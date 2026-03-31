Diverzifikace a inovace – základ stability

Praha 31. března 2026 (PROTEXT) - GEVORKYAN, a.s. pokračuje v rozšiřování portfolia a přináší nová technologická řešení pro zákazníky z naprosto odlišných, vzájemně nepropojených odvětví evropského průmyslu.

  • Pro dánskou značku audio techniky se v březnu 2026 rozběhla sériová výroba na projektech, u nichž byl v předchozím období úspěšně realizován vývoj nových materiálů. Zároveň jde o vstup společnosti GEVORKYAN, a.s. do zcela nového segmentu audia a reproduktorových systémů.
  • Pro polského výrobce uzavíracích systémů, jehož řešení nacházejí uplatnění v medicínských, potravinářských či jiných sterilních aplikacích, byl ukončen několikaměsíční vývoj a najela sériová výroba. Pokrok v tomto segmentu navazuje na dlouhodobé investice společnosti GEVORKYAN, a.s. do rozvoje kvality vysoce náročných aplikací, včetně nově vybudované laboratoře pro kontrolu technické čistoty výrobků.
  • Pro významnou německou značku v oblasti ochranných a zabezpečovacích systémů obdržela společnost GEVORKYAN, a.s. další projekt na základě dlouhodobé spokojenosti zákazníka. Kromě finančního přínosu tento projekt potvrzuje pevnou pozici společnosti jako vývojového dodavatele pro strategické projekty.
  • Pro automotive segment z Maďarska získala společnost GEVORKYAN, a.s. oficiální potvrzení o úspěšném dokončení několikaletého projektu celoevropského významu pro novou generaci řídicích mechanismů automobilů. Kromě evropského trhu plánují zákazníci navržené technické řešení využívat také pro americký trh.

Navzdory turbulentnímu období, které zažívá celý svět, nebo právě kvůli němu, společnost pokračuje v diverzifikaci svého portfolia tak, aby pokrývalo co nejširší spektrum odvětví, materiálů, kontinentů a měn. Tato strategie se nám osvědčila během všech krizí za posledních 60 let a pevně věříme, že je správná i dnes,“ uvádí Dipl.-Ing. Artur Gevorkyan, předseda představenstva společnosti GEVORKYAN, a.s.

O GEVORKYAN

GEVORKYAN, a.s. je přední evropská společnost v oblasti práškové metalurgie, globální dodavatel pro velké nadnárodní společnosti a jedna z nejinovativnějších společností v tomto odvětví na světě. Více informací naleznete na www.gevorkyan.eu/cs.

Kontaktní informace:

Média: Alexandra Hazuchová, marketing@gevorkyan.sk

Upozornění:

Akcie GEVORKYAN, a.s. nebyly registrovány podle amerického zákona o cenných papírech z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o cenných papírech"), a nesmějí být nabízeny ani prodávány ve Spojených státech amerických bez registrace podle Zákona o cenných papírech nebo bez použití příslušné výjimky z požadavků na registraci.

 

Zdroj: GEVORKYAN, a.s.

 

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

