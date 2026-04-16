Dny Marianne bez starostí: PPL k balíčkům přidá odměny i svobodu doručení

PPL je i letos připravena na jarní nákupní horečku během Dnů Marianne. Jako partner této populární akce se od pátku 17. do pondělí 20. dubna postará o to, aby se všechny balíky dostaly k novým majitelům rychle a v naprostém pohodlí. Lidé tak mohou bez obav využít slevy dosahující až 70 % v obchodech s módou, kosmetikou či elektronikou, zatímco PPL zajistí spolehlivou cestu úlovků z e-shopů až do jejich rukou.
"Chceme, aby se doprava plně přizpůsobovala nakupujícím nikoliv naopak. Ať už si příjemce vyzvedne svůj balíček v některém z našich výdejních míst během jarní procházky, nebo zvolí pohodlné doručení domů, zajistíme mu hladký průběh přesně podle jeho přání a potřeb," říká Petr Horák, generální ředitel společnosti PPL CZ.
Extra body i doručení na míru
Nakupování se letos s PPL vyplatí ještě víc. Speciální výzvy v aplikaci mojePPL totiž odmění extra body uživatele za to, jakým způsobem své balíčky přeberou. První z nich potěší každého, kdo dává přednost pohodlí doručení až ke dveřím – stačí převzít svůj jarní úlovek doma nebo na jakékoli adrese. Druhá výzva je naopak jako stvořená pro ostřílené nakupující, kteří chtějí doručení maximálně přizpůsobit svému programu. Odměnu získají za vyzvednutí tří zásilek z výdejního boxu. Body za splněné výzvy se v aplikaci objeví automaticky, stačí se do akce zapojit kdykoliv během Dnů Marianne od pátku 17. do pondělí 20. dubna.
Body nasbírané během nákupního víkendu pak mohou uživatelé v aplikaci jednoduše proměnit v atraktivní odměny. Lákavá je například možnost odeslání zásilky za symbolickou 1 Kč, což je prozatím nejvyšší meta, které lze dosáhnout. Podle počtu nasbíraných bodů se navíc uživatelé posouvají napříč deseti úrovněmi odměn, přičemž s každou další úrovní získávají ještě více výhod za odesílání i přijímání zásilek.
"Víme, že dnešní zákazník nehledá pouze nejnižší cenu, ale především pohodlí a svobodu volby. A právě proto i během Dnů Marianne nabízíme flexibilitu doručení. Kupující si mohou v košíku jednoduše zvolit cestu, která jim nejlépe vyhovuje, a doručení tak přizpůsobit svému životnímu stylu. Zároveň jsme nastavili věrnostní program tak, aby dával smysl opravdu všem, a proto odměňujeme body úplně každou doručenou zásilku bez ohledu na to, jak často naše služby lidé využívají," vysvětluje Petr Horák.
Na rostoucí oblibu flexibilního doručování mimo domov reaguje PPL dlouhodobým rozšiřováním své sítě výdejních a podacích míst. K dispozici je aktuálně více než 10.600 PPL boxů a PPL shopů, díky kterým si lze zásilku vyzvednout nebo odeslat kdykoliv a kdekoliv v České republice. Většina obyvatel má navíc nejbližší místo dostupné do 10 minut pěšky nebo autem.
Zdroj: PPL