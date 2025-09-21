Dny NATO: Pandur, F-35. TADEAS, Harrier, B-52 – a lidé. Hodně lidí

Kolony aut po ránu, proudy diváků celý den. Rachot všeho druhů v areálu letiště. Obleky a kravaty, trika a šortky. Vedro, stánky s občerstvením, všudypřítomný zvířený prach. Zhruba takové byly kulisy prvního letošních Dnů NATO a Dnů Vzdušných sil Armády ČR , kde natáčela ČTK Connect.

Odhadem přišlo v sobotu 20. září 90 až 100 tisíc návštěvníků. „Je samozřejmě složité to přesně stanovit. Policie vychází z toho, že lidé tady i rotují, že tady nejsou od rána až do konce programu ti stejní,“ uvedl pro ČTK předseda pořádající organizace Jagello 2000 Zbyněk Pavlačík.

Vstup na akci je tradičně zdarma, rekordních je až 200 tisíc příchozích v jednom dni. Lákadlem jsou dynamické ukázky vojenské techniky ve vzduchu, na zemi, na které připadá denně zhruba osm hodin. 

Přehlídka toho nejlepšího, co nabízí tuzemský obranný průmysl a jeho zahraniční partneři, je současně vítanou příležitosti pro politiky, lobbisty a novináře. Letos nechyběl například předseda vlády Petr Fiala, ministryně obrany Jana Černochová či šéf diplomacie Jan Lipavský.

„Vláda se rozhodla založit koordinační skupinu pro antidronovou ochranu státu. Úkolem odborníků bude mimo jiné sledovat vývoj technologií a navrhovat patřičná opatření,“ oznámil premiér v souvislosti s nedávným incidentem v polském vzdušném prostoru.

Video ze sobotního programu Dnů NATO, jak ho viděl štáb ČTK Connect, si můžete prohlédnout ZDE.

Jeden z hlavních partnerů výstavy, skupina Czechoslovak Group, otevřela o den dříve novou halu pro montáž pásové a kolové vojenské techniky včetně houfnic, raketometů, tanků, bojových a speciálních vozidel ve své „členské“ zbrojovce Excalibur Army ve Šternberku. Díky této investici zvýší firma výrobní kapacitu a pokryje rostoucí počet armádních zakázek doma i zahraničí. Na Letiště Leoše Janáčka Ostrava přivezla pak CSG mimo jiné, nové kolové bojové vozidlo pěchoty Pandur 8x8 EVO, speciální zdravotnické evakuační vozidlo na podvozku Tatra s názvem TADEAS 6x6 MEV či raketomet RM-70 Vampire od už zmíněné Excalibur Army. Více ZDE.

Dny NATO, které se v tomto roce konají po pětadvacáté, jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Ukázky na nich předvádějí armádní, bezpečnostní i záchranářské jednotky. Přihlásilo se 17 zemí. Loni byla tato podívaná zrušena kvůli povodním, které zasáhly také Moravskoslezský kraj. Při slavnostním zahájení akce to připomněl moravskoslezský hejtman Josef Bělica (ANO), který za pomoc při povodních poděkoval všem záchranným složkám i české armádě.

