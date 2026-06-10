Divadlo Mír překročilo EBITDA milion dolarů. Z ostravské scény vyrůstá český fenomén zábavního průmyslu a streamovacích platforem

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  9:05
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Ostrava 10. června 2026 (PROTEXT) - Divadlo Mír pod vedením Alberta Čuby dlouhodobě posouvá hranice mezi živým uměním a digitální distribucí a dnes potvrzuje, že se z úspěšné divadelní scény stává dynamicky rostoucí entertainment platforma. Za rok 2025 dosáhla skupina ukazatele EBITDA ve výši přes 1 milion dolarů (ekvivalent přibližně 28 milionů Kč), přičemž tržby meziročně vzrostly o 40 % na přibližně 70 milionů korun.

Tento vývoj potvrzuje, že skupina Mír dnes nestojí pouze na klasickém divadelním provozu, ale na širším modelu, který kombinuje live vystoupení, streaming, eventy, partnerství, originální marketing a práci s vlastní komunitou s masivním dosahem.

Za růstem přitom nestojí jen organické posilování značky, ale také strategické kroky, včetně významné akvizice a systematického rozvoje digitálního obsahu. Mír tak buduje komplexní a velmi úspěšný model, který propojuje živé umění a divadlo s online platformou a digitální distribucí. Tento přístup připomíná modely známé ze zahraničí u platforem jako Netflix, Amazon Prime Video nebo HBO. V českém prostředí lze podobný směr sledovat například u služeb Oneplay nebo Prima+.

Od divadla k VOD platformě: růst napříč všemi kanály

Růst napříč všemi kanály potvrzují i aktuální finanční výsledky, které ukazují úspěšnou diverzifikaci příjmů za rok 2025. Celkové tržby napříč aktivitami dosáhly přibližně 70 milionů Kč, přičemž EBITDA skupiny činila okolo 28 milionů Kč.

Výrazně se daří také digitálním projektům. Platforma MírPlay vygenerovala v loňském roce více než 4,2 milionu Kč tržeb, což představuje meziroční nárůst o 55 %. Kamenný obchod a e-shop MírShop zpracovaly více než 3200 objednávek s tržbami přesahujícími 5 milionů Kč.

„Dlouhodobě jsme věděli, že budoucnost není jen v klasickém divadle, což jsme si naplno uvědomili během covidu. Proto jsme systematicky budovali silnou platformu, která kombinuje live zážitek, digitální obsah a komunitu. Lidé se s námi dnes mohou potkat nejen v divadle, ale i online. Divadlo je velmi osobní a nenahraditelný zážitek, ale online forma v dnešní uspěchané době šetří čas a dává možnost pustit si nás třeba večer jako relaxaci. Aktuální výsledky potvrzují, že tento model skvěle funguje,“ říká Albert Čuba, zakladatel a lídr Divadla Mír.

Silná komunita představuje jedno z klíčových aktiv Divadla Mír a stojí vedle finančních výsledků jako zásadní faktor jeho růstu. Divadlo každoročně navštíví více než 50.000 diváků a jeho digitální dosah neustále roste. Kanál Tři Tygři má na YouTube více než 324 tisíc odběratelů a téměř 100 milionů zhlédnutí. Kanál Divadla Mír pak přesahuje 21 milionů zhlédnutí, čímž se stává nejsledovanějším divadlem v České republice. Celkový digitální zásah tak přesahuje 120 milionů zhlédnutí, což potvrzuje schopnost týmu Míru pracovat s publikem a vytvářet silné propojení mezi online a offline světem.

Rostoucí význam digitálního obsahu odpovídá i širším trendům na trhu. Streamingové služby dnes v České republice využívají téměř tři miliony lidí a jejich význam dlouhodobě roste. Trh se postupně posouvá od jednorázové konzumace směrem k předplatnému a dlouhodobé práci s obsahem i komunitou. Divadlo Mír na tento trend reaguje rozvojem vlastní platformy MírPlay, která kombinuje divadelní obsah, původní filmovou tvorbu i online distribuci prostřednictvím webu a vlastních aplikací.

„Vidíme, že publikum dnes očekává dostupnost obsahu kdykoliv a odkudkoliv. Streaming už není doplněk, ale standard dnešní doby. Naším cílem je být jedním z prvních hráčů v České republice, kteří tento model přenesou i do oblasti živé kultury,“ doplňuje Radek Nedbal, finanční ředitel Divadla Mír.

V nejbližší budoucnosti plánuje Divadlo Mír další rozvoj napříč několika klíčovými oblastmi. Zaměřit se chce na rozšíření produkční činnosti v oblasti filmů, seriálů a nových formátů, pokračující rozvoj digitální platformy a především na investice do nových prostor a projektů. Aktuálně pracuje na budování nového Divadla Odeon, které vznikne v nejlidnatějším ostravském obvodu. Skupina kolem Divadla Mír tak bude mít od příštího roku v Ostravě dvě divadelní scény.

Součástí strategických úvah je také zvažování širších kapitálových možností, včetně případného vstupu na kapitálový trh nebo jiných forem financování, podobně jako u některých zahraničních i českých mediálních a streamingových projektů.

Současné výsledky potvrzují, že Divadlo Mír úspěšně transformovalo tradiční kulturní značku do moderní entertainment a streamovací platformy. Kombinace vysoké návštěvnosti, rostoucích digitálních příjmů, silné komunity a diverzifikovaného obchodního modelu vytváří stabilní základ pro další růst a expanzi v nadcházejících letech.

Divadlo Mír

Divadlo Mír vzniklo v roce 2017 revitalizací chátrající budovy bývalého kina v ostravských Vítkovicích a během několika málo let vyrostlo v silnou soukromou kulturní značku, která výrazně překročila hranice regionu a stala se doslova lovebrandem v celé České republice. Dnes propojuje dlouhodobě vyprodané divadlo, vlastní audiovizuální produkci, velké filmové projekty, originální marketing a digitální distribuci prostřednictvím vlastní VOD platformy MírPlay.

Aktuálně připravuje pro uspokojení rostoucí poptávky také druhou scénu – nové Divadlo Odeon, které vznikne revitalizací bývalého kina Vítek v Ostravě-Hrabůvce. Nové Divadlo Odeon nabídne divákům nejen větší prostory, ale také rozmanitější repertoár, odvážnější kulturní projekty a širší možnosti pro budoucí spolupráce.

Albert Čuba, founder skupiny Divadlo Mír

Albert Čuba se narodil v roce 1983 v Třinci. Po absolvování Janáčkovy konzervatoře v Ostravě nastoupil do angažmá v Komorní scéně Aréna, kde působil dvanáct sezon. Zároveň vyučoval jevištní pohyb na Janáčkově konzervatoři v Ostravě.

V roce 2017 založil Divadlo Mír, ve kterém dodnes působí jako majitel, principál, herec, producent a příležitostně také režisér. Je rovněž zakladatelem a „krotitelem tygrů“ v úspěšné improvizační show Tři Tygři. Vedle divadla se věnuje také psaní knih a scénářů.

V roce 2020 inicioval vznik internetové VOD platformy MírPlay, která posouvá hranice divadelní tvorby do online světa a přináší obsah divákům přímo do jejich domovů či mobilních zařízení. Aktuálně stojí také za vznikem nového Divadla Odeon v Ostravě-Hrabůvce a má za sebou úspěšnou celorepublikovou tour se stand-up show 300 Míčů.

Za svou kariéru ztvárnil řadu divadelních, filmových i seriálových rolí. Je autorem dvou knih, manželem, otcem dvou dětí, majitelem psa a několika slepic.

 

Zdroj: Divadlo Mír  
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