměřuje na pomoc seniorům aktivitami v ústeckém Domě dětí a mládeže, Václav pak upozorňuje skrze svůj projekt na znečištění vody.

Pro oba bylo velkým zážitkem setkání s prezidentem ČR Petrem Pavlem, který se stejně jako vloni zapojil na Světový den dětí do iniciativy Kids Takeover na Pražském hradě. „Osobní setkání s panem prezidentem pro mě byla velká čest. A tímto prostřednictvím bych rovněž chtěla vzkázat všem dětem: Nebojte se jít za svým snem,“ okomentovala setkání s hlavou státu Nela Grundzová.

„Anketa mě inspirovala v tom, co všechno můžeme jako žáci a studenti dělat, jak můžeme přispívat svému okolí nebo ho nějak podnítit. Za výhru jsem vylepšil svou meteorologickou stanici. Díky tomu mohu například zjišťovat, kde se nachází bouřka a jak je přibližně velká, bez nutnosti využívat radar. Navázal jsem spolupráci s ostravskou pobočkou ČHMÚ, která mi pomáhá s vylepšováním stanice a jí jim na oplátku poskytuji svá data pro doplnění jejich sítě,“ uvedl Václav Repáň.



UNICEF dlouhodobě usiluje o to, aby se děti a mládež nebály zapojovat se do dění ve své komunitě a cítily při realizaci vlastních projektů podporu veřejnosti i svého okolí. I proto UNICEF ČR s finalisty ankety nadále pracuje, jednou z forem této spolupráce je účast na různých domácích či mezinárodních projektech a akcích, ať už se jedná například o možnost debatovat s ministrem školství nebo se účastnit panelů na Czech & Slovak Sustainability Summit.

Český výbor pro UNICEF je nevládní nezisková organizace, která působí v České republice od roku 1991. Posláním Českého výboru pro UNICEF je podpora Dětského fondu OSN – UNICEF, prosazování Úmluvy o právech dítěte, osvětová a vzdělávací činnost a získávání finančních prostředků pro zajištění dlouhodobých programů pomoci dětem v nejchudších zemích světa a humanitární pomoci v situacích přírodních katastrof a válečných konfliktů.

