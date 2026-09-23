Dny kogenerace 2026: Praxe, legislativní novinky a budoucnost

S rostoucí potřebou flexibilní a účinné výroby energie získává kogenerace v moderní energetice stále významnější roli. Konference Dny kogenerace 2026, kterou pořádá COGEN Czech v Brně 13. a 14. října, letos nabídne přehled legislativních změn, praktických zkušeností z provozu a stále významnější roli bioenergetiky. Součástí programu bude také blok věnovaný datovým centrům jako jednomu z příkladů, kde může kogenerace a trigenerace přinést nové možnosti úspor energie.
Akce se zúčastní zástupci státní správy, odborníci z akademické sféry, projektanti, investoři a provozovatelé kogeneračních zařízení. Konference tak nabízí nejen odbornou platformu pro setkávání expertů a stakeholderů, ale i pohled na to, co nás může brzy čekat a jak může moderní energetika reagovat na dynamickou proměnu infrastruktury i legislativy.
„Flexibilní a stabilní zdroj energie, to je to, co v současném světě získává na hodnotě, a proto se potvrzuje důležitost kogenerace. Letos navíc ukážeme, že může být řešením i pro datová centra, která patří k nejrychleji rostoucím odběratelům elektřiny. Kogenerace rozšířená o absorpční chladič může kromě toho, že vyrobí elektřinu a teplo, navíc chladit serverové sály. Je to technologie, která může zásadně změnit energetickou stopu digitální infrastruktury,“ říká Lukáš Dobeš, předseda sdružení COGEN Czech.
Novinky, praxe a nové technologie
Úvodní část konference nabídne přehled aktuálních trendů, koncepčních dokumentů a očekávaných změn v regulaci. Následovat budou příklady z praxe a blok věnovaný roli kogenerace v transformaci energetiky. Konkrétní zkušenosti provozovatelů kogeneračních jednotek přiblíží problematiku chladících kapalin i stárnutí baterií. Program dále představí modelové využití plynu v kombinované výrobě nebo novou tarifní strukturu. Zvláštní pozornost letos získá využití kogenerací v datových centrech a umělé inteligence v energetice.
Legislativa 2027 a BIO blok
Legislativní část konference nabídne přehled změn, které budou zásadní pro provozovatele kogeneračních jednotek v nejbližších letech. Součástí programu je dvojblok věnovaný podporovaným zdrojům energie (POZE) a teplárenství, očekávaným změnám v roce 2027 i novele energetického zákona. V samostatném BIO bloku účastníci získají přehled o technologických možnostech i toho, jak se biometan promítá do provozu kogeneračních jednotek. Diskutovat se bude také o povinném výkupu biometanu a o tom, jak se na nové povinnosti připravit. Bioenergetika potvrzuje svou roli pevné součásti moderního energetického mixu a její význam bude dále posilovat.
Konference se koná v hotelu Passage v Brně, s moderním konferenčním zázemím a pohodlným parkováním v garážích s vjezdem z ulice Mezírka. Registrace probíhá na webu konference, kde je k dispozici také průběžně aktualizovaný program.
Zdroj: Obnovitelně.PRO
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59295.