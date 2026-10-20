DJI Osmo Pocket 4P v barvě Pearl White je nyní k dispozici a přináší styl tvůrcům filmových snímků po celém světě

Společnost DJI, vedoucí světový podnik v oblasti civilních dronů a technologií pro kreativní natáčení, dnes oznamuje celosvětovou dostupnost modelu Osmo Pocket 4P v barvě Pearl White. Tato elegantní nová barevná varianta přináší plný potenciál pro filmování s duálním objektivem, kterým se vyznačuje oceňovaný model Osmo Pocket 4P. Je vybavena prémiovým jednopalcovým CMOS snímačem s dynamickým rozsahem 17 stop, nejnovějším 10bitovým barevným profilem D-Log 2 a duálním objektivem s optickým rozsahem od 20 mm do 60 mm. Povrchová úprava Pearl White, vytvořená pomocí perleťových pigmentů obohacených o slídu a technologie vícevrstvého nástřiku, odhaluje jemné, měkké změny lesku v různých světelných podmínkách a úhlech pohledu. Kombinuje umírněnou sofistikovanost profesionální kamery s vytříbenou elegancí tichého luxusu, který doplňuje lifestylovou fotografii, cestovatelské vlogování a každodenní vyprávění příběhů – a nabízí tvůrcům sledujícím nejnovější módní trendy novou vizuální volbu pro jejich kreativní výbavu.
Profesionální filmové vyprávění se stylem
Osmo Pocket 4P Pearl White je navržen kolem dvou výkonných konfigurací objektivů, které mění způsob, jakým tvůrci zachycují svět. Primární 20mm širokoúhlý objektiv je vybaven zcela novým jednopalcovým CMOS snímačem s clonou f/2,0 a díky špičkové technologii LOFIC umožňuje natáčet video v rozlišení až 4K při 240 snímcích za sekundu. Jeho dynamický rozsah 17 stop – který se obvykle vyskytuje pouze u špičkových filmových kamer – zachovává výjimečné detaily ve světlech i stínech i v náročných světelných podmínkách, včetně zářivých západů slunce, portrétů s protisvětlem a scén s vysokým kontrastem. Nový 10bitový barevný profil D-Log 2 zachycuje přes miliardu barev, což tvůrcům umožňuje obnovit detaily ve stínech i světlech s přesností na filmové úrovni a maximální flexibilitou při barevné korekci. Prémiový střední teleobjektiv 60 mm s clonou f/1,8 (hloubka ostrosti odpovídající cloně f/6,3) a 3× optickým zoomem až do 12× umožňuje vytvářet charakteristické portréty s malou hloubkou ostrosti, které jsou typické pro filmovou produkci. V kombinaci s přesnou stabilizací gimbalu a barevnou vědou profesionální úrovně umožňují tyto objektivy tvůrcům natáčet s citem filmových režisérů – při zachování kontroly na studiové úrovni a mistrovství v postprodukci v pozoruhodně kompaktním provedení o hmotnosti 230 gramů.
Kreativní funkce pro moderní filmovou tvorbu
- Filmový zpomalený záběr: zachyťte až 8× zpomalený záběr v rozlišení Ultra HD při 4K/240 fps a proměňte dynamické momenty – rotující objekty, vlající vlasy, padající vodu – v okouzlující zpomalené sekvence s plnými optickými detaily.
- Fotografie ve vysokém rozlišení: pořizujte fotografie s rozlišením až 37 MP s křišťálově čistými detaily, které lze v postprodukci oříznout, což tvůrcům zaručuje, že nikdy nezmeškají dokonalou kompozici.
- 4K Live Photo: automaticky zaznamenávejte 1,5sekundové klipy v rozlišení 4K ke každé fotografii a zachyťte tak pohyb a příběh kolem každého snímku.
- Inteligentní sledování: inteligentně sledujte objekty – jako jsou lidé, vozidla, domácí mazlíčci nebo dynamické tvary – pomocí funkce ActiveTrack 8.0 a udržujte je perfektně v záběru i ve složitých scénách.
- Ultrarychlý přenos souborů: zefektivněte pracovní postupy při úpravách díky podpoře USB 3.1 a přenosovým rychlostem 800 MB/s.
- Prodloužená výdrž pro kreativní práci: zachyťte každý okamžik bez přerušení pracovních postupů díky výdrži až 210 minut na jedno nabití a funkci rychlého nabíjení, která dosáhne 0–80 % za pouhých 18 minut.
- Automatický přenos médií do zařízení iOS: automaticky přenáší nově pořízené záběry do zařízení iOS po vypnutí kamery, což zjednodušuje pracovní postupy při úpravách na mobilních zařízeních. Pro optimální stabilitu spárujte s iPhone řady 16 nebo pozdějším s operačním systémem iOS 26.4.1 nebo novějším a s úrovní nabití baterie kamery nad 15 %.
- 10bitový barevný režim HDR: natáčejte v úchvatném 10bitovém videu s vysokým dynamickým rozsahem, které zachycuje přes miliardu barev a nabízí maximální flexibilitu při postprodukci. Přehrávání na displejích kompatibilních s HDR odhalí plnou vizuální bohatost vašeho záznamu.
Plně kompatibilní s ekosystémem Osmo
Osmo Pocket 4P Pearl White se hladce začleňuje do všestranného ekosystému příslušenství DJI. Tato edice, prodávaná samostatně, je kompatibilní s doplňkem Osmo Pocket 4 Fill Light, prémiovými ND a polarizačními filtry, adaptéry pro širokoúhlé objektivy, bateriovou rukojetí a mikrofony OsmoAudio. Tento ekosystémový přístup umožňuje tvůrcům produkovat vlastní sestavy přizpůsobené jejich produkčním potřebám, ať už natáčejí sami, nebo provozují komplexní vícekamerová uspořádání.
DJI Care Refresh
DJI Care Refresh, komplexní program ochrany pro produkty DJI, je nyní k dispozici i pro Osmo Pocket 4P Pearl White Edition. Služba výměny pokrývá náhodné poškození, včetně přirozeného opotřebení, nárazů a poškození vodou. Za malý příplatek můžete v případě nehody nechat poškozený produkt vyměnit.
DJI Care Refresh (jednoletý plán) zahrnuje až dvě výměny za jeden rok. DJI Care Refresh (dvouletý plán) zahrnuje až čtyři výměny za dva roky. Mezi další služby DJI Care Refresh patří oficiální záruka, mezinárodní záruční servis a doprava zdarma. Kompletní seznam podrobností najdete na: www.dji.com/support/service/djicare-refresh
Další informace naleznete na: www.dji.com/osmo-pocket-4p
Obrázky a další materiály najdete na tomto odkazu: https://bit.ly/4ixhJOm
1 Všechny údaje byly naměřeny pomocí sériového modelu Osmo Pocket 4P za kontrolovaných podmínek. Další informace naleznete na oficiálních webových stránkách společnosti DJI.
O DJI
Od roku 2006 je společnost DJI vedoucím světovým podnikem v oblasti inovací civilních dronů, které umožnily jednotlivcům poprvé vzlétnout, vizionářům proměnit svou představivost ve skutečnost a odborným pracovníkům zcela přeměnit svou práci. Dnes se společnost DJI snaží budovat lepší svět tím, že neustále podporuje lidský pokrok. Díky přístupu zaměřenému na řešení a upřímné zvídavosti rozšířila DJI své ambice do oblastí, jako jsou obnovitelné zdroje energie, zemědělství, veřejná bezpečnost, geodézie a mapování a inspekce infrastruktury. V každé oblasti použití přinášejí produkty DJI zážitky, které obohacují životy lidí po celém světě mnohem hlubším způsobem než kdykoli předtím.
Další informace najdete na:
- Webové stránky: www.dji.com
- Online obchod: store.dji.com
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KONTAKT: pr@dji.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59708.