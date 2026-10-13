Dny otevřených dveří v Průmyslovém paláci již tento víkend na Výstavišti

Dny otevřených dveří nabídnou jedinečnou možnost projít si interiéry paláce vlastním tempem a obdivovat výsledek náročné obnovy, která navrátila stavbě její původní krásu a zároveň ji vybavila technologiemi odpovídajícími požadavkům 21. století.
Zájem veřejnosti o Průmyslový palác je mimořádný. „Všechny dosud nabídnuté komentované prohlídky byly vyprodány během krátké doby, a přestože neustále hledáme nové termíny, jejich množství nestačí. Proto jsme se rozhodli uspořádat dny otevřených dveří, které poskytnou většímu množství lidí příležitost do prostor nahlédnout, jen tedy bez výkladu průvodce,“ vysvětluje předseda představenstva Tomáš Hübl a dodává: „Občas se setkáváme s komentáři, proč palác neotevřeme častěji a proč není více prohlídek. Věřte mi, opravdu se snažíme. Je ale nutné si uvědomit, že palác vždy sloužil především jako místo pro veletrhy, konference a společenské akce. A mě těší, že již takto krátce po otevření se nám kalendář velmi rychle plní, což ale také znamená, že máme velmi omezený prostor, kdy můžeme v paláci prohlídky organizovat.“
Historie, řemeslo i současné umění
Návštěvu Průmyslového paláce lze během víkendu spojit také s doprovodným programem. Před palácem je volně přístupná venkovní výstava Obnova v rukou mistrů, která představuje práci desítek odborníků a řemeslníků podílejících se na rekonstrukci. Prostřednictvím fotografií, příběhů a zajímavostí přibližuje restaurátorské postupy i rozsah celé obnovy této kulturní památky.
Tento víkend je také poslední šance, kdy navštívit monumentální umělecký projekt Jak se dotknout nebe autorů Barbory Šlapetové a Lukáše Rittsteina, který propojuje současné umění, film, fotografii a sochařství v jedinečném prostoru před Průmyslovým palácem. Svatyni, závěrečnou část výstavy, představili autoři letošním Biennale v Benátkách.
Milovníky historie potěší také nová fotografická publikace Planeta Výstaviště, která prostřednictvím unikátních snímků mapuje proměny areálu od konce 19. století až po současnost. Kniha zachycuje Výstaviště jako místo velkých dějin i každodenního života Pražanů a návštěvníků města. K nahlédnutí bude v rámci Dne otevřených dveří a objednat si ji mohou zájemci přes oficiální eshop Výstaviště.
Dny otevřených dveří Průmyslového paláce
- 17. a 18. října 2026
- 10.00 až 18.00 hodin
- poslední vstup v 17.30 hodin
- vstup zdarma
Návštěvníci budou procházet vyznačenou trasou vedoucí historickým objektem. Přístupná bude kompletně střední hala v přízemí a části obou křídel paláce. Více informací o doprovodném programu je k dispozici na stránkách Výstaviště Praha.
Zdroj: Výstaviště Praha
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59600.