Dny prevence zraku 2025: Rekordní účast i první využití AI. Policisté, strážníci a záchranáři si nechali zkontrolovat zrak přímo na pracovišti

Letos vyšetření probíhala na třech pražských pracovištích – na Policejním prezidiu ČR, na Krajském ředitelství policie hl. m. Prahy a u Městské policie hl. m. Prahy. Každé pracoviště mělo své specifické tempo i atmosféru, ale společné bylo jedno: zájem o vyšetření byl obrovský. Mnozí účastníci přiznávali, že si na běžnou kontrolu nenajdou čas měsíce či roky, a právě díky tomu, že lékaři dorazili přímo za nimi, se konečně dostali k vyšetření, které by jinak dál odkládali.
„Zrak je pro naši profesi naprosto zásadní – bez dobrého vidění si práci strážníka, policisty nebo záchranáře nelze vůbec představit. I proto jsme moc rádi, že odborníci z Očního centra Praha za námi už řadu let pravidelně jezdí přímo na naše pracoviště. Kolegové tak nemusí nikam docházet a přitom něco udělají pro své zdraví. Tato forma prevence má pro nás obrovský význam, protože i drobná oční vada může v terénu znamenat velké riziko. Oceňujeme, že péče o zrak se stává přirozenou součástí naší práce a že máme možnost využít nejmodernější technologie, včetně AI screeningu,“ říká Irena Seifertová, tisková mluvčí Městské policie hl. m. Prahy.
S tím souhlasí i plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová, vedoucí odboru prevence Policejního prezidia ČR: „Každoroční vyšetření zraku se již stalo tradicí, které se sami policisté a zaměstnanci dožadují. Jsem ráda, že pravidelnou návštěvou lékařského týmu na našich pracovištích umožňujeme vyšetření i těm kolegům, kteří by ho z mnoha časových a pracovních důvodů odkládali.“
Výsledky letošního ročníku potvrdily, že pravidelná kontrola zraku má velký smysl. Nejčastěji se ukázalo, že mnoho účastníků nosí brýle se špatnými dioptriemi, případně by potřebovali nové. Jindy se odhalily vyšší hodnoty nitroočního tlaku nebo změny na zrakovém nervu, které mohou být prvním signálem počínajícího glaukomu. Objevily se také jednotlivé případy šedého zákalu. Všichni, u kterých bylo potřeba detailnější došetření, dostali doporučení na komplexní vyšetření v Očním centru Praha, včetně moderní OCT angiografie.
Letošní ročník byl ale výjimečný i z dalšího důvodu – poprvé byl součástí vyšetření také AI screening chronických onemocnění sítnice. Specializovaný software dokáže z fotografie pořízené Fundus kamerou vyhodnotit první známky věkem podmíněné makulární degenerace nebo diabetické retinopatie. Právě tyto choroby patří mezi nejčastější příčiny závažné ztráty zraku ve vyšším věku.
„Na základě fotky sítnice pomocí Fundus kamery dokáže umělá inteligence vyhodnotit snímky a detekovat přítomnost symptomů těchto závažných onemocnění,“ vysvětluje primář Zugar a dodává: „Technologie nám pomáhají, ale klíčové zůstává, že lidé vůbec přijdou. Prevence má smysl jen tehdy, když se stane součástí běžné péče o sebe.“
Umělá inteligence odhalila u devíti procent vyšetřených počínající známky věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD), což je výsledek, který překvapil i zkušené lékaře. Všichni tito lidé byli odesláni na podrobnější vyšetření do sítnicového centra. Pro srovnání – obdobný screening v Českých Budějovicích, který proběhl v rámci jiné akce, měl dokonce dvacetidvouprocentní záchyt. Obě zkušenosti ukazují, jak velký potenciál má AI v oblasti prevence a proč by se mohla stát běžnou součástí vyšetření v budoucnu.
Dny prevence zraku tak znovu ukázaly, že spojení lékařské odbornosti, dostupnosti a moderních technologií může výrazně pomoci těm, kteří se každý den starají o bezpečnost ostatních. „Naším cílem je, aby každý účastník odcházel nejen s výsledky, ale hlavně s vědomím, že prevence funguje. O zrak se vyplatí pečovat, zvlášť když na něm závisí životy,“ uzavírá primář Zugar.
