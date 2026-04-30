Dnes končí lhůta pro vyúčtování služeb, nájemci mohou podat námitky

Vyúčtování služeb je důležitou součástí nájemního vztahu. Podle zákona č. 67/2013 Sb. musí pronajímatel provádět vyúčtování záloh na služby jednou ročně a uvést v něm přehled skutečných nákladů i zaplacených záloh tak, aby bylo možné správnost vyúčtování ověřit.
„Nájemci by měli vyúčtování pečlivě zkontrolovat. Často se setkáváme s tím, že obsahuje chyby, neúplné údaje nebo i položky, které do něj vůbec nepatří,“ říká Lenka Veselá, předsedkyně Sdružení nájemníků ČR.
Mezi služby, které lze do vyúčtování zahrnout, patří například dodávka tepla a teplé vody, vodné a stočné, osvětlení a úklid společných prostor nebo odvoz odpadu. Naopak náklady na správu domu, fond oprav, pojištění domu nebo revize zařízení domu nejsou službami ve smyslu zákona a pronajímatel je nesmí po nájemcích požadovat.
Nájemci mají právo podat proti vyúčtování písemné námitky do 30 dnů od jeho doručení. Pokud tak neučiní, má se za to, že se způsobem vyúčtování souhlasí. Pronajímatel je následně povinen námitky do 30 dnů vyřídit, a umožnit nájemci nahlédnout do podkladů, ze kterých vyúčtování vychází.
Pokud pronajímatel vyúčtování nepředloží včas, vzniká mu povinnost zaplatit nájemci pokutu ve výši 50 Kč za každý započatý den prodlení. Stejná sankce hrozí i v případě, že nevyřídí námitky nájemce v zákonné lhůtě.
„Doporučujeme nájemcům, aby své pochybnosti řešili včas a písemně, v případě nejasností se mohou obrátit na naši organizaci, která poskytuje odborné bytové poradenství“ doplňuje Lenka Veselá.
Sdružení nájemníků České republiky, z. s. (SON ČR) je nezávislá organizace působící od roku 1991, která se zaměřuje na ochranu práv nájemců a podporu dostupného nájemního bydlení. Poskytuje odborné poradenství v oblasti nájemního práva, zastupuje zájmy nájemců při jednání se státní správou a dlouhodobě se podílí na odborné debatě o bytové politice v České republice.
Zdroj: Sdružení nájemníků České republiky, z.s.