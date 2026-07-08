Do Česka míří astronautka NASA i 100 mladých lídrů z programu Moonshot Platform

Autor:
  10:49
Sledovat Metro na Googlu

Praha 8. července 2026 (PROTEXT) - Pod záštitou prezidenta republiky Petra Pavla se ve dnech 13. a 14. července 2026 na Pražském hradě a renesančním zámku Nelahozeves uskuteční Moonshot Youth Innovation Summit 2026. Stovka pečlivě vybraných mladých lídrů, zakladatelů a inovátorů z více než 60 zemí se zde setká se světovými řečníky, kteří na evropská pódia běžně nezavítají – mezi nimi s astronautkou NASA Jeanette Epps, jež strávila 235 dní ve vesmíru a předtím působila jako technická zpravodajská důstojnice CIA, kanadskou autorkou a bývalou manželkou premiéra Justina Trudeaua Sophií Grégoire Trudeau a oceňovanou americkou filmařkou a producentkou Marthou Adams. Dvoudenní program se odehraje ve třech tematických liniích: Svoboda a demokracie, Umělá inteligence a technologie a Lidé a planeta.

Moonshot Youth Innovation Summit patří k nejvýraznějším akcím svého druhu ve střední Evropě. Na rozdíl od velkých konferencí je postaven na vzájemné přímé komunikaci, která vzniká mezi účastníky, a nikoliv jen z pódia směrem k publiku. První den v Rudolfově galerii Pražského hradu nabídne panelové diskuse a setkání napříč třemi tematickými liniemi. Druhý den se část účastníků přesune na zámek Nelahozeves, jedno z nejkrásnějších renesančních sídel v Čechách a rodiště skladatele Antonína Dvořáka, kde je čekají komornější semináře a večerní setkání v prostředí zámeckého přístaviště.

Moonshot Summit přivádí na jedno pódium mladé lídry, kteří už dnes mění životy druhých, často s minimálními zdroji a bez jakékoli podpory. Schází se v roce, který rozhoduje o směřování demokracie i o tom, komu bude sloužit umělá inteligence, tedy přesně o tom, co tato generace zdědí.

To, že se Summit koná v Praze, není náhoda. Česká republika leží na pomezí Východu a Západu a vlastní zkušenost s pádem totality a obnovou demokracie z ní dělá přirozené místo pro rozhovor o svobodě, technologii a budoucnosti člověka. Letos potřetí otevírá své brány Pražský hrad. Záštita prezidenta Petra Pavla je signálem, že hledání a podpora příští generace lídrů není okrajové téma, ale věc národního i mezinárodního významu.

Část programu se bude přenášet online a její digitální dosah by měl přesáhnout milion lidí. Ambice je jasná: aby se Praha stala místem, kam se svět pravidelně obrací, když chce slyšet generaci, která ponese důsledky dnešních rozhodnutí.

„Mladí, kteří dokáží vyřešit i ty nejtěžší výzvy světa, jsou dnes mezi námi. Většinu z nich nikdy neobjevíme. Skoro nikdo z nich nezíská podporu, kterou by ke svému řešení potřeboval. Moonshot Platform se to snaží změnit. Věříme, že současná generace mladých lidí, a zejména ti, kdo na vlastní kůži zažívají dnešní problémy společnosti, klimatu, či válečných konfliktů mají unikátní šanci postavit se do čela a podílet se na budování budoucnosti, která je především jejich. Do Prahy a Ostravy letos přivážíme dosud nejsilnější skupinu inovátorů, kteří ať už svými vynálezy, nebo advokacií mění životy druhých k lepšímu. Dělají to většinou s minimálními zdroji a podporou, což je staví do pozice, které říkáme moonshot, tedy do snahy dosáhnout zdánlivě nedosažitelného cíle. Vidět a slyšet je i jejich mentory na jednom místě, je neskutečně inspirativní zážitek a já se na něj už potřetí v Praze opravdu těším,“ říká Yemi A.D., zakladatel a CEO Moonshot Platform.

Letošní ročník summitu se koná pod záštitou prezidenta republiky Petra Pavla, který bude také jeho hostem. Účast na summitu i navazujícím eventu na zámku Nelahozeves se letos otevírá i veřejnosti. Čeští zájemci mohou zakoupit vstupenky v omezeném počtu za zvýhodněnou cenu.

Mezi dlouhodobé partnery a podporovatele platformy patří mimo jiné Česká spořitelna, či město Ostrava, kde každoročně probíhá navazující Moonshot Camp. Jeho cílem zůstává rozvíjet vůdčí schopnosti nové generace, podpořit inovace a akcelerovat řešení největších globálních výzev prostřednictvím mezigenerační spolupráce, sdílet zkušenosti a představit je v panelových diskusích i širší veřejnosti. Je postaven na myšlence, že mladí lídři potřebují nejen znalosti, ale i praktické dovednosti, kontakty a inspiraci, aby mohli realizovat projekty s globálním dopadem. Stejně jako loni se odehraje v kulisách legendárního festivalu Colours of Ostrava. 

Letos poprvé získal projekt také podporu Nadace PPF. Technologickým partnerem je společnost T-Servis, oficiálním cateringem společnost Zátiší. Mezi další podporovatele patří například House of Lobkowicz, Malfini či Hotel Diplomat.

O Moonshot Platform

Moonshot Platform založil v roce 2021 česko-nigerijský sociální inovátor a kreativní producent Yemi A.D. s podporou Henry Crown Fellowship Aspen Institute. Na rozdíl od většiny akcelerátorů vyhledává Moonshot talenty tam, kam zavedený ekosystém nedosáhne a staví na tezi, že mladí lidé už dnes řeší zásadní globální problémy, ale chybí jim odpovídající infrastruktura podpory. Za pět let již podpořil 146 mladých lídrů a jejich projekty, rozdělil přes 6 milionů korun v grantech a investicích, propojil komunitu ve více než 130 zemích a oslovil přes tři miliony lidí. Do roku 2030 chce Moonshot propojit 100 000 inovátorů, podpořit 500 stipendistů ve 150 zemích a otevřít regionální pobočky v Asii, Africe a Latinské Americe.

 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=mV3_l9D5gNc

Zdroj: Moonshot Platform

 

 

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Internet se baví rekonstrukcí náměstí za půl miliardy. Lidé na Jiřáku navrhují bazén nebo prales

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad

Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, kterému dominuje modernistický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, se otevřelo po několikaleté rekonstrukci. Přibyly nové vodní prvky, mladé stromky či mobilní...

Zapomenutá historie slavného pražského lunaparku Eden. Jeho horská dráha měřila 5 km!

Zábavní park Eden ve Vršovicích byl otevřen v roce 1922. Jeho největší budovou...

Do Edenu v pražských Vršovicích dnes míří lidé hlavně na koncerty nebo za fotbalem. Před sto lety mělo toto místo ale úplně jinou atmosféru. Jak se stalo, že právě zde vyrostl obrovský zábavní park,...

Vypečené pražské semafory. Našli jsme v Praze přechod pro chodce, kde by uspěl jen Usain Bolt

Usain Bolt se pražských přechodů pro chodce bát nemusí. Zvládne za vteřinu...

Spěcháte a zelený panáček ne a ne se rozsvítit. Neustálým nervózním mačkáním čudlíku se sice snažíte proces urychlit, ale urychlíte houby. Jen vám stoupá tlak a hromadí se nervozita. Máme pro vás pár...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kam za filmy pod širým nebem? Těchto 8 pražských kin nabízí promítání zcela zdarma

Kinobus

Kam v Praze vyrazit za atmosférou promítání pod širým nebem a neplatit přitom vstupné? Vybrali jsme osm míst, kde během letních večerů ožijí velká plátna. Letos filmové fanoušky potěší tradiční...

Od běžné řidičky k ikoně pražských historických tramvají. Karolína Hubková slaví 13 let

Karolína Hubková vydala před pár lety svůj Deník tramvajačky knižně. Řídit...

Karolína Hubková je nejznámější pražskou „dámou na kolejích“. Její příběhy vyšly také knižně a už třináct let rozdává cestujícím úsměvy z kabiny tramvaje. Dnes je neodmyslitelně spojená s...

Na Malém náměstí v Praze 1 na Starém Městě se opravuje kašna.

vydáno 9. července 2026

Na Malém náměstí v Praze 1 na Starém Městě se opravuje kašna.

vydáno 9. července 2026

Voda v Plumlovské přehradě má dobrou kvalitu, lidé se mohou bez obav koupat

ilustrační snímek

Voda v Plumlovské přehradě u Prostějova má na začátku letní sezony dobrou kvalitu a lidé se v ní mohou bez obav koupat. Podle vzorků odebraných v pondělí...

9. července 2026  16:16,  aktualizováno  16:16

„Baťovský“ požár ve Zlíně: budova se bortí, pryč je zboží za miliony. Poštu hasiči uhájili

Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském...

Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském továrním areálu. Ani v tuto chvíli neevidují hasiči žádné zranění. Zásah pokračuje v režimu zvláštního stupně poplachu....

9. července 2026  9:02,  aktualizováno  17:53

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Projeďte se legendárním autobusem k větrnému mlýnu, navštivte rytíře na Sovinci

Jako novinka sezony bude veterán značky Škoda RTO z Františkových Lázní na...

Historický autobus Škoda RTO sveze zájemce na nevšední exkurzi Novojičínskem. Víkend pak přináší i řadu dalších zajímavých akcí.

9. července 2026  17:51

Voda v přírodních koupalištích v Ústeckém kraji je většinou vhodná k rekreaci

ilustrační snímek

V přírodních koupalištích v Ústeckém kraji je voda většinou čistá. Zvýšený obsah zeleného barviva naměřili hygienici v rybníku Chlumec nedaleko Ústí nad Labem,...

9. července 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

ÚS: Přiznání předčasného důchodu zaměstnanci neznačí jeho neochotu dále pracovat

ilustrační snímek

Přiznání předčasného důchodu zaměstnanci podle Ústavního soudu (ÚS) automaticky neznačí jeho neochotu pro zaměstnavatele dále pracovat. Vyplývá to z rozhodnutí...

9. července 2026  16:11,  aktualizováno  16:11

Dopravci posílí na Colours of Ostrava vlakové a autobusové spoje i MHD

ilustrační snímek

Organizátoři Colours of Ostrava doporučují návštěvníkům 23. ročníku festivalu využít při cestě do areálu především vlaky, městskou hromadnou dopravu nebo...

9. července 2026  16:07,  aktualizováno  16:07

Policie zasahuje na poště na Královéhradecku, muž chtěl po pracovnici peníze

Policejní auto.

Policisté zasahují v Kratonohách na Královéhradecku. Podle oznámení měl neznámý muž po pracovnici místní pošty požadovat vydání finanční hotovosti. Policie nyní zjišťuje okolnosti případu.

9. července 2026  17:32,  aktualizováno  17:43

Opava nabízí první parcely ve Stromovce, zájemci se mohou hlásit do konce srpna

ilustrační snímek

Zájemci o stavební parcely v nové opavské obytné čtvrti Stromovka mohou do 31. srpna podávat žádosti o jejich koupi. Město v první etapě nabízí 54 pozemků...

9. července 2026  15:53,  aktualizováno  15:53

Na náměšťské základně dnes převzal funkci velitele Vzdušných sil Petr Tománek

Na nĂˇmÄ›ĹˇĹĄskĂ© zĂˇkladnÄ› dnes pĹ™evzal funkci velitele VzduĹˇnĂ˝ch sil Petr TomĂˇnek

Při slavnostním nástupu na náměšťské základně vrtulníkového letectva dnes brigádní generál Petr Tománek převzal velení armádních Vzdušných sil. Do funkce...

9. července 2026  15:51,  aktualizováno  15:51

V přírodních koupalištích na jihu Moravy se podle hygieniků dá koupat

ilustrační snímek

Voda v přírodních koupalištích na jihu Moravy by měla být vhodná ke koupání. Vyplývá to z údajů krajské hygienické stanice, která sleduje kvalitu vody ve více...

9. července 2026  15:51,  aktualizováno  15:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.