DJI Agriculture představuje na veletrhu Agritechnica 2025 v Hannoveru modely Agras T100, T70P a T25P

  7:59
Šen-čen (Čína) 12. listopadu 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Nové drony DJI Agriculture nabízejí vyšší účinnost, větší bezpečnost a lepší schopnosti pro podporu postřikování, rozmetání a nyní i zvedání

Společnost DJI Agriculture dnes oznámila, že dlouho očekávané modely DJI Agras T100, DJI Agras T70P a DJI Agras T25P budou nyní k dispozici k prodeji v Evropě, Střední Asii, Africe a na dalších trzích prostřednictvím místních autorizovaných prodejců. Tyto nové zemědělské drony budou vystaveny a předvedeny na veletrhu Agritechnica 2025 v Hannoveru od 9. do 15. listopadu.

Na základě 13 let intenzivního výzkumu a vývoje může nová generace oblíbené řady postřikových dronů DJI nyní přepravovat těžší náklady a podporovat více scénářů použití s vyšší provozní účinností. Každý z nich je vybaven špičkovými bezpečnostními systémy a inteligentnějšími funkcemi pro plně automatizovaný provoz.

„Od vstupu na evropský trh v roce 2018 vybavila společnost DJI Agriculture místní zemědělce pokročilou dronovou technologií ve 25 zemích. S každoročně rostoucí poptávkou pokračujeme v rozvoji nových inovací v oblasti přesného zemědělství, abychom uspokojili měnící se potřeby moderního zemědělství," řekl Yuan Zhang, vedoucí globálního prodeje společnosti DJI Agriculture. „Vítáme pomoc regionálních leteckých úřadů při urychlování zavádění chytřejších a ekologičtějších technologií na ochranu plodin. Například Francie nyní povoluje používání zemědělských dronů v těžko přístupných vinicích a banánových plantážích. S novou generací dronů Agras chceme inovovat zemědělský průmysl na celém evropském kontinentu a umožnit zemědělcům pracovat chytřeji a ekologičtěji."

Zvládněme s dronem Agras T100 větší úkoly

Dron Agras T100, navržený pro velkoplošné komerční pěstitele, může nést maximální užitečné zatížení 100 litrů pro postřik, 150 litrů pro rozmetání nebo 80 kg pro zvedání. Ve srovnání se svým předchůdcem je dvakrát účinnější při postřiku velkých ploch a rychlejší při rozmetání velkých objemů. Díky špičkovému bezpečnostnímu systému vybavenému LiDAR, milimetrovým radarem a systémem Penta-Vision poskytuje bezkonkurenčně bezpečný a inteligentní provoz. Průtok při postřikování pomocí standardních rozstřikovačů o dvou tryskách je 30 l/min a s volitelnou sadou čtyř rozstřikovačů se zvyšuje na 40 l/min. Rozmetací systém je vybaven zcela novým šnekovým podavačem a nosnost se zdvojnásobila, přičemž maximální průtok se zvýšil o 270 %.

Pracujme efektivněji s Agras T70P

Agras T70P nabízí několik vylepšení pro zvýšení provozní efektivity. Může nést maximální užitečné zatížení 70 l pro postřik, 100 l pro rozmetání nebo 65 kg pro zvedání. Zároveň nabízí stejné průtoky a velikost kapek jako model Agras T100, spolu s novým rozmetacím systémem a zvedacím systémem. Model Agras T70P je vybaven bezpečnostním systémem 3.0, který zahrnuje milimetrový radar a systém Tri-Vision pro detekci překážek, chytřejší výběr trasy a výrazně vylepšené překonávání překážek.

Kompaktně a flexibilně pro samostatný provoz s Agras T25P

Agras T25P si zachovává kompaktní a skládací konstrukci svého předchůdce, ale nabízí vylepšený vysoce přesný šnekový rozmetací systém 4.0 s 25 kg a bezpečnostní systém 3.0. Pro postřik může nést 20 kg a má průtok 16 l/min. Velikost kapek se pohybuje od 50 do 500 µm. Agras T25P je ideální pro samostatné operace, snadno se přepravuje, nastavuje a umožňuje plně automatizované operace v oblasti leteckého mapování a ochrany rostlin. Lze jej například naprogramovat tak, aby prováděl průzkum polí a sadů, uskutečňoval akce sledující terén na horských svazích nebo nepřetržitě postřikoval či rozmetával přes více pozemků.

Nový školicí program pro provoz zemědělských dronů

DJI Agriculture rozšíří svůj oficiální školicí program prostřednictvím DJI Academy v Evropě, aby vybavil nové operátory odbornými znalostmi pro efektivní provoz dronů se zaměřením na ochranu plodin, přesné rozmetání a bezpečnost. Osnovy jsou průběžně aktualizovány tak, aby zahrnovaly nejnovější technické dovednosti a možnosti produktů DJI, což zajišťuje, že každý pilot je plně zběhlý v naší nejnovější zemědělské technologii.

Dostupnost

DJI Agras T100, T70P a T25P jsou k dispozici ke koupi u místních autorizovaných prodejců DJI Agriculture.

Další informace:

https://ag.dji.com/t100

https://ag.dji.com/t70p

https://ag.dji.com/t25p

Přijďte se seznámit s DJI Agriculture na stánku

DJI Agriculture se těší na účast na veletrhu Agritechnica 2025 a na setkání s odborníky z oboru a představení našich nejnovějších produktů a služeb. Chcete-li domluvit rozhovor nebo se dozvědět více o tom, jak DJI Agriculture spolupracuje se svými partnery na vytvoření ekosystému leteckých aplikací zaměřeného na optimalizaci pesticidů, zlepšování produktů, technologický pokrok a rozvoj talentů, kontaktujte: matt.bailey@dji.com

Umístění stánku: hala 21 | 21G25

Mapa veletrhu Agritechnica: odkaz ke stažení

Všechna data byla naměřena pomocí produkčního modelu v kontrolovaném prostředí. Další informace naleznete na našem oficiálním webu: ag.dji.com

Web: ag.dji.com

Facebook: facebook.com/DJIAgriculture

Twitter: twitter.com/DJIAgriculture

YouTube: youtube.com/@DJIAgriculture

Instagram: instagram.com/djiagriculture_official

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2818334/DJI_Agriculture_Unveils_Agras_T100_T70P_T25P_Agritechnica_2025_Hannover.jpg 

 

KONTAKT: dji-pr@dji.com

 

 

