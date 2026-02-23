„Divadelní pavilon“ bude opravdovým divadlem

Minulý týden bylo po rozhovorech s představiteli města Izumisano potvrzeno, že pavilon navržený filmovou režisérkou Naomi Kawaseovou pro Expo 2025 v Ósace bude přemístěn do města Izumisano v prefektuře Ósaka. Je plánováno, že bude fungovat jako stálé divadlo promítající autorčina díla, s cílem otevřít tuto scénu ve fiskálním roce 2028. Město zahrnulo související výdaje ve výši 332 milionů jenů (přes 44 milionů korun) do svého původního návrhu rozpočtu na fiskální rok 2026.
Pavilon s názvem „Dialogue Theater: Proof of Life“ (Divadlo dialogu: Důkaz života) se skládal ze tří budov, včetně stavby inspirované kinem, která byla přestavěna z nevyužívaných školních budov ve městě Fukučijama v prefektuře Kjóto a ve vesnici Totsukawa v prefektuře Nara. Uvnitř se jako experiment k překonání „rozdělení“ odehrávaly každodenní „dialogy“ mezi dvěma cizími lidmi, které návštěvníci sledovali.
Plánovaným místem, kam bude budova přemístěna je prefekturní park „Izumisano Hillside Green Space“. Město vypracuje základní koncepci prostoru, včetně dispozice tří budov, v rozpočtovém roce 2026. Financování rozpočtu bude pokryto z programu „Corporate Hometown Tax“ (daň z příjmu právnických osob).
Zdroj: Igor Záruba