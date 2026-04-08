Diverzifikace, diverzifikace a diverzifikace!

Dvě desítky nových výrobků úspěšně prošly testy pro renomovanou rakouskou technologickou společnost, která patří mezi špičkové dodavatele motorových systémů pro většinu světových výrobců letadel. Tento projekt je pro GEVORKYAN, a.s. významný tím, že celé portfolio výrobků je aktuálně již sériově používáno a perspektiva rozšíření aplikací práškové metalurgie pro lehké letectví je dnes nepochybná.
Společnost zároveň rozbíhá několik nových projektů s významnou italskou společností v oblasti automatizace systémové evidence řízení přístupu, se kterými se často setkáváme na letištích a v objektech vyžadujících speciální zabezpečení. Projekt navazuje na technické know-how GEVORKYAN, a.s., dlouhodobé působení v segmentu bezpečnosti a také na masivní investice do inovativních technologií a materiálů v posledních letech.
Vzhledem k velikosti obou projektů a perspektivám jejich rozšíření o nové aplikace budou potřeby zákazníků pokryty oběma výrobními závody Gevorkyan Sinteris Italia a GEVORKYAN, a.s. na Slovensku.
O GEVORKYAN
GEVORKYAN, a.s. je přední evropská společnost v oblasti práškové metalurgie, globální dodavatel pro velké nadnárodní společnosti a jedna z nejinovativnějších společností v tomto odvětví na světě. Více informací naleznete na www.gevorkyan.eu/cs.
