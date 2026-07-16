DITON ovládl prestižní žebříček RABF. Získal první místo

Porazili 158 konkurentů. Český DITON ovládl prestižní žebříček dodavatelů stavebních technologií
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (ABF) nedávno vyhlásila výsledky prestižního ratingového systému RABF za období 2021–2025. Společnost DITON, přední český výrobce betonových prvků, v této náročné konkurenci zaznamenala mimořádný úspěch. Získala absolutní 1. místo v kategorii výrobců a dodavatelů stavebních technologií.
V této kategorii bylo za uplynulé pětileté období přísně hodnoceno celkem 159 subjektů. Hodnotila se nejen ekonomická stabilita firem, ale především jejich praktické zkušenosti, reálně provedené stavby a úspěchy ve významných soutěžích, jako je Stavba roku. Společnost DITON se díky dlouhodobému důrazu na precizní kvalitu a neustálé inovace dokázala prosadit na samotný vrchol.
Na slavnostním galavečeru, který ocenil nejlepší subjekty stavebního trhu, převzali diplom zástupci společnosti – marketingová manažerka Ivana Adamová a ředitel rozvoje Daniel Křížek. Obrovský úspěch firmy okomentoval Daniel Křížek s neskrývanou hrdostí:
„Cena je oceněním poctivé práce každého zaměstnance firmy. Pro DITON je ctí být na čele pelotonu nejvýznamnějších výrobců stavebních materiálů, zároveň je to závazek nepolevovat v úsilí a posouvat design a kvalitu našich výrobků stále dál.“
Tento úspěch jasně ukazuje, že sázka na trvanlivost, haptický komfort a poctivou výrobu se dlouhodobě vyplácí. DITON tak znovu potvrdil, že při výběru prémiové betonové dlažby či plotových systémů se zákazníci mohou spolehnout na absolutního lídra trhu.
Pro více informací o soutěži můžete navštívit portál www.stavbaroku.cz.
Zdroj: DITON