Do Česka přijíždí poctivý off-road BAIC BJ60

Utáhne tři tuny a terén si poddá třemi uzávěrkami diferenciálů
BAIC BJ60 není postaven pro jízdu do nákupních center. Cílovou skupinou jsou lidé s aktivním životním stylem, kteří využijí jeho terénní schopnosti a potřebují tahat těžké přívěsy třeba s koňmi nebo loděmi. BAIC BJ60 na tažném zařízení utáhne 2500 až 3000 kilogramů.
Základem je karoserie osazená na rámu. Ten je o 10 % lehčí, ale o celých 32 % tužší než u předchozích generací. Konstruktéři však BJ60 přidali plně nezávislé zavěšení všech čtyř kol – vpředu dvojitá příčná ramena, vzadu pokročilý multilink. V praxi to znamená extrémní zdvihy pružení 230 mm vpředu a 270 mm vzadu. Výsledkem je čistá a hladká jízda bez odskakování zadní nápravy na příčných nerovnostech či kamenitých cestách.
„Přinášíme skutečný off-road postavený na rámu. Necílíme na lidi, kteří chtějí jen pozlátko. Toto auto je pro ty, kteří vyžadují skutečnou sílu a skvělé terénní schopnosti, aniž by museli slevit z maximálního komfortu při dlouhých dálničních přesunech,“ popisuje novinku Pavel Tilšer, Brand manager BAIC CZ.
Pod kapotou pracuje zážehový přeplňovaný dvoulitr 2.0T o výkonu 188 kW a točivém momentu 400 Nm, kterému pomáhá 48voltový mild-hybridní systém. Elektromotor svými 50 Nm okamžitě vykrývá turbodíru a zajišťuje plynulý chod. Hnací sílu přenáší osmistupňová automatická převodovka s hydrodynamickým měničem od prémiového dodavatele ZF. Trakci v terénu jistí přiřaditelný pohon všech kol s redukcí, tři elektronicky ovládané uzávěrky diferenciálů a All-Terrain System s devíti jízdními profily a asistentem plíživé jízdy.
Ticho jako v knihovně a podvozek jako ze skla
I když zvenku vypadá BJ60 jako hrubý nástroj, uvnitř vládne absolutní klid. Kabina je nadstandardně odhlučněna vrstvenými skly a systémem aktivního potlačování hluku (ANC). Ten pomocí vnitřních mikrofonů detekuje hluk a přes audiosoustavu vysílá vlny s opačnou fází, čímž rušivé frekvence spolehlivě neguje. Ve voze, který nabízí uspořádání pro pět nebo sedm osob, je tak zajištěn absolutní akustický komfort.
Infotainment tvoří hned čtyři displeje. Palubní desce dominuje 12,8palcová centrální dotyková obrazovka a řidič má k dispozici velký head-up displej s vizuální vzdáleností vnímání až 2,2 metru. Zcela zásadní pro jízdu mimo asfalt je však 540° kamerový systém. Ten dokáže na obrazovce virtuálně zprůhlednit kapotu i samotný podvozek, takže přesně vidíte, kde máte pod koly hluboké výmoly nebo ostré kameny.
„BJ60 je technologická vlajková loď. Chtěli jsme nabídnout skutečný off-road s luxusem prémiového SUV, které dokáže plně konkurovat etablovaným hegemonům. Jsme přesvědčeni, že obrovský vnitřní prostor, masivní konstrukce a inteligentní technologie do sebe skvěle zapadají a budou řidiče bavit a těšit,“ doplňuje Pavel Tilšer.
Zázemí pro novou etapu
Otevření pražské pobočky v autosalonu společnosti FT CAR představuje v pořadí deváté prodejní a servisní místo značky BAIC v České republice. Dealerství nefungují pouze jako prodejní místa, ale jako kompletní zázemí pro řidiče.
„Mám radost z dalšího zastoupení. Je totiž důkazem, že se nám daří v našem plánu být blíže k zákazníkům. Naším cílem je zastoupení BAIC v každém krajském městě a v každém důležitém regionu. Jsem přesvědčen, že díky tomu budeme vozidla BAIC potkávat na českých silnicích stále častěji,“ vysvětluje k rozšiřování sítě Pavel Tilšer, Brand manager BAIC CZ.
O společnosti BAIC
Automobilka BAIC (Beijing Automotive Industry Corporation), založená v roce 1958, je pilířem globálního autoprůmyslu s ročním prodejem přes 1,7 milionu vozů. Její technologická převaha vychází z nákupu evropského inženýrství Saab a strategických partnerství, zejména s koncernem Mercedes-Benz, v němž BAIC drží 10% akcionářský podíl. S působností ve 110 zemích světa upevňuje svou pozici na českém a slovenském trhu prostřednictvím importéra GB Distribution s. r. o. Portfolio se zaměřuje na modely SUV a off-roady, které kombinují nejmodernější technologie s důrazem na maximální kvalitu zpracování.
Zdroj: BAIC-Czechia.cz
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59764.