Dnešek je tvůj: Huawei přináší revoluci ve smart livingu na MWC 2026

V zóně s názvem „Your Intelligent World – Tvůj inteligentní svět" předvedla společnost Huawei své technologické možnosti lídra na poli inteligentních technologií. Například její rozmanitá nabídka tabletů umožňuje dosáhnout stejné produktivity jako při práci na počítači. Zařízení Huawei využívají operační systém HarmonyOS, který umožňuje uživatelům plynule spouštět plné verze kancelářského softwaru, jako je například WPS. V kombinaci s efektivitou aplikace HUAWEI Notes tak mají uživatelé na dosah funkce profesionální kreativity a spolupráce kdykoli a kdekoli. Co se týče integrace hardwaru a softwaru, displej PaperMatte Display od Huawei nabízí ostrý obraz, který šetří zrak a zároveň poskytuje jedinečný zážitek z psaní a kreslení, podobný práci na papíře. Na akci se také představil 8,8 palcový kompaktní tablet HUAWEI MatePad Mini, který kombinuje mobilitu se špičkovými inteligentními technologiemi. Značnou pozornost si získaly výkonné AI funkce nejnovějších vlajkových smartphonů Huawei z řady Mate 80, které rozšiřují možnosti interakce s uživatelem pomocí inteligentně přizpůsobených funkcí. V podrobných videích jsme navíc mohli proniknout do složité konstrukce skládacích zařízení, jako je Mate X7, či nejmodernější technologie pantů a displejů, která mění oborové standardy.
Zóna „Energize Your Life – Nabij se energií" nabídla strhující příležitost prakticky si vyzkoušet, jak technologie Huawei pomáhají zlepšovat kondici a zdraví. Návštěvníci si zde mohli vyzkoušet její nositelná zařízení přímo v simulacích reálných situací. V ukázkách se zvlášť představily také specializované funkce: pokročilé cyklistické metriky pro efektivnější jízdu u hodinek řady HUAWEI WATCH GT 6, inteligentní maratonský režim, který provází běžce tréninkem, hlídá tempo během závodu a analyzuje výkon po závodě u běžeckých hodinek HUAWEI WATCH GT Runner 2, či komplexní správa zdraví – od pohodlného sledování parametrů po proaktivní připomínky – u hodinek HUAWEI WATCH 5 a HUAWEI WATCH D2, které poskytují uživatelům kompletní řešení v oblasti zdravotní péče.
V zóně „Explore yourself – Objev své možnosti" pak mohli návštěvníci rozpoutat svou kreativní stránku prostřednictvím aplikace „GoPaint" z dílny Huawei. Díky intuitivnímu rozhraní a bohaté knihovně nástrojů umožňuje tato aplikace tvořit díla na profesionální úrovni doslova každému. Pro tvorbu videí pomocí telefonu přichází Huawei s obrazovou technologií XMAGE a zásadními pokroky v natáčecí technologii u HUAWEI Mate 80 Pro – mimořádně vysokým dynamickým rozsahem, přesnou reprodukcí barev i špičkovými telefoto makro záběry a zpomalenými záběry. To vše umožní uživatelům snadno a bez námahy zachytit krásu všedních okamžiků a vytvářet videa na profesionální úrovni.
Aktuální filozofie značky Huawei, shrnutá do hesla „Now Is Yours – Dnešek je tvůj" zahajuje novou kapitolu smart livingu pro uživatele po celém světě. Do budoucna chce značka vytrvat v přinášení nekonečného proudu inovací, přinášet nejmodernější produkty a dokonale propojené, vždy dostupné nástroje, které umožní komukoli, kdykoli a kdekoli objevovat a zachycovat svůj vlastní výjimečný rok 2026.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924637/The_Energize_Your_Life_zone.jpg
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924636/The_Explore_Yourself_zone.jpg
Zdroj: Huawei