DJI testuje drony na nejvyšší hoře světa a posouvá tak vpřed klíčové aplikace v oblasti dodávek ve vysokých nadmořských výškách, mapování a klimatického výzkumu

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  12:09
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Šen-čen (Čína) 10. července 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost DJI, vedoucí světový podnik v oblasti civilních dronů a kreativní kamerové technologie, dnes oznámila úspěšné dokončení tří misí na hoře Čomolungma (známé také jako Mount Everest), čímž přispěla k průlomovému pokroku u dodávek ve vysokých nadmořských výškách, mapování a výzkumu atmosféry. V rámci těchto misí byl na jižním svahu v Nepálu nasazen nový dron DJI FlyCart 100 pro doručování zásilek a nový dron DJI Matrice 4E pro mapování. První doručovací dron eVTOL společnosti DJI, model EV50, zase zajistil dálkové doručování ve vysokých nadmořských výškách pro výzkum atmosférické chemie na severním svahu v Číně.

Tyto milníky navazují na desetiletí trvající úsilí společnosti DJI posouvat hranice inovací v oblasti dronů na nejvyšší hoře světa. V roce 2009 společnost DJI na této hoře testovala bezpilotní vrtulník vybavený vlastním letovým řídicím systémem XP3.1. O rok později letový řídicí systém DJI Ace One úspěšně fungoval ve výšce nad 4700 m. V roce 2022 dosáhl vrcholu dron DJI Mavic 3 a pořídil první záběry vrcholu ve výšce 8848,86 m. V roce 2024 pak DJI FlyCart 30 absolvoval první testy doručování pomocí dronů na této hoře, a to ze základního tábora do tábora 1 na jižním svahu.

Náš tým se i nadále věnuje tomu, aby byla nejvyšší hora světa bezpečnější a čistší pro šerpy i horolezce z celého světa," uvedla Christina Zhangová, mluvčí společnosti DJI. „Úspěch našich nejnovějších operací představuje významný milník, na který jsme hrdí, a doufáme, že naše pokračující spolupráce s vědeckou komunitou přispěje k dalšímu pokroku v oblasti dronové technologie – a tím k záchraně životů a podpoře snah o ochranu přírody na celém světě."

Dron pro doručování ve vysokých nadmořských výškách přepravil 10.073 kg zásob a odpadu

DJI FlyCart 100 je vysokokapacitní doručovací dron pro přepravu těžkých nákladů, který dokáže na úrovni mořské hladiny přepravit až 100 kg na delší vzdálenosti a zároveň nabízí lepší energetickou účinnost. Ve spolupráci s místní nepálskou společností Airlift, zabývající se drony, byly v rámci testů posouzeny výkony dronu ve vysokých nadmořských výškách, včetně nosnosti, dosahu přenosu, přesnosti RTK (kinematického určování polohy v reálném čase), stability signálu a výdrže baterie při teplotách pod bodem mrazu (od -15 °C do 5 °C). Náklad, který zahrnoval různé vybavení pro horolezecké expedice, jako jsou kyslíkové lahve, lana, žebříky a další vybavení, byl přepraven mezi základním táborem a táborem 1.

Letošní testy prokázaly schopnost dronu DJI FlyCart 100 přepravit až 47 kg a dosáhnout při tom testovací výšky přes 6300 m. Celkem bylo mezi základním táborem a táborem 1 přepraveno 10.073 kg zásob a odpadu – z toho 7215 kg tvořily horolezecké zásoby a 2858 kg odpad odstraněný z hory. Jeden jednosměrný let trval pouhých osm minut. Tradičně museli šerpové k provedení stejné přepravy putovat pěšky šest až osm hodin a překonat nebezpečný ledopád Khumbu.

DJI FlyCart 100 bude i nadále podporovat dlouhodobý cíl nepálské horolezecké komunity, kterým je přeprava přibližně 5000 kyslíkových lahví během každé horolezecké sezóny mezi základním táborem a táborem 1. Při zpátečních cestách pomůže DJI FlyCart 100 odvézt přibližně 10 000 kg odpadu z vyšších táborů, které dříve nebylo možné vyčistit. V průměru každý horolezec zanechá na hoře asi 8 kg odpadu. To je v souladu s širšími snahami Nepálu o udržitelnost, včetně „Iniciativy žádný odpad 2027" Nepálské horolezecké asociace.

Umožnění mapování ledovců ve vysokých nadmořských výškách pro bezpečnost horolezectví

Během jarní horolezecké sezóny 2026 byl DJI Matrice 4E testován ve vysokohorském prostředí za účelem získání podrobných informací o ledovcích ve vysokém rozlišení. Tento kompaktní podnikový dron s inteligentními multisenzory si vedl výjimečně dobře v extrémních horských podmínkách ve výšce 6 450 m a při teplotách pod -20 °C. Za pouhé 3,5 hodiny zmapoval více než 3 km2 centrální oblasti ledopádu Khumbu s přesností na centimetry – včetně základního tábora, ledopádu a oblasti nad táborem I –, čímž výrazně zkrátil obvyklou dobu měření. Stal se klíčovým nástrojem pro monitorování nebezpečí v reálném čase, plánování bezpečnějších tras, umožnění rychlejšího pohybu na hoře a zlepšení podpory záchranných operací.

Laserový dálkoměr tohoto kompaktního dronu sloužil k provádění přesných měření vzdáleností a terénu v reálném čase. Tyto souřadnicové značky pak týmům pomáhaly přesně identifikovat a sdílet polohy nebezpečných míst. Při pátracích a záchranných operacích může dron sloužit jako druhý pár očí, který inteligentně lokalizuje osoby a detekuje pohyb v zasněženém terénu.

DJI Matrice 4E bude i nadále hrát klíčovou roli při zvyšování bezpečnosti horolezectví a poskytovat horolezeckým týmům data, která potřebují k přijímání chytřejších a bezpečnějších rozhodnutí v extrémním prostředí na nejvyšší hoře světa. „Zatímco mapování ledovců a satelitní monitorování se používají v různých částech světa, to, co děláme v Nepálu, je jedinečné díky úrovni detailů, operačnímu využití a zaměření na bezpečnost horolezectví v reálném čase," uvedl Raj Bikram Maharjan, generální ředitel společnosti Airlift Technology. „Pokud je nám známo, jedná se o první nasazení tohoto druhu v Nepálu a potenciálně o jedno z prvních praktických operativních využití v tomto měřítku na světě v prostředí vysokohorských expedic."

Podpora vědeckého výzkumu klimatických změn ve vysokých nadmořských výškách

Na podporu vědecké komunity otestovala společnost DJI svůj první doručovací dron typu eVTOL, DJI EV50, za účelem provádění detailních pozorování atmosférických znečišťujících látek v troposféře ve velmi vysokých nadmořských výškách. Během 12 dnů bylo zařízení na měření ozonu z Fakulty environmentálních věd a inženýrství Pekingské univerzity dvanáctkrát přepraveno z horolezeckého základního tábora v národní přírodní rezervaci Čomolungma. K překonání složitých větrných podmínek a drsných letových podmínek bylo prováděno spirálové stoupání a vratné letové vzorce. Nejúspěšnější let dosáhl maximální letové výšky 8861 m s maximálním nepřetržitým stoupáním 3730 m. Tato operace také znamenala první případ, kdy výzkumníci univerzity využili drony k provádění pozorování v troposféře ve vysokých nadmořských výškách pro související atmosférický výzkum.

Zajišťujeme bezpečnější budoucnost horolezectví

Již 20 let je společnost DJI hnací silou inovací u dronové technologie – od průkopnické práce na moderních kamerových dronech až po vývoj nástrojů, které se dnes využívají v zemědělství, infrastruktuře a oblasti veřejné bezpečnosti na celém světě. V roce 2026 jsme naši technologii vynesli na nejvyšší vrchol – ne kvůli rekordu, ale abychom ochránili naši planetu. Společnost DJI se i nadále zavazuje spolupracovat s místními partnery, horolezeckými společenstvími a vědci, aby posouvala hranice možností dronové technologie i v tak extrémních podmínkách, a to ve prospěch aplikací, které podporují výzkum, udržitelnost a bezpečnost.

Dostupnost

DJI FlyCart 100 je k zakoupení u autorizovaných prodejců DJI. Více informací: https://www.dji.com/flycart-100

Řada DJI Matrice 4 je k zakoupení u autorizovaných prodejců DJI Enterprises. Více informací: https://enterprise.dji.com/matrice-4-series

O společnosti DJI

Od roku 2006 je DJI vedoucím světovým podnikem u inovací ve sféře civilních dronů, které umožnily jednotlivcům poprvé vzlétnout, vizionářům proměnit svou představivost ve skutečnost a odborným pracovníkům zcela změnit způsob své práce. Dnes se DJI snaží budovat lepší svět tím, že neustále podporuje lidský pokrok. Díky přístupu zaměřenému na řešení a upřímné zvídavosti rozšířila DJI své ambice do oblastí, jako jsou obnovitelné zdroje energie, zemědělství, veřejná bezpečnost, geodézie a mapování či kontrola infrastruktury. V každé oblasti použití přinášejí produkty DJI zážitky, které obohacují životy lidí na celém světě mnohem hlubším způsobem než kdykoli předtím.

Další informace najdete:

Webové stránky: www.dji.com

Online obchod:store.dji.com

Facebook: www.facebook.com/DJI

Instagram: https://www.instagram.com/djidelivery_official/

X: https://X.com/DJI_Delivery

LinkedIn: www.linkedin.com/company/dji

 

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Kontakt: dji-pr@dji.com

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