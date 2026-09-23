Divize Panasonic Factory Solutions centralizuje svou hlavní činnost ve východní Evropě

Panasonic Factory Solutions posiluje svou přítomnost ve střední a východní Evropě centralizací aktivit v oblasti zákaznické podpory, technického inženýrství, servisu a vývoje do Budapešti v Maďarsku. V rámci této strategické investice společnost otevřela výrazně rozšířené technické centrum, čímž vytvořila regionální centrum specializovaných odborných znalostí pro podporu výrobců elektroniky v regionu i mimo něj.
Nový domov technické excelence
Nové technické centrum doplňuje širší regionální strategii společnosti Panasonic. Nové místo nabízí čtyři plně vybavené školící a demonstrační místnosti, což umožňuje společnosti výrazně rozšířit nabídku školení pro zákazníky, technických workshopů a praktické výuky. Centrum zákaznické zkušenosti společnosti Panasonic v Mnichově bude i nadále sloužit jako B2B prezentační platforma společnosti, včetně specializovaných školících zařízení pro zákazníky.
Technické centrum v Budapešti bude mít výrobní plochu o rozloze 860 m2 s výrazně větší demonstrační linkou vybavenou nejnovějšími SMT technologiemi Panasonic. Ty zahrnují řadu NPM G (NPM-GP/L, GW a GH), nejnovější technologii podávání ASF pro automatizované doplňování materiálu, a softwarové řešení APC-5M AI pro prediktivní údržbu.
Rozšířené možnosti inovací, školení a podpory po celou dobu životního cyklu
Kromě demonstrací a školení pro zákazníky slouží Budapešťské technické centrum také jako centrum pro programy společnosti Panasonic Connect Europe v oblasti provozu a údržby (O&M) a podpory po celou dobu životního cyklu. V roce 2022 společnost v maďarském hlavním městě úspěšně založila službu repasování osazovacích hlav a podavačů.
„Jak poptávka po našich školících programech, demonstracích a technické podpoře nadále rostla, bylo jasné, že naše předchozí technické centrum již neposkytuje prostor, který naši zákazníci a týmy potřebovali," vysvětluje Jérôme Clouet, Senior Product Manager ve společnosti Panasonic Connect Europe GmbH. „Naše nové zařízení v Budapešti nám umožňuje výrazně rozšířit tyto aktivity a zároveň vytvořit mnohem realističtější demonstrační prostředí, které zákazníkům umožňuje hodnotit kompletní výrobní řešení přizpůsobená jejich individuálním výrobním požadavkům."
Budapešť: Centrum inženýrské excelence
Maďarské hlavní město bylo vybráno ze dvou důvodů. Za prvé, nachází se v jednom z nejrychleji rostoucích evropských regionů v oblasti výroby elektroniky, hned vedle rozvíjejícího se průmyslového centra v Česku a Rumunsku. Za druhé, Budapešť je zavedeným centrem excelence v oblasti inženýrství.
„Střední a východní Evropa je jedním z nejdynamičtějších regionů v oblasti výroby elektroniky, zejména v automobilovém a průmyslovém sektoru, a při výrobě serverových desek pro AI," dodává Clouet. „Současně Budapešť nabízí přístup k vynikající inženýrské komunitě a technickým talentům. Tato kombinace z něj činí ideální místo pro rozšiřování našich schopností a podporu zákazníků v celém regionu."
Pro více informací navštivte webové stránky: https://eu.connect.panasonic.com/global/en/smart-factory-smt-tht-fatp-and-beyond .
Kontakt: Jim Pople, C8 Consulting, jim@c8consulting.co.uk, +44(0)7955030191
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59303.