Diverzifikace napříč kontinenty

Vedle evropského trhu, který zůstává pro GEVORKYAN přirozeně důležitý, dnes roste také význam zámořských dodávek. Jedná se přitom o velmi různorodá odvětví, od ropného průmyslu přes zahradní techniku, kompresory až po další technické aplikace s vysokými nároky na materiálové vlastnosti.
V prvním pololetí byl dokončen strategický vícedílný projekt obsahující 16 nových výrobků pro významného amerického zákazníka s globálním působením v segmentu profesionálního nářadí a zahradní techniky. GEVORKYAN, a.s. expanduje na americkém trhu prostřednictvím rozšiřování spolupráce s dlouholetými partnery v oblasti ropného a automobilového průmyslu. Nové projekty, přicházející od nových zákazníků, jsou zčásti od evropských firem rozšiřujících své působení v USA.
„Na americký trh dodáváme více než 20 let, přičemž jde o velmi rozdílná odvětví. Aktuálně vidíme výrazný zájem amerických společností odstřihnout se od dodavatelů z Asie a inovativní firmy z Evropy tak dostávají jedinečnou šanci k expanzi. Pro nás je to diverzifikace v diverzifikaci, která dává větší jistotu i v turbulentní ekonomické situaci,“ uvádí Dipl. Ing. Artur Gevorkyan, předseda představenstva GEVORKYAN, a.s.
O GEVORKYAN
GEVORKYAN, a.s. je přední evropská společnost v oblasti práškové metalurgie, globální dodavatel pro velké nadnárodní společnosti a jedna z nejinovativnějších společností v tomto odvětví na světě. Více informací naleznete na www.gevorkyan.eu/cs.
Zdroj: GEVORKYAN