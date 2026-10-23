Do Česka přijíždí poctivý off-road BAIC BJ60

Autor:
  10:01
Sledovat Metro na Googlu

Praha 23. října 2026 (PROTEXT) - 22. října měl v Praze premiéru off-road BAIC BJ60. Představen byl v nově otevřeném pražském dealerství, v autosalonu FT CAR s.r.o. Vůz stojí na pomezí mezi těžkým užitkovým off-roadem a prémiovým luxusním SUV. Jeho základem je poctivý ocelový žebřinový rám, o pohon se stará spalovací motor integrovaný se 48voltovým mild-hybridním systémem a uvnitř čeká rovnou maximální výbava, za kterou si už nic nepřiplácíte.

Utáhne tři tuny a terén si poddá třemi uzávěrkami diferenciálů

BAIC BJ60 není postaven pro jízdu do nákupních center. Cílovou skupinou jsou lidé s aktivním životním stylem, kteří využijí jeho terénní schopnosti a potřebují tahat těžké přívěsy třeba s koňmi nebo loděmi. BAIC BJ60 na tažném zařízení utáhne 2500 až 3000 kilogramů.

Základem je karoserie osazená na rámu. Ten je o 10 % lehčí, ale o celých 32 % tužší než u předchozích generací. Konstruktéři však BJ60 přidali plně nezávislé zavěšení všech čtyř kol – vpředu dvojitá příčná ramena, vzadu pokročilý multilink. V praxi to znamená extrémní zdvihy pružení 230 mm vpředu a 270 mm vzadu. Výsledkem je čistá a hladká jízda bez odskakování zadní nápravy na příčných nerovnostech či kamenitých cestách.

Přinášíme skutečný off-road postavený na rámu. Necílíme na lidi, kteří chtějí jen pozlátko. Toto auto je pro ty, kteří vyžadují skutečnou sílu a skvělé terénní schopnosti, aniž by museli slevit z maximálního komfortu při dlouhých dálničních přesunech,“ popisuje novinku Pavel Tilšer, Brand manager BAIC CZ.

Pod kapotou pracuje zážehový přeplňovaný dvoulitr 2.0T o výkonu 188 kW a točivém momentu 400 Nm, kterému pomáhá 48voltový mild-hybridní systém. Elektromotor svými 50 Nm okamžitě vykrývá turbodíru a zajišťuje plynulý chod. Hnací sílu přenáší osmistupňová automatická převodovka s hydrodynamickým měničem od prémiového dodavatele ZF. Trakci v terénu jistí přiřaditelný pohon všech kol s redukcí, tři elektronicky ovládané uzávěrky diferenciálů a All-Terrain System s devíti jízdními profily a asistentem plíživé jízdy.

Ticho jako v knihovně a podvozek jako ze skla

I když zvenku vypadá BJ60 jako hrubý nástroj, uvnitř vládne absolutní klid. Kabina je nadstandardně odhlučněna vrstvenými skly a systémem aktivního potlačování hluku (ANC). Ten pomocí vnitřních mikrofonů detekuje hluk a přes audiosoustavu vysílá vlny s opačnou fází, čímž rušivé frekvence spolehlivě neguje. Ve voze, který nabízí uspořádání pro pět nebo sedm osob, je tak zajištěn absolutní akustický komfort.

Infotainment tvoří hned čtyři displeje. Palubní desce dominuje 12,8palcová centrální dotyková obrazovka a řidič má k dispozici velký head-up displej s vizuální vzdáleností vnímání až 2,2 metru. Zcela zásadní pro jízdu mimo asfalt je však 540° kamerový systém. Ten dokáže na obrazovce virtuálně zprůhlednit kapotu i samotný podvozek, takže přesně vidíte, kde máte pod koly hluboké výmoly nebo ostré kameny.

BJ60 je technologická vlajková loď. Chtěli jsme nabídnout skutečný off-road s luxusem prémiového SUV, které dokáže plně konkurovat etablovaným hegemonům. Jsme přesvědčeni, že obrovský vnitřní prostor, masivní konstrukce a inteligentní technologie do sebe skvěle zapadají a budou řidiče bavit a těšit,“ doplňuje Pavel Tilšer.

Zázemí pro novou etapu

Otevření pražské pobočky v autosalonu společnosti FT CAR představuje v pořadí deváté prodejní a servisní místo značky BAIC v České republice. Dealerství nefungují pouze jako prodejní místa, ale jako kompletní zázemí pro řidiče.

Mám radost z dalšího zastoupení. Je totiž důkazem, že se nám daří v našem plánu být blíže k zákazníkům. Naším cílem je zastoupení BAIC v každém krajském městě a v každém důležitém regionu. Jsem přesvědčen, že díky tomu budeme vozidla BAIC potkávat na českých silnicích stále častěji,“ vysvětluje k rozšiřování sítě Pavel Tilšer, Brand manager BAIC CZ.

O společnosti BAIC

Automobilka BAIC (Beijing Automotive Industry Corporation), založená v roce 1958, je pilířem globálního autoprůmyslu s ročním prodejem přes 1,7 milionu vozů. Její technologická převaha vychází z nákupu evropského inženýrství Saab a strategických partnerství, zejména s koncernem Mercedes-Benz, v němž BAIC drží 10% akcionářský podíl. S působností ve 110 zemích světa upevňuje svou pozici na českém a slovenském trhu prostřednictvím importéra GB Distribution s. r. o. Portfolio se zaměřuje na modely SUV a off-roady, které kombinují nejmodernější technologie s důrazem na maximální kvalitu zpracování.

 

Zdroj: BAIC-Czechia.cz

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59764.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Všimli jste si zelených trubek poházených v lese? Mají účel, který většinu lidí nenapadne

Roury v lesích. Proč tu jsou?

Při procházkách po lesích lze narazit na velké množství rozházených zelených rour. Třeba v oblasti středočeských Dobřichovic a Všenor. Podle firmy Lesy ČR se nejedná o zapomenutý materiál.

Do Kamenického Šenova historickým motoráčkem. Čekají vás sklářské poklady i čedičové varhany

Slavné čedičové varhany u Kamenického Šenova se proslavily především díky...

Když se řekne Kamenický Šenov, řadě lidí automaticky naskočí pohádka o nevychované princezně Krasomile a ušlechtilém králi Miroslavovi jak utíkají před zbrojnoši přes Panskou skálu. Ve městě dodnes...

Naděje pro lidi s artrózou. Vědci ze Stanfordu našli způsob, jak obnovit poškozenou chrupavku

Artróza není automatický konec pohybu, sportu ani aktivního života.

Bolavé klouby a omezený pohyb trápí miliony lidí po celém světě. Artróza se s věkem objevuje stále častěji a v pokročilých případech může vést až k operaci. Vědci ze Stanfordovy univerzity nyní...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

České tenisky dobývají svět. Tyhle limitky od Botasu i Prestige rozhodně stojí za pozornost

Botas × BJP Champ

Teniskový svět už dávno není jen hřištěm velkých globálních značek. I české firmy si našly vlastní cestu, jak z obyčejného páru bot udělat limitovaný kousek, o kterém se mluví, a někdy i sběratelský...

Na Proseku otevřeli novou bobovou dráhu. Futuristické terasy nabízejí výhled až na Hradčany

Bobová dráha na Proseku

Známá bobová dráha na pražském Proseku se po 22 letech proměnila k nepoznání. Přibyla druhá trať Alpine Coaster 2.0, která nabídne jízdu rychlostí až 45 km/h. Místo původní restaurace vyrostly...

České lakrosistky sní o olympiádě. Do Los Angeles vede cesta přes Španělsko

Národní tým žen chce z ME v šestkovém lakrosu dovézt cenný kov.

Olympijské hry v Los Angeles se uskuteční v roce 2028, českým lakrosistkám ale začíná pouť pod pět kruhů už za několik dní. Na mistrovství Evropy ve Španělsku budou bojovat o postup na světový...

24. října 2026  11:25,  aktualizováno  12:14

Miliardy míří do železnice v Praze. Roste nejdelší úsek trati na letiště a Kladno

Vizualizace modernizované železniční trati z pražské Ruzyně do Kladna:...

Desítky miliard korun podle vládního návrhu příští rok zamíří do dalšího rozvoje českých železničních tratí a nádraží. Týká se to také řady zásadních drážních projektů v hlavním městě, například...

24. října 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

Zlínská zoologická zahrada připravila program v duchu svátku Halloween

ilustrační snímek

Zlínská zoologická zahrada připravila na období od středy 28. října do neděle 1. listopadu program v duchu keltského svátku Halloween. Areál zahrady rozzáří...

24. října 2026  9:30,  aktualizováno  9:30

V galerii v Liberci vystavují tři umělkyně z Polska, Slovenska a Česka

ilustrační snímek

V krajské galerii Lázně v Liberci dočasně přibyla díla tří umělkyň ze tří zemí. Na výstavách, které potrvají do března příštího roku, se zabývají ženskou...

24. října 2026  9:15,  aktualizováno  9:15

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na Sněžce je silný vítr, horní úsek lanovky nejede, vrchol hory je zledovatělý

ilustrační snímek

Horní úsek kabinové lanovky na Sněžku zastavil silný vítr, lanovka může být v provozu do rychlosti větru 60 km/h. Vrchol hory je zledovatělý, řekl ráno ČTK...

24. října 2026  8:47,  aktualizováno  8:47

Na staveništi v Kunraticích našli mrtvolu muže, policie vyloučila vraždu

Na staveništi v pražských Kunraticích našli muže bez známek života. (23. října...

Na staveništi v pražských Kunraticích v pátek ráno našli muže bez známek života. V první fázi vyšetřování policie nemohla vyloučit cizí zavinění. V sobotu informovala, že šlo pravděpodobně o nehodu...

23. října 2026  10:32,  aktualizováno  24. 10. 10:20

Jablek je letos kvůli počasí ve Zlínském kraji málo. Výpadek nahradí Poláci

Ovocnáři ve Zlínské kraji letos sklízejí oproti běžným rokům výrazně slabší...

Ovocnáři letos sklízejí oproti běžným rokům výrazně slabší úrodu jablek. Podle odhadů by mohla být jen poloviční. Poptávka zákazníků je přitom značná.

24. října 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Hříšnice Carmen se v Brně probudí z amerického snu. Slavný příběh ožije v nové verzi

Generálka muzikálu Carmen, příběh z New Yorku v Městském divadle Brno. Marco...

První muzikálovou premiéru v nové sezoně uvádí Městské divadlo Brno. Na jevišti ožije v nejnovější verzi jeden z nejslavnějších příběhů – Carmen. Kdo je tato žena? „Výjimečná bytost, prototyp...

24. října 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Srdcař a legenda. Faber trénuje boxery celý život zdarma, žena pere dresy

Budějovická boxerská legenda Zdeněk Faber (23. října 2026).

Pětapadesát let v ringu, přes čtyřicet let v roli trenéra. A za celou tu dobu žádná finanční odměna. „Alespoň nikdo nemůže říct, že jsem na boxu zbohatl. Ještě do toho celý život cpu vlastní peníze,“...

24. října 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Z Itálie do Ústí nad Orlicí. Příběh otce přenesl syn na filmové plátno

Robin Bortolin se svým otcem Riccardem během natáčení dokumentu Cizincem napořád

Dvaadvacetiletý Robin Bortolin se rozhodl natočit příběh vlastního otce a během sedmi měsíců práce zjistil, kolik toho o jeho životě dosud nevěděl. Ve svém prvním celovečerním dokumentu Cizincem...

24. října 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Moravské divadlo a filharmonie v Olomouci připravují bezpečnostní cvičení

ilustrační snímek

Moravské divadlo (MDO) a Moravská filharmonie v Olomouci (MFO) chystají na začátek příštího týdne bezpečnostní školení a praktické cvičení zaměřené na ochranu...

24. října 2026,  aktualizováno 

Hrázděnka i dům kultury. Památkáři udělovali ocenění za záchranu památek

Kraslická hrázděnka, nejstarší měšťanský dům v Kraslicích na Sokolovsku (24....

Historická hrázděnka v Kraslicích na Sokolovsku slouží komunitnímu životu i kulturním akcím. Letos proto byla oceněna památkáři v soutěži Národního památkového ústavu (NPÚ) Patrimonium pro futuro,...

24. října 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×