Dny chleba 2026 - o titul Chléb roku zabojují desítky pekařů z celé země

Součástí programu bude také slavnostní představení vítězů odborné soutěže Chléb roku 2026, která proběhne několik dní před samotnou akcí. Odborná porota složená z 25 certifikovaných komisařů letos hodnotila rekordní počet soutěžních vzorků z celé republiky.
"Naše vlastní pekárny jsou pro nás srdcem celého pekařského sortimentu. Každý den v nich vzniká čerstvé pečivo podle tradičních postupů, s vysokým podílem ruční práce a s důrazem na kvalitu, na kterou jsme opravdu hrdí. Vítězné chleby pravidelně zařazujeme do našich obchodů, protože věříme, že nejlepší regionální výrobky mají mít své místo na pultech a být dostupné všem zákazníkům," říká Pavol Halász, produktový ředitel Tesco Stores ČR.
Tesco jako generální partner: podpora českých pekařů i cesta vítězných chlebů do obchodů
Generálním partnerem Dnů chleba je již tradičně společnost Tesco, která se dlouhodobě věnuje rozvoji českého pekařství. Partnerství není jen symbolické, Tesco pravidelně zařazuje vítězné chleby do nabídky svých obchodů a pomáhá tak regionálním pekárnám růst a oslovit nové zákazníky.
"Dny chleba jsou pro české pekařství výjimečnou událostí. Je to místo, kde se potkává tradice s moderními postupy a kde se ukazuje, jak silné a inovativní české pekařství je," říká Bohumil Hlavatý, výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů v ČR. “Velmi si vážíme partnerství s Tesco, které dlouhodobě podporuje české pekaře a dává prostor vítězným chlebům dostat se až k zákazníkům. Je to spolupráce, která má skutečný dopad.”
Chléb jako symbol české tradice
Dny chleba nejsou jen slavnostní událostí. Jsou připomínkou toho, že chléb má v české kultuře výjimečné místo - jako symbol poctivosti, práce a každodenního života. Letos nabídnou návštěvníkům možnost setkat se s pekaři, nahlédnout do jejich práce, ochutnat to nejlepší z českých pekáren a poznat nové talenty, které budou určovat budoucnost oboru.
Zdroj: Tesco Stores ČR