Dnes probíhá celosvětové poděkování úklidovým pracovníkům Thank Your Cleaner Day

Odvětví úklidových služeb je jedním z nejdůležitějších odvětví na světě, a přesto je pro nás většina lidí, kteří tuto důležitou práci vykonávají, neviditelná. Uklízečů, uklízeček a jejich práce si ale přesto většinou neváží. Iniciativa Thank Your Cleaner Day, jejímž posláním je upozornit na nedocenění pracovníků v úklidových službách, má stále větší dosah. Ve stejný den se v jeden den děkuje pracovníkům ve více než 50 zemích. A mezi nimi je i Česká republika, letošní datum připadá 15. října.
Polovina úklidových pracovníků stále pracuje mimo běžnou denní směnu. Jsou na tom v mnoha ohledech hůře než ti, kteří pracují během dne a mnoha z nich to činí problémy. 70 % pracujících v nočních směnách uvádí, že nemají dostatek spánku, vyplynulo to z průzkumu zaměřeného na dopady jejich pracovních rozvrhů na zdraví, pohodu a životy.
„Průzkum ukázal, že většina uklízečů pracujících v nočních směnách uvádí, že nemá dostatek spánku, stejně jako polovina uklízečů pracujících v ranních a večerních směnách. To má vliv na jejich zdraví a kondici, mohou být více unavení a nemocní. Nemají také dostatek času a energie na svoje blízké,“ uvádí Milada Skutilová, generální ředitelka české pobočky Kärcher a dodává: „Pracovní rozvrhy večerních a nočních směn výrazně narušují také soukromí, sociální a rodinný život těchto pracovníků. Zvláště negativní dopad má tento náročný režim na jejich vztahy s dětmi a partnery.“
Úklidoví pracovníci, kteří pracují pouze na denní směny, lépe spí, mají lepší stravovací návyky, konzumují méně cigaret a alkoholu a vykazují menší účinky na jejich duševní zdraví než jejich kolegové, kteří pracují na jiné směny. Sedm z deseti uklízečů, kteří pracují mimo denní směnu, tak činí z nutnosti. Ať už kvůli vyšším mzdám, které zahrnují příplatky za noční směny nebo možnost pracovat na delší úvazek. Nebo proto, že denní směny pro ně nejsou dostupné a nemají tak na výběr. Jejich práce, kterou provázejí výše uvedené negativní jevy je pak navíc ještě podceňovaná.
„Moc mě těší, že můžeme i letos formou slavnostní akce se zajímavým programem, občerstvením alespoň částečně vzdát hold a projevit uznání úklidovým pracovníkům. Jedná se o tvrdě pracující kolegy, kteří svoji práci často vykonávají mimo běžnou pracovní dobu. Často o večerech, nocích, víkendech. Jejich práce navíc není veřejností vnímána, tak jak by si zasloužila,“ komentuje tuto událost Milada Skutilová ze společnosti Kärcher, která se jako spoluiniciátor podílí na veřejné propagaci této akce na mezinárodní úrovni již od prvního ročníku.