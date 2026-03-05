Dnešek je tvůj: Huawei přináší revoluci ve smart livingu na MWC 2026

Autor:
  9:04
Barcelona 5. března 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - 2. března nám dala značka Huawei na toužebně očekávaném veletrhu Mobile World Congress (MWC 2026) nahlédnout do budoucnosti. Pod heslem „Now Is Yours – Dnešek je tvůj" zde představila oslnivou sestavu produktů, včetně smartphonů, počítačů, tabletů, hodinek a sluchátek. Technologický gigant vyzdvihl své nejnovější průlomy v oblasti technologie skládacích displejů, fitness a zdraví, mobilní fotografie, produktivity a kreativity a představil spotřebitelům z celého světa odvážnou vizi digitálního životního stylu budoucnosti.

V zóně s názvem „Your Intelligent World – Tvůj inteligentní svět" předvedla společnost Huawei své technologické možnosti lídra na poli inteligentních technologií. Například její rozmanitá nabídka tabletů umožňuje dosáhnout stejné produktivity jako při práci na počítači. Zařízení Huawei využívají operační systém HarmonyOS, který umožňuje uživatelům plynule spouštět plné verze kancelářského softwaru, jako je například WPS. V kombinaci s efektivitou aplikace HUAWEI Notes tak mají uživatelé na dosah funkce profesionální kreativity a spolupráce kdykoli a kdekoli. Co se týče integrace hardwaru a softwaru, displej PaperMatte Display od Huawei nabízí ostrý obraz, který šetří zrak a zároveň poskytuje jedinečný zážitek z psaní a kreslení, podobný práci na papíře. Na akci se také představil 8,8 palcový kompaktní tablet HUAWEI MatePad Mini, který kombinuje mobilitu se špičkovými inteligentními technologiemi. Značnou pozornost si získaly výkonné AI funkce nejnovějších vlajkových smartphonů Huawei z řady Mate 80, které rozšiřují možnosti interakce s uživatelem pomocí inteligentně přizpůsobených funkcí. V podrobných videích jsme navíc mohli proniknout do složité konstrukce skládacích zařízení, jako je Mate X7, či nejmodernější technologie pantů a displejů, která mění oborové standardy.

Zóna „Energize Your Life – Nabij se energií" nabídla strhující příležitost prakticky si vyzkoušet, jak technologie Huawei pomáhají zlepšovat kondici a zdraví. Návštěvníci si zde mohli vyzkoušet její nositelná zařízení přímo v simulacích reálných situací. V ukázkách se zvlášť představily také specializované funkce: pokročilé cyklistické metriky pro efektivnější jízdu u hodinek řady HUAWEI WATCH GT 6, inteligentní maratonský režim, který provází běžce tréninkem, hlídá tempo během závodu a analyzuje výkon po závodě u běžeckých hodinek HUAWEI WATCH GT Runner 2, či komplexní správa zdraví – od pohodlného sledování parametrů po proaktivní připomínky – u hodinek HUAWEI WATCH 5 a HUAWEI WATCH D2, které poskytují uživatelům kompletní řešení v oblasti zdravotní péče.

V zóně „Explore yourself – Objev své možnosti" pak mohli návštěvníci rozpoutat svou kreativní stránku prostřednictvím aplikace „GoPaint" z dílny Huawei. Díky intuitivnímu rozhraní a bohaté knihovně nástrojů umožňuje tato aplikace tvořit díla na profesionální úrovni doslova každému. Pro tvorbu videí pomocí telefonu přichází Huawei s obrazovou technologií XMAGE a zásadními pokroky v natáčecí technologii u HUAWEI Mate 80 Pro – mimořádně vysokým dynamickým rozsahem, přesnou reprodukcí barev i špičkovými telefoto makro záběry a zpomalenými záběry. To vše umožní uživatelům snadno a bez námahy zachytit krásu všedních okamžiků a vytvářet videa na profesionální úrovni.

Aktuální filozofie značky Huawei, shrnutá do hesla „Now Is Yours – Dnešek je tvůj" zahajuje novou kapitolu smart livingu pro uživatele po celém světě. Do budoucna chce značka vytrvat v přinášení nekonečného proudu inovací, přinášet nejmodernější produkty a dokonale propojené, vždy dostupné nástroje, které umožní komukoli, kdykoli a kdekoli objevovat a zachycovat svůj vlastní výjimečný rok 2026.

 

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924637/The_Energize_Your_Life_zone.jpg 

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924636/The_Explore_Yourself_zone.jpg 

 

Zdroj: Huawei

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen málokdo ale tuší, jak pestrý je celý vozový park a kam všude české tramvaje míří. Právě aktuální zakázky...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete navštívit bez vstupného. Podívejte se, kam vyrazit za kulturou, historií i hudbou. Přehledný program...

Poranění hlavy i páteře. Senioři spadli při práci na domě, jeden bojuje o život

Dva vážné pády z výšky zaměstnaly ve středu 4. března 2026 záchranáře v...

Dva vážné pády z výšky zaměstnaly ve středu záchranáře v Moravskoslezském kraji. Vrtulník postupně transportoval dva zraněné seniory z Bruntálska a Opavska do ostravského traumatologického centra.

5. března 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Bylo víc zraněných a výrazně vyšší škoda, řekla inspekce k tragické srážce v Lutyni

Hasiči odklízejí hrozivé následky železničního neštěstí u Karviné, stav...

Drážní inspekce vydala závěrečnou zprávu z vyšetřování železničního neštěstí v Dolní Lutyni na Karvinsku, při kterém zemřel třicetiletý strojvedoucí a zranilo se třicet lidí. Stalo se tak více než...

5. března 2026  9:52,  aktualizováno  10:02

Pozor, projíždíte stavbou. Řidiče v Brně potrápí zúžení Zvonařky i oprava hráze

Cestáři pod hlavičkou Ředitelství silnic a dálnic využívají k opravě výtluků...

Na současné uzavírky naváže v Brně s příchodem jara nová vlna oprav. Silničáři musejí při plánování reagovat i na důsledky zimy. Nemalé komplikace řidičům přinášejí například rozkopané ulice...

5. března 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

Policie hledá seniorku z Horní Cerekve, naposledy ji viděli ve středu

Policie hledĂˇ seniorku z HornĂ­ Cerekve, naposledy ji vidÄ›li ve stĹ™edu

Policie hledá třiaosmdesátiletou Danuši Havelkovou z Horní Cerekve na Pelhřimovsku. Naposledy ji viděli ve středu kolem 13:00 v obci u školy, domů se...

5. března 2026  8:11,  aktualizováno  8:11

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Podpořte stavbu autostrády od Brna na sever, vyzývá starosty i veřejnost ŘSD

Plánovaná silnice I/73 by měla využít stávající polohy tělesa tzv. Hitlerovy...

Obce mohou podpořit vznik dlouhodobě plánované autostrády od Brna na sever, která má nahradit přetíženou silnici I/43. Ředitelství silnic a dálnic ještě letos spustí proces EIA. Na konci příštího...

5. března 2026  9:42

Policie řeší vraždu v Karlových Varech, podezřelého zadržela ve stejném domě

Ilustrační snímek.

Středeční nález mrtvé ženy v domě v Karlových Varech řeší kriminalisté jako vraždu. Policie to oznámila ve čtvrtek ráno na síti X. Muže podezřelého z násilného činu zadrželi krátce po nálezu těla ve...

4. března 2026  21:42,  aktualizováno  5. 3. 9:33

Stát má zálusk na obecní peníze z pokut za rychlost. Starostové protestují

Na třídě Tomáše Bati spustili nové kamery na měření rychlosti. (prosinec 2025)

Ve Zlíně měří radary rychlost automobilové dopravy na osmi místech, v centru i na periferii. Dalších šest má přibýt letos. Za loňský rok zaznamenaly přes 27 tisíc přestupků a řidiči na pokutách...

5. března 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Kraslický kočičí útulek potřebuje nové zázemí, chybějí na něj ale peníze

Jeden z dočasných obyvatel útulku - Skleníček (5. března 2026)

Patnáct let pomáhá kraslický kočičí útulek Konec toulání zvířatům, která se ocitla na ulici. Teď ale zařízení hrozí kolaps. Provizorní zázemí se rozpadá. Letošní zima ukázala, že nová budova je...

5. března 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Spalovnu u Temelína nechceme. Místní bojují peticí, už má přes dva tisíce podpisů

Jaderná elektrárna Temelín (21. května 2025)

Spalovnu průmyslových odpadů odmítají obyvatelé obcí kolem lokality, kde ji firma plánuje. Stát má blízko Jaderné elektrárny Temelín. Odpor byl tak mocný, že za několik dnů podepsalo petici proti...

5. března 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

BYDFi byla na Crypto Expo Europe vyhlášena nejlepší platformou typu vše v jednom pro obchodování s kryptoměnami a prodloužila tak sérii ocenění

5. března 2026  9:20

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Poškození trakce v Roudnici omezilo provoz vlaků, jezdí po jedné koleji

ilustrační snímek

Dopravu na železničním koridoru mezi Prahou a Ústím nad Labem komplikuje porucha trakčního vedení. Vlak poškodil trakční vedení v Roudnici nad Labem, provoz je...

5. března 2026  7:40,  aktualizováno  7:40

Společnost Huawei představila 115 ukázek průmyslové inteligence s globálními zákazníky a na veletrhu MWC 2026 uvedla na trh ve spolupráci s partnery 22 řešení průmyslové inteligence

5. března 2026  9:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.