Dnes je Giving Tuesday: nejštědřejší den v roce. Zapojte se dobrým skutkem

Jak se do Giving Tuesday zapojit?
Zapojit se může každý, stačí navštívit www.givingtuesday.cz, kde je více než 300 dárcovských výzev a dobrých skutků. Vyberte si výzvu, která je vám blízká, a podpořte ji.
Giving Tuesday propojuje stovky milionů lidí napříč kontinenty, aby inspirovali ke štědrosti a konali dobro. Z malé myšlenky se stalo globální hnutí, které se slaví ve více než 100 zemích. V Česku se Giving Tuesday stal nejštědřejším dnem v roce. Během poslední dekády darovali lidé na Giving Tuesday více než půl miliardy korun a uskutečnili tisíce dobrých skutků.
„Kouzlo Giving Tuesday vidím v lidskosti v jejích nejpřirozenějších gestech. Je připomínkou, že i když svět občas není jednoduchý, pořád v něm žije naděje. Každý den můžeme udělat něco dobrého, nejen v tento den, ale klidně každý den v roce. Ti, kteří jsou součástí Giving Tuesday, jsou součástí krásného příběhu. Příběhu o tom, co se stane, když si lidé zvolí laskavost místo lhostejnosti, naději místo cynismu a lásku místo strachu. Když jsme v roce 2016 začínali, ani ve snu by mě nenapadlo, že dokážeme inspirovat tolik jednotlivců, škol, firem i neziskových organizací k darování a dobrovolnictví,“ říká Lucie Mádlová, zakladatelka a ředitelka Asociace společenské odpovědnosti.
Generálním partnerem letošního ročníku Giving Tuesday je společnost ČEPS, partneři Albatros Media a Skupina ČEZ.
Asociace společenské odpovědnosti je největší iniciativa společenské odpovědnosti a udržitelnosti v Česku. Sdružuje více než 630 organizací – od firem přes sociální podniky, veřejnou správu, neziskové organizace až po univerzity. Vytváří platformu, kde se potkávají lídři z různých sektorů, sdílejí know-how, navazují partnerství a inspirují se navzájem. Stojí za mnoha klíčovými projekty v oblasti udržitelnosti, uděluje prestižní ocenění v udržitelnosti (Ceny SDGs) a je národním ambasadorem Giving Tuesday v Česku.
Zdroj: Asociace společenské odpovědnosti
