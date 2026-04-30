Dnes končí lhůta pro vyúčtování služeb, nájemci mohou podat námitky

  6:15
Praha 30. dubna 2026 (PROTEXT) - Dnes, 30. dubna, je pro většinu pronajímatelů posledním dnem, kdy mají povinnost předložit nájemcům vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu. Sdružení nájemníků ČR upozorňuje, že právě nyní je důležité věnovat vyúčtování zvýšenou pozornost a v případě pochybností se bránit.

Vyúčtování služeb je důležitou součástí nájemního vztahu. Podle zákona č. 67/2013 Sb. musí pronajímatel provádět vyúčtování záloh na služby jednou ročně a uvést v něm přehled skutečných nákladů i zaplacených záloh tak, aby bylo možné správnost vyúčtování ověřit.

Nájemci by měli vyúčtování pečlivě zkontrolovat. Často se setkáváme s tím, že obsahuje chyby, neúplné údaje nebo i položky, které do něj vůbec nepatří,“ říká Lenka Veselá, předsedkyně Sdružení nájemníků ČR.

Mezi služby, které lze do vyúčtování zahrnout, patří například dodávka tepla a teplé vody, vodné a stočné, osvětlení a úklid společných prostor nebo odvoz odpadu. Naopak náklady na správu domu, fond oprav, pojištění domu nebo revize zařízení domu nejsou službami ve smyslu zákona a pronajímatel je nesmí po nájemcích požadovat.

Nájemci mají právo podat proti vyúčtování písemné námitky do 30 dnů od jeho doručení. Pokud tak neučiní, má se za to, že se způsobem vyúčtování souhlasí. Pronajímatel je následně povinen námitky do 30 dnů vyřídit, a umožnit nájemci nahlédnout do podkladů, ze kterých vyúčtování vychází.

Pokud pronajímatel vyúčtování nepředloží včas, vzniká mu povinnost zaplatit nájemci pokutu ve výši 50 Kč za každý započatý den prodlení. Stejná sankce hrozí i v případě, že nevyřídí námitky nájemce v zákonné lhůtě.

Doporučujeme nájemcům, aby své pochybnosti řešili včas a písemně, v případě nejasností se mohou obrátit na naši organizaci, která poskytuje odborné bytové poradenství“ doplňuje Lenka Veselá.

Sdružení nájemníků České republiky, z. s. (SON ČR) je nezávislá organizace působící od roku 1991, která se zaměřuje na ochranu práv nájemců a podporu dostupného nájemního bydlení. Poskytuje odborné poradenství v oblasti nájemního práva, zastupuje zájmy nájemců při jednání se státní správou a dlouhodobě se podílí na odborné debatě o bytové politice v České republice.

 

Zdroj: Sdružení nájemníků České republiky, z.s.

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové...

Exploze v Malešicích mají neobvyklou příčinu. Spalovny mimo Prahu tento problém řešit nemusí

Zatímco v letech 2023 a 2024 prošlo linkami spalovny průměrně 120 kusů...

Zatímco v letech 2023 a 2024 linkami ZEVO Malešice prošlo průměrně 120 tlakových lahví s party plyny týdně, k závěru loňského roku to bylo už cca 145 kusů za týden. Tyto bomby explodují v kotlích čím...

Hořel les na Teplicku. Hasiči povolali vrtulník, práci jim komplikoval vítr

Hasiči při zásahu u požáru lesa u Oseka na Teplicku. (29. dubna 2026)

U hořícího lesa v Oseku na Teplicku zasahovali od středečního poledne hasiči. Likvidaci v nepřístupném terénu komplikoval silný vítr, s hašením pomáhal i vrtulník. Vyhlášen byl třetí stupeň poplachu.

29. dubna 2026  14:22,  aktualizováno  30. 4. 7:49

Rozšiřte placené zóny, žádají lidé město. Ulice jim plní auta vyhnaná z centra

V Roudnici nad Labem funguje nový systém placeného parkování. (duben 2026)

Už třetí měsíc funguje v Roudnici nad Labem nový systém placeného parkování, který přinesl zásadní změny do centra města. Nová opatření zavedla více možností pro krátkodobé zaparkování v historickém...

30. dubna 2026  7:12,  aktualizováno  7:12

Na Slavnosti svobody dorazí dva století veteráni, v konvoji bude na 300 vozidel

Účastník bojů druhé světové války v Evropě, 101letý Gideon Kantor z USA pijede...

Slavnosti svobody, jedna z největších akcí v Evropě připomínající výročí konce druhé světové války, začnou letos v Plzni už v pátek 1. května. Oslav se má zúčastnit také stoletý americký veterán...

30. dubna 2026  7:12,  aktualizováno  7:12

Starostka Berouna odchází z ODS. Už není pravicová, vysvětluje Chalupová

Starostka Berouna Soňa Chalupová

Starostka Berouna Soňa Chalupová opouští ODS, podle ní přestala být pravicovou stranou. Spolu s ní odcházejí i další členové místního sdružení v Berouně. Na dosavadní koalici na berounské radnici to...

30. dubna 2026  7:02,  aktualizováno  7:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Česko vysychá, voda mizí: Březen i duben hluboko pod normálem, varují meteorologové

Sucho na území Česka se neustále prohlubuje. Mapa ukazuje stav hladiny podzemní...

Česko čelí jednomu z nejsušších období posledních let. Kombinace nedostatku srážek a rostoucích teplot výrazně zatěžuje krajinu i vodní zdroje. Bez výraznějšího deště se situace v nejbližších dnech...

30. dubna 2026  7:02

Participativní rozpočet: Hněvín a Široký vrch propojí vzdělávací stezka

Hrad Hněvín

Most zná vítěze letošního ročníku participativního rozpočtu.

30. dubna 2026  6:59

Starostové pro Ostravu vsázejí v boji o magistrát na silné zastoupení radnic

Aleš Boháč (ČSSD)

Uskupení Starostové pro Ostravu vstupuje do nadcházejících komunálních voleb se silnou kandidátkou tvořenou úřadujícími starosty a místostarosty ostravských obvodů. Pod vedením lídra Aleše Boháče...

30. dubna 2026  6:12,  aktualizováno  6:12

OBRAZEM: Takto na Pardubicko shlížel Rumburak. Prolétli jsme se v okolí Kunětické hory

Hrad Kunětická hora. (28. dubna 2026)

Nevelké letiště v Kuněticích ukrývá i malé muzeum, které připomíná bohatou historii letectví na Pardubicku. Kromě toho je sídlem Letky Aviatické pouti, jejíž 34. ročník se letos uskuteční 30. a 31....

30. dubna 2026  6:02

Jsi hloupá husa! Adolf Hitler uráží ve filmu těsně před smrtí svou novomanželku

Z filmu Pád třetí říše

Co je a co není pravda. Nedostatek informací dává filmařům prostor k vlastním představám a fabulacím. Není snadné to ověřit, vždyť i memoáry lidí, kteří se s Vůdcem setkaly, se liší. Adolf Hitler...

30. dubna 2026

Postrach chatařů na Teplicku skončil za mřížemi

Ilustrační snímek

Zlodějova bilance je bilance 19 chatek se škodou téměř 300 tisíc korun.

30. dubna 2026  5:59

V děčínské nemocnici léčí těžce obézní pacienty

Obezita. (ilustrační foto)

Chirurgické oddělení v děčínské nemocnici, která je součástí Krajské zdravotní, získalo akreditaci a oficiální status bariatrického pracoviště, tedy centra specializovaného na operace pacientů s...

30. dubna 2026  5:59

