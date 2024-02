Dnes zveřejněná data signalizují uzdravování ekonomiky. Začíná maličký růst

V jedné větě řečeno, za poklesem průmyslu stojí drahá energie. Firmy nejsou s takovými cenami schopny konkurovat.

Mírný pokles průmyslu ukazuje, že rok 2023 byl pro ČR ztracený. Jsme na tom hůř, než jsme byli. Bez automobilek by na tom byl průmysl ještě mnohem hůř. To je alarmující, protože právě u automobilek lze v Evropě do budoucna očekávat velké problémy. Až moc komponentů přichází z Číny. Velká přidaná hodnota je tak jinde než v Evropě. To je potřeba změnit. Zatím ale nevíme jak. V Číně to prostě vychází levněji.

Velmi zajímavá je struktura nových zakázek. Zahraniční zakázky rostou o 1,5 %, zatímco domácí klesají o 0,2 %. To ukazuje, že česká ekonomika stále trpí mírnou recesí a nahoru ji tlačí zahraničí. Tady je přitom mnoho ekonomů skeptických k budoucímu růstu Německa jako našeho hlavního obchodního partnera. Je tedy otázkou, zda se pozitivní zahraniční vývoj udrží.

Pro výhled do budoucna nejsou ani tak důležitá meziroční srovnání, ale meziměsíční. Krátká srovnání totiž ukazují poslední změny trendu mnohem rychleji než meziroční. Tady bych tedy podtrhl nečekaný meziměsíční růst o 2,7 %. Ještě v listopadu meziměsíčně průmysl padal o 1,4 %. Přechod ze záporných do kladných čísel indikuje, že se v ekonomice něco mění k lepšímu.

To ostatně pozorujeme třeba i v maloobchodu. To mě utvrzuje v tom, že rok 2024 bude lepší než rok 2023. Nicméně to zlepšení bude podle mě jen mírné a Ministerstvo financí bude opět donuceno snížit svůj odhad budoucího růstu.

Z pohledu jednotlivých odvětví očekávám největší propad v chemickém průmyslu, hutnictví, slévárenství a sklářství.

Problémem je, že vnější prostředí nebude pro nás příznivé. Poslední data Eurostatu říkají, že průmysl celé EU meziročně poklesl o 5,5 %. Někde je to přitom šílené. Irský průmysl klesl o 34 %. Pro nás nejdůležitější německý průmysl poklesl o 3,9 %.

Stavební výroba je jeden velký průšvih

Stavební produkce v prosinci meziročně klesla o 4,6 %, meziměsíčně byla ale vyšší o 1,3 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 7,5 % stavebních povolení méně a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 62,4 %. Meziročně bylo zahájeno o 16,5 % bytů méně, dokončeno bylo o 5,0 % bytů více.

To přináší podobnou informaci jako v průmyslu. Rok 2023 byl ztracený. Nicméně meziměsíční data přinášejí naději na zlepšení. Trh se začíná zotavovat s tím, jak se všichni připravují na snížení úrokových sazeb ČNB a následný růst objemu poskytnutých hypoték, který se časem přetaví ve vyšší výstavbu. Jenže není to tak růžové, jak se může zdát. Stavební povolení mluví o tom, jak se investoři chystají stavět. Pokles počtu povolení o 7,5 % je varovný.

Nové peníze nejspíš nepůjdou do více developerský projektů, ale na nákup dosud neprodaných nebo rozestavěných bytů. Tomu odpovídá i statistika zahájených bytů. Těch bylo meziročně méně o 16,5 %. To signalizuje jen velmi pomalé oživení nových projektů. Rok 2024 bude ještě nudný. Zajímavý bude až rok 2025. Tady je otevřený prostor pro větší zdražení nemovitostí.

Další novou statistikou Českého statistického úřadu jsou data o zahraničním obchodě

Tady vidíme optimistické číslo. Zahraniční obchod skončil přebytkem 3,5 mld. Kč, což představuje meziroční zlepšení o 5,9 mld. Kč. Dobrou zprávou je i to, že za rok 2023 skončila bilance přebytkem 122,8 mld. Kč. To je hodně.

Za zlepšením stojí pokles cen ropy zemního plynu. Špatné to bylo naopak s elektrickou energií. I tady se projevil pokles cen. Jenže zatímco plyn dovážíme, energii vyvážíme.

Meziročně poklesl vývoz o 7,2 % a dovoz o 8,9 %. To odpovídá recesi ekonomiky. Méně se vyrábělo a k tomu bylo třeba i méně vstupů.

Sečteno a podtrženo, dnes zveřejněná data ukazují na meziroční bázi špatné výsledky. Rok 2023 byl ztracený. Rok 2024 bude ale lepší. Indikátory se už začínají lámat.

Na to bude reagovat i centrální banka. Očekávám, že ve čtvrtek rozhodne bankovní rada České národní banky o snížení úrokových sazeb o půl procentního bodu. Asi není na trhu nikdo, kdo by si myslel, že ČNB ponechá sazby beze změny. Jde jen o to, zda to bude čtvrt nebo půl procentního bodu.

Hodně ekonomů sází na pokles o čtvrt procentního bodu. Nicméně trh ve svých kontraktech počítá se snížením o půl procentního bodu. Já se kloním k půl bodu. Očekávám, že ČNB přijde s optimistickým výhledem inflace, který snížení sazeb umožní. Z většího nadhledu je však jedno, jestli to bude tento týden čtvrt, nebo půl procentního bodu. Jde o celkové snížení sazeb za rok, a to bude výrazné, jen jinak rozložené v čase.

Vladimír Pikora, hlavní ekonom skupiny Comfort Finance Group

